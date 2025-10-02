북향민 호칭, '탈북민 다수가 반대한다' 포장 말아야

함경북도 김책시에서 태어나 서울에서 24년째 살아가고 있습니다. 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험으로, 왜곡된 인식을 넘어 있는 그대로의 북한과 북향민의 삶을 전하려 합니다.

큰사진보기 ▲탈북MZ세대가 정한 이름 '북향민'북향민 최대 온라인 커뮤니티 '우리온'이 『민주주의 리더십 스쿨(Democracy and Leadership School) 사회활동 프로젝트』의 일환으로 MZ세대(10~30대) 154명을 대상으로 「북한이탈주민 이름 공모전」을 진행한 결과. ⓒ 우리온 관련사진보기

민주주의는 반드시 싸워야만 얻을 수 있는 것일까? 대화와 타협으로는 정녕 불가능한 것일까? 한국에 처음 와서 하나원에서 교육을 받을 때, 내게 가장 인상 깊었던 건 대한민국이 '민주주의 국가'라는 사실이었다. 즉, 개개인의 의견을 존중받는 사회라는 뜻이었다.북한에서는 누구도 '내 생각'을 궁금해하지 않았다. "당에서 결심하면 우리는 한다!"라는 구호 아래, 우리는 그저 충성하는 로봇에 불과했다. 그래서일까. 남한에 온 북향민들 가운데 일부는 인간 본연의 야성을 깨운 듯, 자신의 정의를 위해 목숨 걸고 싸우기도 한다. 잠자던 호랑이가 깨어난 듯한 모습이다. 그러나 상식적으로 생각하면 목숨을 걸지 않아도 될 문제들도 많다. 이번 '북향민'호칭 관련 문제가 그 중에 하나라고 볼 수 있다.'탈북민'도 우리의 정체성이고, '북향민'도 우리의 정체성이다. 두 표현 모두 틀린 것은 아니다. 다만 이름을 붙여야 한다면, 더 순화되고 긍정적인 단어를 택하는 것이 왜 문제일까. "고향이 북한인 사람"이라는 뜻의 '북향민'은 북한 정권과 분리된 말이다. 그럼에도 이를 반대하는 북향민들에게 묻고 싶다. "그대의 고향은 북한이 아니오?"'탈북민'이라는 명칭에 담긴, 북한 독재정권의 민낯을 고발하는 의미에 동의하지 않는 이는 없다. 그러나 동시에 한국에 와서 살고 있는 우리가 언제까지 '탈출 중인 사람'처럼 불려야 한단 말인가. 북한 정권에서도 우리를 '탈북자'라고 부르지 않는가. 오히려 북한정권이 부르는 이름을 따라 살기보다, 우리가 창조적으로 만든 '북향민'이라는 이름이 훨씬 자랑스럽지 않은가. '탈북민'은 과거의 경험에 묶여 있는 이름이라면, '북향민'은 미래를 향해 나아가는 이름이다.언젠가 문이 열리면 우리는 고향으로 돌아갈 것이다. 그리고 그곳의 가족·친지들과 다시 만나 잘 살도록 돕는 것이 우리의 소명이다. 북한 정권이 하지 못한 일을 우리가 해내는 것, 그것이야말로 진정한 승리이자 통 큰 복수일 것이다. 그렇기에 나는 '북향민'이라는 이름을 적극적으로 지지한다.물론 '탈북민' 호칭도 존중한다. 다만 다수 북향민들이 '탈'자가 주는 부정적 뉘앙스와 사회통합에 미치는 영향을 우려해 '북향민'을 선호할 뿐이다. 이는 정체성을 죽이는 것이 아니라, 오히려 앞으로 나아가게 하는 이름이라 생각한다. 서로 다른 의견이 있다는 것을 인정하는 것, 그 자체가 민주주의다.한국에 와서 민주주의의 역사를 공부하며 깊은 감동을 받았다. 피와 땀, 투쟁으로 이룩한 결실이라는 걸 알게 되었기 때문이다. 그러나 시대가 바뀐 지금, 본질적으로 크게 어긋나지 않는다면 서로의 차이를 좁히고 타협점을 찾아 대화로 해결하는 것이 민주시민의 바람직한 자세라 생각한다.한국에서 24년을 살며 총선과 대선을 여러 번 치르면서 깨달은 것이 있다. 대통령조차 국민의 절반이 반대하는 사회인데, 3만 명 남짓한 북향민 모두가 같은 생각을 한다는 건 오히려 이상한 일이라고 말이다. 그래서 나는 이렇게 말하고 싶다. 싸우고 싶다면 싸우시라고. 다만 싸우면서 내거는 모든 주장에 '탈북민 다수의 뜻'이라는 표현은 빼주기 바란다.솔직히 나는 3년 전 대선 때 깜짝 놀랐다. 북향민 3만3천 명이 윤석열 후보를 지지한다는 피켓을 들고 기자회견을 하는 북향민 단체장들의 모습을 보고 말이다. 그것도 한 번이 아니라 두 번이나 열렸다. 그러나 실제로 들여다보면 그 주장은 사실과 거리가 멀다. 당시 한국 입국자 수가 약 3만4천 명이었지만, 사망자와 해외로 떠난 인원을 제외하면 국내 체류 인원은 3만1천여 명 수준이었다. 유권자 수는 3만 명도 되지 않았다. 그런데 어떻게 "윤석열 후보를 지지하는 북향민이 3만 3천명"이 된단 말인가.한국에 와 오래 살다 보니 "목소리 큰 놈이 이긴다"는 말을 들은 적이 있다. 하지만 목소리를 키우는 것과 사실을 왜곡하는 것은 전혀 다른 문제다. 민주주의 사회에서 거짓은 결코 정당화될 수 없다. 이번 '북향민' 호칭 논란도 마찬가지다. 반대하고 싸우는 것은 자유다. 그러나 마치 탈북민 단체 전체, 탈북민 다수가 반대하는 것처럼 포장하지는 말라.실제로는 생계와 여러 사정 때문에 앞에 나서지 못할 뿐, 내 주변에도 '북향민'을 선호하는 사람들이 많다. 그들의 목소리를 무시한 채 '탈북민 다수'라는 이름으로 싸우는 것은 오히려 민주주의의 본질을 훼손하는 일이다. 민주주의의 힘은 다양성의 존중에서 나오기 때문이다. 민주주의를 제대로 배우자.