무의미한 일 가운데서 존재감을 잃지 않는 법

"스스로 아무 의미도 없는 강제노동에 복종하게 만들고, 결국엔 그 무의미에

익숙해지게 만드는 것, 그게 진짜 혁명화의 목적이었다."

<캠프 15>는 감옥의 이야기이지만, 독자를 자기 삶으로 돌려보내는 책이다.

북한 정치범수용소의 참상을 기록한 <캠프 15>(2025년 9월 출간)를 읽으며, 단순한 노동과 반복된 일상 속에서도 인간성과 영혼을 지키는 방법을 되돌아보았다. 책은 무의미한 일에 익숙해지지 않고, 관계와 마음의 교감을 통해 삶의 의미를 발견하는 순간들을 조명한다.<캠프 15> 속 이 문장은 묵직하게 마음을 울렸다. 북한 수용소의 이야기를 다루고 있지만, 이상하게도 나는 나의 일상과 비교하게 된다. 비교할 수 없는 극한 상황이지만, '무의미에 익숙해진다'는 감각은 반복되는 일상 속에서도 느껴지곤 한다.하지만 인간은 완전히 단절된 노동 속에서도 존재감을 잃지 않는다. 수용소에서 부족한 음식조차 나누며 서로를 챙기는 모습, 그리고 일상 속 작은 선물과 마음의 나눔에서, 사람의 선의와 영혼이 어떻게 채워지는지 배운다. 따뜻한 말 한마디와 안부 또한 큰 힘이 되기도 한다. 물질이 아닌 마음이 주는 교감이 삶에 얼마나 중요한지 깨닫게 한다.책 속 한 장면에서, 평생 "아무튼"이라는 말을 쓰던 소장은 좋아하는 여자가 그의 단어 조각을 이어 문장으로 돌려준다. 단어 하나가 관계와 마음을 연결하는 순간, 언어의 힘과 섬세한 감정을 다시 생각하게 된다. 나 또한 몇 달 전부터 '빨리'라는 단어를 입에서 지웠다. 조급함을 줄이고, 상대와 나의 마음을 평온하게 만들기 위해서였다. 작은 실천이지만, 삶과 관계에 큰 영향을 미친다.책 속 김동규 전 부주석의 말 "자신이 시커먼 양심이 못 된다 싶으면… 차라리 미친 척해서라도 맹물로 사오"는 북한 사회 전체를 교도소와 같은 구조로 비유한 듯하다. 죽음을 앞둔 옹헤야가 친구들에게 남긴 자유와 위안의 눈빛은 인간이 가진 최소한의 품위와 자유를 떠올리게 한다. 극한 상황에서도 선택과 인간성을 지키려는 노력, 그것이 생존의 방식임을 깨닫는다. '가족세대 마을' 수용소에서는 한 사람의 잘못이 전체 가족을 위험에 빠뜨린다. 감정과 교감을 드러낼 수 없는 환경에서 사람들은 침묵과 무심함으로 자신과 가족을 지킨다.책을 읽으며, 인간이 극한 상황에서 살아남기 위해 어떤 선택을 하는지, 그리고 우리의 일상에서도 보이지 않는 긴장과 무게가 있음을 느꼈다. 또한 수용소는 운명은 물론, 타고난 얼굴까지 바꾼다. 굶주림과 두려움, 폭력이 사람의 얼굴을 한 계절 만에 늙게 한다. 우리 역시 반복되는 걱정과 긴장 속에서 표정과 태도에 시간의 흔적을 남긴다. 오늘의 나는 어떤 길을 새겼는지, 내 얼굴과 마음에는 어떤 흔적이 남았는지 돌아보게 된다.<캠프 15>는 북한 수용소의 참상을 기록한 책이지만, 동시에 우리 삶을 돌아보게 하는 거울이기도 하다. 반복되는 일상 속에서도, 인간성과 영혼을 지키며 살아갈 방법을 고민하게 한다. 나에게 주어진 노동과 일상은 나를 성장시키는가, 아니면 무의미에 익숙해지게 만드는가. 그 질문이 책을 덮은 후에도 오래 남는다. 차갑게 깨우되, 끝내 따뜻한 숨을 돌려주는 책. 갇힌 시간의 문을 여는 열쇠가 거대한 담론이 아니라 아주 작은 인간성에 있음을 설득한다.장진성 작가는 북한 정치범수용소 출신 탈북민들의 증언을 바탕으로 기록과 소설을 넘나드는 작품을 써온 작가다. 그의 자전적 소설 <경애하는 지도자에게>는 북한에서 직접 경험한 체험을 바탕으로 쓴 작품으로 북한 주민들의 실상을 생생하게 보여주었다. 이 작품은 개인의 성장과 선택, 인간성과 권력 사이의 긴장을 섬세하게 담아냈다. 이러한 경험과 시선은 <캠프 15>에서도 이어져, 극한 상황 속 인간의 삶과 선택을 섬세하게 조명한다.