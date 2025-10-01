서산OOO협회, 초록광장 보도 담합 정황…공정성 훼손 논란

큰사진보기 ▲서산지역 언론인들의 연대체 중 하나인 서산OOO협회가 지난해 예천동 공영주차장(‘초록광장’) 조성 사업과 관련해 여론을 조율하려 한 정황이 확인됐다. ⓒ 제보자 관련사진보기

서산지역 언론인들의 연대체 중 하나인 서산OOO협회가 지난해 예천동 공영주차장('초록광장') 조성 사업과 관련해 여론을 조율하려 한 정황이 확인됐다. 협회 내부 단체 대화방에서는 시장 욕설을 기사에서 다루지 말자는 의견이 오갔고, 문제 제기를 이어온 특정 의원을 향해 "정치적 목적의 작전일 수도 있다"는 발언까지 나온 것으로 전해졌다.당시 협회 회장을 맡고 있던 한 기자는 "시장 욕설은 기사에 쓰지 말라"는 취지의 말을 단톡방에 올렸다. 이어 그는 "이 사안은 특정 의원이 계속 끄집어내 정치적 작전으로 활용하는 것일 수도 있다"는 취지의 발언을 했다. 이 단톡방에서 거론된 의원은 문수기 시의원이었다. 문 의원은 해당 대화를 주도한 기자에게 오늘 메시지를 보내자, 기자는 "죄송하다"는 답장을 보냈다고 한다.또한 단톡방에서는 익명 단체 명의로 현수막을 걸자는 제안도 나왔다. 비용 문제까지 언급되며 '비밀 유지'가 강조됐다. 이에 대해 남현우 변호사(시민모임 공동대표)는 "떳떳하지 못하니까, 익명으로 현수막을 걸자고 한 것 아니겠냐"고 지적했다.이 같은 논의에 반대한 기자는 협회에서 배제됐고, 그에 동조한 다른 기자들도 협회를 떠났다. 현재는 해당 협회에 남아 있던 기자들은 별도의 기자 모임으로 활동하고 있다.문수기 시의원은 "이미 이런 말이 돌았다는 것은 전부터 알고 있었지만, 새롭지는 않다"며 "언론인이라고 하기에 부끄러워해야 한다. 시민들이 왜곡된 기사에 휘둘리지 않기를 바란다"고 말했다.서산시 공보담당관은 일각에서 제기된 초록광장 관련 우호적 기사 요청 의혹에 대해 "제가 협회 모임까지 관여하지는 않는다"고 답했다.지역 시민단체는 "기자라는 사람들이 있을 수 없는 일을 도모한 것"이라며 "지역 현안을 다루면서 여론을 자기들끼리 담합해 조성하려 한 시도 자체가 심각한 문제이고, 기자를 해서는 안 될 사람들이 한 행위"라고 비판했다.이번 사안은 단순한 일탈이 아니라, 지역 언론이 권력과 맺는 관계의 취약성을 보여주는 사례라는 분석이 나온다. 특정 권력에 우호적인 기사 쓰기와 내부 비판자 배제는 언론의 감시·비판 기능을 사실상 무력화시킨다는 것이다.남현우 변호사(시민모임 공동대표)는 "언론이 권력과 담합할 경우 지역 사회에서 균형 잡힌 여론 형성은 불가능하다"라며 "협회 차원의 사과와 윤리적 자정 그리고 제도적 장치 마련이 필요하다"라고 말했다. 그는 이어 "이번 사건은 단순한 언론인 개인의 윤리 위반을 넘어, 지역 민주주의의 기반을 흔드는 중대한 문제"라며 "시민의 알 권리를 위해 존재해야 할 언론이 권력의 편에 서서 여론을 조작하려 한 정황이 드러난 만큼 철저한 진상 규명과 책임 있는 조치가 필요하다"고 강조했다.<서산시대>는 해당 사안과 관련해 서산OOO협회 전 회장에게 사실관계를 확인하고자 문자 메시지를 남기고 두 차례 통화를 시도했으나 답변을 받지 못했다. 본 보도는 단톡방 대화 내용과 복수의 취재원을 바탕으로 작성되었으며, 향후 입장이 확인되는 대로 추가 보도할 예정이다.