거제시, 내란청산거제본부와 첫 '민주시정협의'

큰사진보기 ▲변광용 시장과 내란청산거제본부는 1일 오후 거제시청 소회의실에서 1차 민주시정협의회를 진행했다. ⓒ 신호식 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲변광용 시장과 내란청산거제본부는 1일 오후 거제시청 소회의실에서 1차 민주시정협의회를 진행했다. ⓒ 신호식 관련사진보기

경남 거제시(시장 변광용)가 12‧3 불법계엄 이후 광장‧거리에서 '윤석열 탄핵‧파면'을 외쳤던 내란적폐청산사회대개혁거제운동본부(아래 내란청산거제본부)와 첫 정책 협의를 열어 다양한 의제를 논의했다.변광용 시장은 1일 오후 거제시청 소회의실에서 내란청산거제본부와 1차 민주시정협의회를 진행했다.민주시정협의회는 '윤석열 퇴진 광장'에서 사회대개혁의 가치들을 거제지역에서 실현하기 위해, 지난 4월 2일 치러진 거제시장 재선거 당시 변광용 후보와 내란청산거제본부(옛 윤석열퇴진거제운동본부)가 했던 정책협약에 따른 것이다.거제지역 노동, 여성, 교육, 환경, 정당 등 다양한 각계각층의 시민사회가 함께 지역의 산적한 현안들을 논의해 왔고, 이를 거제시정에 반영하기 위해 회의를 연 것이다.이날 회의에서는 '거제시 환경교육센터 지정 운영', '주차장과 유휴부지 등 활용과 시민참여형 태양광 발전소 확대 운영', '평화통일교육 사업 지원 재개', '일제 강제동원노동자상 문제 해소', '외국인 일괄 통합지원센터 설치 및 행정 단일화 추진', '문화예술 발전', '중증응급환자(중증외상, 뇌심혈관) 사망 없는 거제 추진', '노동전담부서 증원‧신설' 문제가 다루어졌다.내란청산거제본부는 "기후위기 시대에 대응하고 환경감수성과 실천능력을 향상시키며 지역 특성에 맞는 환경교육을 제공하여 지속발전가능할 수 있도록 시민들의 인식을 증진시켜야 한다"라며 환경교육센터 설립을 제시했다.태양광 시설 관련해, 이들은 "거제시는 기후위기 시대에 발맞춰 탄소중립 시대에 맞는 적극적인 행정 노력이 절실하다"라며 "공공기관 옥상, 주차장, 유휴부지 등에 태양광 발전 의무화를 하고, 시민이 출자한 경남햇빛발전소의 사례처럼 태양광 발전소 설치시 민간 부분으로 확대가 필요하다"라고 설명했다.외국인가족 일괄 통합지원센터에 대해, 이들은 "이주노동자의 가족을 대상으로 하는 상담, 의료연계, 교육지원, 한국어 교육, 통번역, 체류지원 등 통합 행정서비스 제공이 있어야 하고, 외국인 관련 행정 기능의 단일화 또는 전담 부서(팀) 신설이 필요하며 '외국인가족 지원 조례' 제정을 해야 한다"라고 요구했다.내란청산거제본부는 "남북공동선언의 정신에 따라, 남과 북의 자주적이고 평화적인 통일에 대해 많은 시민들과 함께 이야기하는 민간에서의 통일운동을 지방행정 에서 지원하고 뒷받침하는 게 필요하다"라며 평화통일교육사업 지원 재개를 요청했다.거제 일제강제동원노동자상 문제 해결을 요구한 이들은 "노동의 도시, 노동 존중 거제시의 위상을 강화하고, 일제강점기에 일제의 강제수탈의 기지 역할을 할 수밖에 없었던 거제시에서 강제징용 역사를 기려야 한다"라며 "건립 부지에 대한 합법성이 부여되어야 한다"라고 제시했다.신호식 집행위원장은 "급성 뇌·심혈관 질환 및 중증 외상환자는 발생시 골든타임 내 신속한 치료가 매우 중요하다. 지역 종합병원에서는 관련 중증환자 발생시 약물치료 이외에 처방할 방법이 없고, 다른 지역으로 긴급 후송하여 외과치료를 진행하고 있는 상황이다"라며 '지역 뇌심혈관센터 설치‧운영 지원', '경남지역 닥터헬기와 지역내 헬기 사용 협조‧지원'이 필요하다고 밝혔다.거제시와 내란청산거제본부는 조만간 2차 회의를 열어 다른 여러 의제들에 대해서도 논의하기로 했다.