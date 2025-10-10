자전거 체인 휘두르며 테러... 미군정 지원 하에 자행된 학교 폭력

잊혀진 충북 청주 현대사를 복원하기 위해 청주 기억여행을 떠납니다. 해방 직후부터 1960년 4.19 혁명 시기까지 청주에서 있었던 정치, 사회 사건을 살펴보고 지역 현대사를 재구성하고자 합니다. 이 작업은 청소년과 시민을 위한 근현대사 역사 텍스트를 만드는 길입니다. 또한 민주주의, 인권, 평화라는 가치의 중요성을 인식할 수 있는 계기를 만드는 길이기도 합니다.

"연합군의 도움으로 해방이 되었으니 연합군의 방침을 따라야지. 아주 독립을 안 시킨다는 게 아니라 신탁통치 기간을 갖는다는데, 그걸 못 받을 게 뭐냐?"

"교장 선생의 처사에 대해 내가 옳다고 생각하면 일어나고, 지지자는 미술실로 가라."

큰사진보기 ▲청주중학교1946년 청주지역 동맹휴학의 진원지 청주중학교 현재 모습 ⓒ 박만순 관련사진보기

"그 당시 저는 중학생 신분으로 청주 남문로 1가 사거리 청주약국 부근에 있는 학생연맹과 방첩대에 출입하면서 대원들과 많은 정보 교환과 협조를 하면서 활동을 하여 왔습니다." - 박석규, 2006년 증언

"당시 우익세력을 정부(경찰서) 사찰과에서 지원하여 좌익 학생을 유치장에 가두기도 했습니다." - 김형석, '美軍政期 淸州地域의 社會動向과 同盟休學', 2001

