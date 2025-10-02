추석 전날 교통사고 환자 최다... 평소보다 1.4배 증가

큰사진보기 ▲2019년~2024년 추석 전후 하루 평균 발생(명) ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲평상시？추석 연휴 시간별 교통사고 발생 분율 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲[왼쪽) 카시트 착용 여부에 따른 입원·사망.* 6세 미만 // (오른쪽) 좌석안전띠 착용 여부에 따른 입원·사망.* 6세 이상 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲좌석별 좌석안전띠 착용률 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲질병관리청이 국민의 안전의식을 높이기 위해 '명절 장거리 운전 시 주의사항 및 올바른 좌석안전띠 착용법'을 제작해 배포하고 있다. 교통사고 손상 예방에 필요한 핵심 수칙을 담았다. ⓒ 질병관리청 관련사진보기

최근 6년간 추석 연휴 동안 하루 평균 교통사고 환자는 96.3명으로 조사됐다. 평상시 75.9명에 비교해서 1.3배 많이 발생한 것이다. 특히 추석 하루 전날 사고로 인한 환자가 108.2명으로 가장 많았다. 평소보다 1.4배 증가한 것으로 각별한 주의가 요구된다.질병관리청은 2일 이같은 내용이 담긴 교통사고 응급실손상환자심층조사 결과를 발표했다. 이번 조사는 지난 2019년부터 2024년까지 6년간 병원 응급실을 내원한 교통사고 환자 대상으로 실시했다. 의무기록자료 및 면접을 통해 발생 원인, 안전장치 활용 등 분석한 내용이 담겼다.해당 조사결과에 따르면 교통사고가 가장 많이 발생하는 시간은 오후 2시와 7시가 7.6%로 사고가 집중됐다. 오전 7시(2.9%)부터 11시(6.5%)까지 급격히 늘었다가 오후 6시 이후 평소보다 낮은 수준으로 줄어들었다.성별로는 평소와 비교해 남자(65.4% → 61.0%)는 감소했고, 여자(34.6%→ 39.0%)는 증가하였다. 연령별로는 '50세 이상' 연령층이 줄었고, 0~40대까지의 발생 분율은 늘었다.주목할 부분은 보호장비 착용 여부에 따라 교통사고 환자 중증도가 다르게 나타났다. 안전띠의 경우 착용한 사람 중에서 입원한 사람은 20.6%였으나, 착용하지 않은 사람은 24.5%였다. 착용한 사람의 사망이 1.0%인 반면 미착용에서는 2.3%로 2배 이상 높게 나타났다.어린 아이의 카시트 착용 여부에 따른 입원 및 사망 결과를 분석도 눈에 띄었다. 미착용한 경우 입원 5.3%와 사망 0.4%로, 착용한 경우 입원 3.4%와 사망 0.3%보다 모두 높은 것으로 조사됐다.또한 차량 탑승자의 좌석별 좌석안전띠 착용률을 살펴보면 운전석(85.1%)과 조수석(91.8%)은 높았으나, 뒷자석은 48.0%로 절반에 못 미치는 수준이었다.무엇보다 뒷좌석 좌석 안전띠의 중요성을 입원 및 사망 자료에서도 확인할 수 있었다. 뒷좌석 안전띠를 착용했을 때 입원과 사망은 각각 13.7%, 0.3%였다. 반면 미착용한 경우 가각 17.0%, 0.9%로 더 많았다.임승관 질병관리청장은 "온가족이 함께 이동하는 추석 연휴에는 평소보다 하루 평균 더 많은 교통사고 환자가 발생했다"면서 "교통사고는 손상의 주요 원인 중 하나로, 중증외상의 가장 큰 원인이다. 사고 발생 시 카시트 및 좌석안전띠 착용이 입원과 사망을 줄일 수 있다"고 말했다.이어 임 청장은 "그럼에도 아직까지도 뒷좌석은 좌석안전띠 착용률이 낮았다"며 "작은 실천이 큰 안전을 지켜주는 만큼 국민 모두가 기본 안전수칙 실천해 안전하고 평안한 추석 연휴를 보내길 당부드린다"고 강조했다.한편 질병관리청은 이번 조사·분석 결과를 바탕으로 안전수칙을 개발하고, 예방가능한 손상을 줄이는 정책·홍보 자료를 마련한다는 계획이다. 이번에는 '명절 장거리 운전 시 주의사항 및 올바른 좌석안전띠 착용법'을 제작·배포해 교통사고 손상 예방 핵심 수칙을 안내하고 있다.