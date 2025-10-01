샘 알트먼 만난 이 대통령 "내가 챗GPT 유료 구독자"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 용산 대통령실에서 오픈AI 샘 알트먼 대표, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장 등과 AI 협력 확대 방안에 관해 이야기를 나누고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"제가 챗GPT 유료 구독자입니다."

"인구당 유료 구독자수가 가장 많은 국가가 한국입니다."

큰사진보기 ▲오픈AI 샘 올트먼 대표가 1일 용산 대통령실에서 이재명 대통령 접견 중 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 삼성전자 이재용 회장, SK그룹 최태원 회장 등과 함께 '챗GPT의 아버지'로 불리는 오픈AI의 샘 알트먼 대표를 만났다.글로벌 1위 AI기업인 오픈AI와 역시 글로벌 반도체 공급사인 삼성·SK가 만나 지속적인 협력 기반을 마련하는데 이 대통령이 중개자 역할을 한 셈이다.1일 오후 늦게 용산 대통령실에서 알트먼 대표를 만난 이 대통령은 자신이 챗GPT의 유료 구독자라고 말해 참석자들의 웃음을 이끌어낸 다음 "과거에 만화에서 보던게 현실이 됐다, 인공지능 개발이 인류가 금속을 개발한 것과 거의 비슷한 엄청난 결과를 빚을 것"이라고 말했다.또 "(AI 등장이) 행복한 새로운 세상일 수도 있고, 아주 위험한 새로운 세상이 될 수도 있다"며 "아주 행복한 세상이 될 수 있도록 좀 더 많은 노력을 해달라"고 당부했다.그러자 알트먼 대표는 "한국은 전 세계 어느 국가도 가지고 있지 않은 산업 기반을 갖고 있다"며 "한국의 유능한 회사인 삼성전자와 SK하이닉스와 파트너십을 맺게 돼 너무 기쁘다"고 화답했다.그러면서 "반도체 제조업 베이스가 세계 최고인 한국 없이는 전세계가 AI를 발전시킬 수 없다"고 말했다.한편 알트먼 대표는 이 대통령 접견에 앞서 SK, 삼성과 각각 오픈AI가 추진중인 대규모 AI 인프라 프로젝트의 메모리 반도체 협력 파트너십 협력의향서(LOI)를 체결했다.오픈AI측은 향후 스타게이트 프로젝트 확대 과정에서 전반적인 웨이퍼 수요가 월 최대 90만장에 달하는 것으로 예상되며, 그 수요의 상당 부분을 삼성과 SK에서 공급받기를 희망한다고 밝혔다고 대통령실은 밝혔다.대통령실은 이어 "이번 LOI를 통해 우리 반도체 기업들은 세계 최대 규모 AI인프라 프로젝트인 스타게이트(Stargate)의 파트너로서 반도체 수요처를 조기 확보했다는 점에서 국내 반도체 산업 성장에 좋은 기회가 될 것으로 전망된다"고 평가했다.스타게이트 프로젝트는 지난 1월 오픈AI와 미 소프트웨어 기업 오라클, 일본 손정의 회장의 투자회사 소프트뱅크가 함께 4년간 5천억 달러(700조원) 규모를 투자하기로 한 데이터 건설 프로젝트다.또 과기정통부와 오픈AI는 '국가 AI대전환과 AI생태계 발전을 위한 양해각서(MOU)'를 체결하고 우리나라가 아시아태평양의 AI 허브국가로 도약할 수 있도록 상호 협력해나가기로 했다.