수업 시작을 알리는 북소리가 울리자 천방지축으로 뛰놀던 학생들이 제자리에 앉았다. '드르륵' 문을 여는 소리와 함께 오정현 선생이 들어왔다. 본격적인 수업을 시작하기 전에 그는 시국 이야기를 꺼냈다.1개월여 전 모스크바 삼상회의 결정을 지지하는 발언이었다. 그는 이어 조선이 자립할 수 있는 힘을 키워야 한다며, 남한만의 단독정부 수립은 절대 안 된다고 강조했다. 일개 교사의 정치적 소신에 불과한 이 발언은 '커다란 후폭풍'을 불러왔다.청주중학교 오정현 교사의 발언은 누군가의 밀고로 이완용(이해남) 교장의 귀에 들어갔다. 교장은 곧장 청주경찰서에 오 교사를 신고했고, 충청북도 학무국에서는 그를 파면했다. 1946년 2월 초의 일이었다. 같은 이유로 윤종섭, 김희정 교사도 파면되었다.그러나 그들의 파면 이유는 왜곡되었다. 교사들이 수업시간에 김일성과 북한 찬양을 했다는 것이다. 심지어 미군정의 G-2 보고서에는 '반탁집회에 참여했다는 이유로 충청북도 학무국이 교장과 교사를 파면했다'고 얼토당토않게 기록돼 있었다.교사들의 파면 사건으로 교직원과 학생들 사이에 균열을 만들었다. 학교는 세 교사 지지파와 교장 지지파로 나뉘었다. 당시 4년제였던 청주중학교(1946년 5월 17일, 6년제로 개편)에서는 3~4학년 대부분이 세 교사를 지지했고, 1~2학년은 교장 편에 섰다. 세 교사를 지지하는 학생들은 1946년 2월 16일 동맹휴학에 들어갔다.휴학에 반대하는 학생들도 가만있지 않았다. 당시 졸업반이었던 김관호는 친구 12명을 모집해 교장 지지성명을 발표했다. 또한 전교생 500~600명을 강당에 모아놓고 이렇게 말했다.200~300명의 학생이 미술실로 갔다. 하지만 다음날 등교 학생은 반당 10~15명에 불과했다. 정상적인 수업은 이루어지지 못했다.반면 동맹휴학을 지지하는 세력은 급속도로 불어났다. 청주중학교 담장을 넘어 청주시내 중등학교 전체로 확산되었다. 청주사범(청주교육대학교 전신)을 시작으로 청주상업, 청주여자상업학교, 청주농업, 청주제이고등여학교(청주여고 전신)가 그 뒤를 이었다. 충북 도내 충주중학교, 영동농업학교로도 확산되었다.청주 시내 6개 학교의 동맹휴학의 요구조건은 다음과 같았다. 친일파 교장의 해임, 면직 교원의 복직, 청주중학교 교사 3인 파면 사건 전 면직된 청주제이고등여학교 교사 2인의 복직, 관련 학생 희생을 내지 않는 것 등이었다.청주지역의 동맹휴학이 충청북도 전역으로 확산될 조짐을 보이자, 고광만(1904년생) 충북 학무국장은 동맹휴학에 참여한 교직원과 학생들의 요구를 수용하겠다고 밝혔다. 2월 16일부터 이어진 제1차 동맹휴학은 37일 만인 3월 24일 종료되었다.하지만 약속은 지켜지지 않았다. 고광만 국장은 3명 교사의 복직 약속을 헌신짝 버리듯이 했다. 3월 24일이 되어도 학무 당국으로부터 아무런 조치가 없자 다시 협의회를 개최하려 했는데, 학무과 측의 결석으로 회의가 이루어지지 않았다. 무성의한 태도에 분노한 청주중학생들은 3월 25일, 다시 동맹휴학에 돌입했다(김형석, '美軍政期 淸州地域의 社會動向과 同盟休學', 2001).이에 윤하영 충북도지사는 4월 5일까지 등교하지 않으면 주동 학생들을 무조건 제적하겠다고 선언했다. 이는 오히려 청주 학생의 재궐기와 확산을 야기하였다. 학무당국의 강압적 조치로 인해 청주중학의 궐기는 전 학원의 총궐기로 번질 조짐을 보였다.결국 경찰이 개입하여 '선동' 혐의로 좌익 주동 학생을 체포하면서, 청주학생 동맹휴학은 마무리되었다. 좌익 교사 3명은 파면되고, 동맹휴학 주동 학생은 처벌받았으며, 이완용 교장은 물러났다.그런데 이 사태의 중심에 있던 고광만 학무국장은 어떤 사람인가? 그는 전북 익산 출신으로 전주고보와 히로시마 고등사범학교를 졸업했다. 일제강점기 말기 조선총독부 학무국 시학관과 충주공립중학교의 교장을 지냈다(친일인명사전편찬위원회, <친일인명사전>, 2010).일본 천황의 교육칙어를 라디오를 통해 해설하고 조선 동포와의 면담에서 통역을 필요로 했던 인물로, 황민화 교육에 충성을 다한 친일 교육관료였다. 그는 정부 수립 후 서울대학교 사범대학장을 거쳐서 문교부 장관을 지냈다.친일 교육관료는 승승장구했지만, 좌익 교사와 학생은 역사 속에서 사라져야 했다. 이는 비단 청주만의 상황은 아니었다. 미군정의 교육정책 속에서 반복된 풍경이었다.1946년 모스크바 삼상회의 결정을 두고 교육계와 학생들도 좌우로 나뉘었다. 교육계에 좌·우 갈등이 최고조로 이르게 된 계기는 미군정의 국립대학안(아래 국대안)이 발표되면서부터이다.