'주민 배우' 연기에 포복절도, 재밌을 수밖에 없네요

연기자들이 모두 시골 마을 주민들로 구성된 마을 유랑극단이 또다시 일을 냈다. 이번에는 귀농 귀촌인들이 시골 마을에 정착하는 과정에서 겪는 문제를 파고들었다. 마을 발전기금이라는 민감한 주제도 이들 주민 배우들의 촉수에 닿자 새롭게 각색됐다.
'장곡 유랑극단'은 지난해 1월 충남 홍성군 장곡면 주민들이 의기투합해 만든 극단이다. 극단 창단 이후, 이들 주민 배우들은 시골 마을의 쓰레기 문제(<쓰레기가 어때서>)를 연극 무대에 올려 지역에서 큰 반향을 일으켰다. 관객들의 반응도 뜨거웠다. 마을 주민들이 직접 대본을 쓰고 연기를 하는 모습이 한편으로는 어색하면서도 동시에 친숙한 느낌으로 다가간 것이다(관련 기사 : 팔순잔치 쓰레기 어쩔 거야? 시골 어르신들의 '다툼'
).
지난해 이들 주민 배우들이 열연한 <쓰레기가 어때서>는 충남 아마추어 연극제에서 '1등 금상'을 차지하기도 했다. 장곡 마을 주민배우들은 그렇게 탄생했다.
국민배우? 주민배우!
지난 9월 30일 충남 홍성군 장곡면 오누이다목적회관에서는 장곡 유랑극단의 두 번째 연극 <시골이 어때서>가 공연됐다. 객석은 평일인데도 가득 찼다. 인근 마을 주민들과 장곡초 교사와 어린이들이 객석을 가득 메운 것. 이번 연극에서는 '마을 발전기금' 문제도 다뤘다. 다소 민감한 주제지만 중간 중간 넣은 웃음 코드 덕에 관객들은 말 그대로 '빵빵' 터졌다.
연극에 출연한 배우들은 모두 장곡면 주민이다. 이들 또한 길게는 20년 이상, 짧게는 3년 정도 농촌에서 살고 있는 귀농 귀촌인들이다. 공동체 단위가 작은 시골 마을에서는 크고 작은 갈등이 반복되곤 한다. 물론 사람 사는 곳에 갈등이 없을 수는 없다. 하지만 갈등이 일어났을 때 그것을 해결하는 능력이 공동체의 운명을 좌우하기도 한다.
연극은 마을 '끝 집'으로 이사온 지 2년이 된 영미(이혜경 분)의 귀촌 이야기를 담았다. 영미씨는 마을 잔칫날 마을 어르신들의 뒷담화를 듣고 충격을 받는다. 마을 발전기금 문제를 놓고도 마을 노인회장 만수(이종구 분)와 갈등을 겪는다. 노인회장 만수는 '마을 발전기금은 나 죽으면 부조금으로 낼겨?'라며 영미를 압박한다. 이들이 갈등을 풀어가는 과정을 보는 것도 연극을 보는 재미다.
무거운 주제도 가볍게
실제로 시골에서는 대도시처럼 마냥 개인주의로 살 수가 없다. 마을에 승용차 한 대만 들어와도 '아무개 집에 첫째가 왔대'라며 금방 소문이 퍼진다. 또 마을에 도로 하나를 내더라도 마을 주민들이 땅을 내어 주어야 하는 등 누군가는 일정 부분 희생을 감수한다. 집까지 오는 수돗물이나 전기도 타인의 땅을 거치지 않고는 들어 올 수가 없다. 발전기금이라는 이름의 마을의 공동 자금이 필요한 이유도 그래서다. 연극은 이 같은 농촌 마을의 특징을 놓치지 않고 다룬다. 다만 무겁지는 않다. 시골 마을에 사는 사람이라면 누구나 공감할 수 있는 내용이다.
이날 공연은 최근 <전국노래자랑> 홍성군 편(지난 7월 13일 방송)에서 우수상을 받은 소리꾼 문철기씨가 특별 출연해 흥겨운 노래로 마무리 됐다. 연극이 끝난 뒤 한 주민은 "주민배우들의 연기가 갈수록 느는 것 같다. 다소 무거운 주제일 수도 있지만 딱딱하지 않고 재미가 있었다"라고 말했다.
실제로 이들 주민배우들의 연극이 인기를 끌고 있는 이유도 일상생활과 맥이 통하는 생활밀착형이기 때문인 것으로 보인다. 대본을 쓴 김혜란(마을이장 역)씨는 "대본은 연기를 한 주민들과 상의하면서 썼다. 귀농귀촌한 사람이면 누구나 공감할 수 있는 내용이다"라며 "마을 발전기금 납부 문제로 원주민과 귀농귀촌인들의 갈등이 심해지면서 최근 일부 지자체에서는 발전기금을 대신 내주는 경우도 생겼다. 원주민과 귀농 귀촌인 사이에 벌어진 갈등을 풀어가는 과정을 담으려고 노력했다"라고 설명했다.
관객들의 반응에 대해서도 김 씨는 "첫 번째 연극보다도 더 연기가 좋아졌다는 반응을 보이는 관객들이 많았다. 다행이란 생각이 들었다. 무엇보다도 우리 마을 원주민인 할머니들이 고개를 끄덕이며 공감하는 모습에 힘이 났다"라고 말했다.
한성숙(복순 부녀회장 역)씨는 "이번 연극은 실제 마을에서 경험한 이야기를 다루었다. 연극을 만들기 전에 마을에 살던 원주민 어르신들과 새로 이사 온 귀농 귀촌인들을 인터뷰했다. 양쪽의 입장을 좀 더 객관적으로 이해할 수 있는 계기가 됐다"고 말했다. 이어 "우리의 이야기를 마치 거울처럼 바라보며 성찰할 수 있었던 것 같다"고 부연했다.