"공습은 일상이고, 예술은 버팀목이었다" 우크라 전쟁의 풍경

EBS 사옥에서 열린 우크라이나 사진전 김상훈 작가와의 대화EBS <전쟁과 예술>이라는 주제의 다큐팀과 김상훈 작가는 지난 7월 우크라이나에서 2주간 지내며 사진 및 영상을 담아왔다. 김상훈 작가는 전쟁을 보았지만 삶도 보았으며 예술은 다시 삶을 이어주는 고리가 되어다고 전했다. 왼쪽부터 최홍석 피디, 김상훈 작가, 안상민 PD

"아이들이 예쁜 옷을 차려입고 와서 그림에만 몰두하더라고요. 밤은 무서웠을지라도 '내일 친구를 만날 것', '좋아하는 옷을 입을 것'같은 기대가 그들을 일으켜 세운 게 아닐까 상상했습니다."

"우크라이나는 감정을 절제하면서도, '지금 무엇을 할지'를 이성적으로 찾더군요. 공습 사이렌이 울리면 대피하고, 공연장은 대피 가능 인원만 받으며 문을 닫지 않습니다. '무기력'에만 잠기지 않는 태도가 인상적이었어요."

큰사진보기 ▲우크라이나 국립오페라단 공연 중 인터미션간밤에 공습 대피가 있어도 공연장은 운영되고 오페라와 발레를 보는 관객들이 있다. 관객석이 1천 석이라도 대피소에 300명만 수용할 수 있으면 그만큼만 받는다. 1층 로비에 전시된 사진 중 전쟁통이라는건 믿기지 않을 정도의 여유있는 여인의 자태를 다시 담아보았다. ⓒ 김상훈 관련사진보기

"그 친구가 2024년 결혼하고 2025년 엄마가 됐어요. 아가씨 때는 공습을 덜 무서워했는데, 아이를 품은 뒤로는 공포가 커졌죠. 아파트 대피시설은 열악합니다. 수년째 이어진 피로가 '사는 게 아니라 살아지는' 기분을 만들었을 겁니다."

"폭격 뒤 시신을 보러 아이들이 달려나오기도 합니다. 떨어진 살점을 만져보는 장면도 봤어요. 그런 현실이 아이들에게 '일상'이 되는 것이죠."

"합창단이 함께 노래할 때 시작과 끝의 표정이 달라지는 순간을 몇 번이나 봤습니다. '이런 전쟁 속에서 어떻게 예술을 지속하느냐'고 물으면, '이거라도 안 하면 어떻게 버티겠어요.' 그들은 이렇게 답하죠. "

"도착 사흘째에 사이렌을 처음 들었는데, 민방위 수준이 아니더군요. 안내 멘트가 나올 때마다 소름이 돋았어요. 방공호는 구소련 시절 시설이어서 아이러니했고요. 밤에 몰래 나갔다가 샤헤드 드론 소리를 들으면, 고성능 바이크 소음처럼 가까워질 때마다 움찔했습니다. 한국에 돌아와선 '조금 더 찍을 걸' 하는 아쉬움이 남네요."

"이라크도 그랬지만, 현장에선 감각이 무뎌집니다. 국경을 넘어 나오면 뒤늦게 '아, 정말 위험했구나' 실감해요. 우리는 2주 만에 빠져나왔지만, 남겨진 사람들이 걱정됩니다. 우리가 만난 거의 모든 사람의 가족에게 사상자가 있었거든요. 전 국민적 트라우마 상황으로 느껴졌습니다."

지난 9월 27일 경기도 고양시 일산동구 EBS 사옥 로비에서 사진작가 김상훈의 우크라이나 사진전 '작가와의 대화'가 진행됐다. EBS <다큐 프라임-예술하는 인간> 팀과 함께 '전쟁과 예술'을 주제로 현장을 기록한 그는 "공습은 일상이고, 예술은 버팀목이었다"고 말했다. 공습 다음 날 '미술 수업'에 몰두하는 아이들, 공습경보가 울리면 지하대피소를 연 공연장 등을 통해 전쟁과 일상, 예술이 교차한 현장의 목소리를 모았다.김상훈 작가는 지난 7월 EBS <다큐 프라임> 팀과 함께 우크라이나를 찾았다. 전쟁은 길어졌고, 키이우 시민들은 "밤엔 공습으로 잠을 설쳐도, 아침엔 일을 나선다." 그는 "세 번째 방문이었지만 공포는 무뎌지지 않았다"고 했다. 그의 예상을 벗어난 장면은 공습 다음 날의 '미술 시간'이었다.그는 중동·아프리카 분쟁지(가자, 아프가니스탄, 레바논 등)에서 홀로 촬영할 때 "아침이면 폭격 현장을 맞닥뜨리고, 죽음과 곁의 오열을 하루 종일 찍었다"고 떠올렸다. "2~6주 동안 피와 시체를 보고, 공포로 떠는 사람들만 마주했죠. 슬픔을 나눌 이가 없었다"는 고백도 있었다.이번에는 달랐다. EBS 팀과 같은 현장을 보며 비슷한 감정을 공유했다. 공습 다음 날에도 노래하고 춤추는 우크라이나 사람들 속에서 "전날의 분노·우울·공포가 상쇄되는 느낌"을 받았다고 했다. "전쟁과 예술이 공존하기 어렵다고 여겼지만, 취재하는 우리 자신을 회복시키는 공동체와 연대의 힘을 확인했다"는 말이었다.김상훈 작가는 "중동·아프리카에선 슬픔과 분노가 직접 터져 나오고 신을 찾는 모습을 많이 봤다"며 이렇게 덧붙였다.<다큐 프라임>의 최홍석 감독도 "우크라이나도 결국 '사람 사는 곳'이었다. 우리를 환대해 준 이들을 두고 돌아오며 마음이 복잡했다"고 했다. 동부전선을 향해 자신들과 정반대 방향 기차에 오르는 젊은 군인들을 보며 "한동안 심경이 가라앉지 않았다"고 털어놓았다."전쟁 기간 동안 어떤 변화를 봤나요?"라는 질문에, 김상훈 작가는 현지 코디와 친구가 된 과정을 들려주었다.왜 다른 전쟁터와 정서가 다르게 보였느냐는 물음에 그는 "어릴 때부터 그림·노래·발레 등 예술에 노출되는 환경의 차이일 수도 있다"고 답했다. 반대로 가자 지구에서의 참혹했던 체험도 공유했다.이날 자리에는 김상훈 교수의 제자도 있었다. 그는 공습 경보 어플리케이션을 깔아 간접 체험을 해보니 "점심시간에도, 밤에도 시도 때도 없이 울려 일주일 내내 불안했다"며 "현장에 다녀온 분들은 일상 적응이 빨랐는지" 물었다.안상민 PD는 "악몽을 꾸고, 벙커로 대피했지만 이상하게도 '안정감'이 있었다. 개인 신변은 큰 걱정을 안 했다"고 말했다.최홍석 촬영감독은 "신혼이라 출국 전 걱정이 컸다"고 했다.김동준 PD는 폴란드 육로로 입국했다.우크라이나의 전쟁과 예술을 다룬 <다큐 프라임-예술하는 인간>은 오는 11월 17일 EBS에서 방송될 예정이다.