국립 서울대학교 설립안, 흔히 말하는 국대안은 1946년 7월 13일 미군정 문교부장 유억겸, 차장 오천석에 의해 발표되었고, 8월 22일 '국립 서울대학교 설립에 관한 법령'(군정법령 제102호)이 공포되어 법적 효력을 갖게 되었다.국대안이 발표되자 우익 학생운동의 조직적 대응이 본격화되었다. 반탁학련, 독립학생전선, 유학생동맹, 전국고학생연맹 등이 중심이 되어 서울 인사동 소재 중앙예배당에서 전국학생총연맹(아래 학생연맹)을 결성했다. 의장에는 고려대학생 이철승이 선임되었다.8월 초, 청주에서는 학생연맹 충북도연맹이 결성되었다. 초대 위원장은 청주농업학교의 이종찬이 맡았고, 이장직, 김진영, 김창환, 홍순언 등 청주중학교와 청주농업학교 재학생들이 주축을 이뤘다. 이들은 방첩대(CIC)와 같은 건물을 사무실로 사용하며, 그곳으로부터 정보와 지원을 받았다. 당시 학생연맹 회원이었던 박석규의 증언이 이를 뒷받침한다.청주중학교의 2차 동맹휴학 때, 청주경찰서 사찰과에서 우익 학생들을 지원했다는 김관호의 증언도 있다.1946년 청주지역 중등학교에서는 좌익이 절대적으로 우세했다. 학생연맹 회원이었던 이승우의 증언에 의하면, 상업학교는 좌·우 학생의 비율이 9:1, 사범학교는 8:2, 청주중은 7:3, 농업학교는 6:4였다. 또 다른 증언자인 육철식에 따르면, 청주사범학교 체육대회에서는 응원가로 '적기가'가 불렸다고 한다. 이런 좌익의 절대적 우세가 꺾인 것은 국대안 찬·반 투쟁 국면이었다.국대안이 발표된 후 전국에서는 찬반 투쟁의 파고가 높아졌다. 청주에서는 1947년 2월 15일, 청주중학·청주상업·청주사범·청주농업학교가 국대안 반대, 학원 민주화, 학원 내 경찰 간섭 반대 등을 요구하며 동맹휴학에 들어갔다. 제3차 동맹휴학이었다.즉, 1947년도의 동맹휴학은 비단 국대안에 대한 반대 투쟁의 일환만은 아니었다. 미군정의 교육정책 전반에 대해 반기였다. 미군정은 친일 관료를 정·관계와 교육계에 등용하며 우익 세력을 확장했고, 좌익은 전면적으로 탄압했다. 이에 학생들은 저항의 깃발을 올렸다.하지만 학교 당국과 경찰은 경찰력과 우익 학생 조직인 학생연맹의 폭력을 동원해 이를 진압했다. 특히 청주중학교에서 벌어진 폭력은 가히 상상을 초월했다.국대안 찬-반 투쟁이 한창일 때였다. 좌익 학생들의 기습 시위 소문이 돌자, 학생연맹 회원 이승우가 북을 쳤다. 북소리를 신호로 학생연맹 회원들이 출동했다. 그들은 자전거 체인을 휘둘렀고, 일부는 체인 토막을 주먹에 감아 폭력을 행사했다. 맞은 학생은 이가 부러지거나 얼굴이 찢어졌다.어떤 학생은 못을 박은 야구방망이를 휘둘렀다. 고춧가루를 뿌리는 학생도 있었다. 학교 운동부 선수 대부분은 우익이었다. 투석전까지 동반된 좌·우 학생들의 결투는 오래가지 않았다. 일방적인 우익의 승리였다. 1947년 청주중학교 운동장에서 벌어진 전쟁 아닌 전쟁이었다(국사편찬위원회, <1940~50년대 청주지역 정치사회상>, 2009).제3차 동맹휴학 이후 일부 학생은 구속되고, 퇴학 또는 전학 조치를 받았다. 이후 복학한 일부 좌익 학생들은 학생연맹 회원들에 의해 교단 앞에 세워졌고, 침대 막대기로 '빳다'를 맞았다. 신고식을 빙자한 폭력이었다.1947년 3월, 청주중학생 신동수가 조선독립촉성전국청년총연맹(독청) 회원들에게 구타당했다. 같은 날, 청주상업학교생 7명이 신동수의 납치에 항의하자, 이들도 독청 사무실에서 폭행을 당했다(주한미군 정보 보고서, 'G-2 보고서', 1947년 3월 4일).1946년부터 1948년까지 일련의 우익 테러에도 학생연맹은 중추적 활동을 했다. 이승우의 증언에 의하면, 후일 충청북도 교육감을 하게 되는 학생연맹 회원 김영세(1995년~2002년 재임)는 좌익 학생들의 독서 모임 정보를 수집한 뒤 테러에 앞장섰다고 한다. 그는 모임 장소의 램프를 깨고 몽둥이를 휘둘렀다.학생연맹은 1947년 7월 21일 청주극장에서 거행된 청주여성동맹 결성식장의 테러에도 참여했다. 같은 해 9월 22일 청주극장에서 반공 웅변대회를 열었고, 충북 도내를 순회하며 반공 연극공연을 펼쳤다.국대안 투쟁을 거치며 청주의 좌익 학생 세력은 급속히 위축됐다. 하지만 전멸한 것은 아니었다. 1948년 초대 국회의원 선거를 앞둔 3월 30일, 청주중학교 학생 10명이 긴급 모임을 가졌다. 선거의 중요성과 학교의 민주화를 위해 학생 협회를 조직하고자 했고, 선전물을 배포하기도 했다. 하지만 이 일로 교사 6명이 파면되거나 전보조치 되었다.