너의 모든 길이 꽃길이길, '엄마의 마음'을 담다

큰사진보기 ▲성연중 1학년 김소윤 양 작품. ⓒ 김소윤 관련사진보기

"저를 사랑하는 엄마의 마음을 담아봤어요. 제가 가는 길마다 꽃길이기를 바라는 마음, 그리고 제가 가는 곳마다 제 뒤에서 살펴주시는 고마운 마음이요. 저는 그 마음을 사랑이라고 생각해요. 제 그림을 보는 많은 사람들이 그 사랑을 다시 떠올리는 시간이 되면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲성연초 1학년 김민하 양 작품“제가 그린 그림에는 엄마랑 아빠가 활짝 웃고 있어요. 저는 엄마 아빠의 사랑이 마치 가을 나무의 잘 익은 열매 같다고 생각했어요. 그 열매처럼 크고 주렁주렁 열린 사랑 덕분에 제가 튼튼하고 행복하게 쑥쑥 자랄 수 있어요.” ⓒ 김민하 관련사진보기

큰사진보기 ▲성연초 3학년 이가은 양 작품“저는 그림 속에 부드럽고 포근한 엄마 품 같은 들판을 그렸어요. 여기서 힘껏 뛰어놀면 정말 기분이 좋을 것 같아요. 혹시 부드럽고 시원한 바람이 느껴지시나요? 엄마에게 꽃을 몰래 숨기고 다가가던 순간, 제 마음이 얼마나 간질간질하고 설렜는지 몰라요! 제 그림을 보면 엄마도 제 마음을 아실 거예요.” ⓒ 이가은 관련사진보기

큰사진보기 ▲성연초등학교 3학년 김다원 양 작품“제가 학교나 학원을 갈 때마다 엄마는 늘 웃는 얼굴로 배웅해 주세요. 우리 엄마는 정말 재미있고 저를 웃게 해줄 때가 많아요. 그래서 하기 싫은 일이나 힘든 일이 있어도 엄마의 미소 덕분에 힘을 내서 해낼 수 있어요. 웃는 얼굴로 언제나 응원해주는 엄마가 있어서 저는 참 행복해요.” ⓒ 김다원 관련사진보기

큰사진보기 ▲성연초등학교 4학년 김주아 양 작품“엄마는 늘 제가 좋아하는 반찬을 해주세요. 저는 항상 받기만 했던 것 같아요. 그래서 이번 그림에는 엄마 아빠를 사랑하는 마음을 담아, 두 분이 가장 좋아하는 샤부샤부와 초코케이크를 그렸답니다. 어른이 되면 저도 엄마처럼 맛있는 요리를 해드리고 싶어요.” ⓒ 김주아 관련사진보기

큰사진보기 ▲성연초등학교 4학년 이나경 양 작품“저는 부모님 품 안에서 얼마나 행복한지 그림으로 보여주고 싶었어요. 활짝 핀 꽃밭의 노란 나비처럼, 또 푸른 하늘에 날갯짓하는 아기 새처럼, 부모님과 함께하는 행복한 순간을 많은 사람들에게 보여주고 싶었습니다.” ⓒ 이나경 관련사진보기

큰사진보기 ▲성연초등학교 4학년 김민주 양 작품“저는 검은 펜으로 가는 선을 쌓고 쌓아서 그림을 완성했어요. 그 선들 속에는 자전거 뒤에 앉아 느꼈던 하늘보다 포근한 아빠의 넓은 품, 그리고 아빠와 행복한 시간을 보내는 저를 바라보던 바다처럼 깊고 따뜻한 엄마의 시선을 담고 싶었어요. 제 그림을 보는 많은 사람들이 부모님의 따뜻한 시선을 함께 기억하면 좋겠습니다.” ⓒ 김민주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천투데이와 충남도청에도 실립니다.

지난 1일 전시 취재 중 만난 충남 서산 성연중 1학년 김소윤 양의 말이다. 오는 17일부터 19일까지, 서산문화원 2층 전시실에서는 '내생애봄날 눈이부시게'(아래 내봄눈)가 주최하는 홀릭페스티벌 학생미술전시회 '말하지 않아도 알아요'가 진행될 예정이다.이번 전시의 주제는 가족에 대한 사랑을 아이들만의 눈높이와 감성으로 표현한 그림이다. 말로 다 하지 못했던 작품에는 마음을 색과 선으로 담아낸 아이들의 부모에 대한 숨은 고백이 담겨있다.아이들은 그림을 그리며 부모님의 사랑을 되새겼다. 성연초 1학년 김민하 양은 '우리 가족의 사랑이 열리는 나무'를 통해 가족의 웃음을 가을 열매에 빗대어 표현하며 "우리 동네에서 가장 많이 사랑하는 가족이 되고 싶다"고 해맑게 웃었다.성연초 3학년 이가은 양은 엄마 품 같은 들판을 그리며 "엄마 아빠와 행복한 시간을 많이 보냈구나, 하고 깨달았다"고 말했다. 그림 속에서 몰래 꽃을 숨기고 다가가는 순간, 아이의 설렘과 간지러움이 고스란히 전해졌다.아이들의 시선은 늘 부모를 향했다. 성연초 2학년 김다원 양은 학교에 가는 자신을 늘 배웅해 주는 엄마의 미소를 그림에 담았다. "엄마의 웃는 얼굴이 힘든 순간마다 저를 지켜준다"고 했다.성연초 4학년 김주아 양은 엄마의 샤부샤부, 아빠의 초코 케이크를 그렸다. "늘 받고만 살아서 이번엔 사랑을 돌려드리고 싶었다"며 당찬 포부를 내비쳤다.같은 학년인 이나경 양은 "꽃밭과 하늘을 통해 부모님과 함께하는 시간이 얼마나 행복한지 알면 좋겠다"라는 말을 전했다.아이들은 때로는 보이지 않던 부모님의 사랑을 발견했다. 성연초 4학년 김민주 양은 가족 사진 속 늘 카메라 뒤에 있던 엄마를 떠올리며 "엄마가 우리의 웃음을 보며 행복해하셨다"고 말했다. 그림에는 아빠의 포근한 품과 엄마의 따뜻한 시선이 켜켜이 쌓였다.이번 전시는 아이들이 부모님의 사랑 속에서 자신감을 얻고 더 큰 꿈을 키우는 과정, 그 자체가 지역사회의 소중한 자산이 된다.전시를 준비한 한현진 선생님은 "아이들이 가족 사랑을 통해 자신이 소중한 존재임을 깨닫는 모습이 큰 배움이었다"며 "지역사회가 교육과 문화예술에 기울이는 따뜻한 관심이 아이들의 성장을 넘어 결국 서산의 발전으로 이어질 것"이라고 기대했다.내봄눈 김은혜 대표는 "이번 전시는 아이들에겐 사랑을 배우는 시간, 부모님들에겐 아이들의 마음을 확인하는 기회가 된다"며 "부모님의 웃음, 따뜻한 밥상, 함께한 꽃길 속에서 아이들은 고백한다. '엄마 아빠, 사랑해요' 말하지 않아도 알 수 있는, 그러나 이번에는 용기 내어 표현한 사랑이 방문객들에게 작은 울림을 선사할 것"이라고 말했다.한편, 이번 전시회의 오프닝은 오는 10월 18일 오후 3시, 서산문화원 2층 전시실에서 열린다.