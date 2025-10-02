ICE 요원들, 이민자 체포 취재 기자들 폭행... 병원 이송 사태까지

AD

미국 국토안보부 산하 이민세관단속국(ICE) 요원들이 뉴욕 이민 법원에서 취재 중인 기자들을 밀치고 바닥에 넘어뜨리는 사건이 발생했다.AP통신에 따르면, 9월 30일(현지시간) 뉴욕 맨해튼의 이민 법원 복도에서 ICE 요원들과 기자들 사이에 물리적 충돌이 벌어졌다. 두 명의 이민자 여성을 체포하는 과정에서 벌어진 일이다.뉴욕시에 기반을 둔 프리랜서 사진기자 스테퍼니 키스(Stephanie Keith)가 촬영한 현장 영상에는 카메라를 든 채 엘리베이터에 탑승한 amNewYork 소속 기자 모지스가 ICE 요원에게 제지당하는 장면이 담겼다. 주변에서는 "엘리베이터에서 당장 내려!"라는 고성이 이어졌다.이어 프리랜서 사진기자 페도로바는 얼굴을 가린 요원에게 밀려 바닥에 넘어졌고, 함께 있던 튀르키예 아나돌루 통신의 영상기자 엘리볼도 넘어지며 부상을 입었다. 시민들은 "오, 세상에"라며 현장에서 당혹감을 감추지 못했다.엘리볼은 들것에 실려 병원으로 이송됐으며, 다른 기자들도 충돌에 휘말렸지만 심각한 부상은 피한 것으로 전해졌다.캐시 호컬 뉴욕 주지사는 이날 X(구 트위터)에 해당 영상을 공유하며 "법을 준수하는 이민자들과 그들의 이야기를 전하는 기자들에 대한 폭력은 반드시 중단돼야 한다"고 강하게 비판했다.같은 날, 뉴욕 시장 후보 조란 맘다니 역시 X를 통해 "연방 플라자 26번지에서 벌어진 폭력은 결코 용납될 수 없다"고 강조했다.이민자 단체와 정치권은 이번 사건을 강하게 비판했다. 뉴욕이민연합은 성명을 통해 "이민자 체포 현장을 취재하던 기자들이 불법적이고 폭력적인 행위에 노출됐다"며, 언론 자유 침해와 과잉 진압 문제를 지적했다.민주당 하원 원내대표 하킴 제프리스도 같은 날 성명을 내고 "도널드 트럼프 전 대통령의 국토안보부는 국가 안보보다 미국인 괴롭히기에 집중하고 있다"고 비판했다. 그는 "신원조차 확인할 수 없는 '가면 쓴 요원'의 폭력은 결코 용납돼선 안 된다"며, 관련 요원들의 신원 공개와 책임 있는 조치를 요구했다.반면 ICE 측은 기자들과 시위대가 페루 출신 이민자 체포를 방해했다고 주장했다. 국토안보부 차관보 트리샤 맥라플린은 "체포를 방해하고 요원을 악마화하는 선동자들과 정치인들이 오히려 위험한 상황을 조장하고 있다"고 반박했다.그는 최근 있었던 달라스 ICE 사무소 테러 사건을 언급하며 "요원과 수용자, 시민들의 안전을 위협하는 분위기가 조성되고 있다"고 덧붙였다. 당시 테러로 수용자 2명이 사망했다.이번 사태는 언론 자유, 이민자 인권, 공권력 책임 문제를 다시금 환기시키고 있다.뉴욕이민연합 대표 무라드 아와우데는 "ICE는 매일 인간의 존엄성을 짓밟고 있다"며 "법정에 출석한 가족은 물론 지역사회와 언론인까지 폭력의 대상이 되고 있다"고 비판했다. 그는 "이민 법원은 공정성과 절차적 정의가 지켜지는 공간이어야 한다"며 모든 가족들이 존엄과 공정한 대우를 받기를 촉구한다"고 말했다.