이 대통령, 응원봉 설명하는 JYP에게 "지난 겨울에 많이 봤던 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령(가운데)이 1일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에서 박진영(왼쪽)·최휘영 대중문화교류위원회 공동위원장과 K컬처 체험존에서 응원봉을 들고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에서 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장과 K컬처 체험존 전시물을 관람하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 1일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에서 박진영 공동위원장에게 위촉장을 수여하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 새로 출범한 대중문화교류위원회에 대해 "대한민국과 세계를 잇는 가교로 큰 역할을 해달라"고 당부했다.이 대통령은 1일 오후 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위 출범식에 참석해 박진영 JYP 엔터테인먼트 대표를 공동위원장으로 위촉했다.그는 한복 두루마기 차림으로 입장해 역시 한복을 입은 박 위원장의 안내로 한류 문화의 확산과정을 전시한 K컬처 체험존을 둘러봤다.이 대통령이 벽에 부착된 응원봉들을 가리키며 "지난 겨울 (탄핵 시위에서) 많이 봤던 거네요"라고 하자, 박 위원장은 "다른 공연은 그냥 와서 관객과 소비자에 그친다면, K팝은 그게 아니다"라며 "무선 시그널로 관객들이 빛을 껐다켰다하면서 어마어마한 소속감을 갖게 된다. 굉장히 큰 차이"라고 말했다.이에 대해 이 대통령이 "(그게) 팬 주권주의"라며 "자기를 주인으로 여기느냐 아니냐 그 차이가 크다"고 말했다. 그러면서 "지난 겨울엔 '박규봉'이 유명했는데..."라고 농을 건넸다. '박규봉'은 가운데 손가락을 들어올린 형태의 그룹 에픽하이의 응원봉으로, 지난 탄핵 시위 현장에서 인기를 끌었다.이 대통령은 또 박 위원장이 걸그룹 원더걸스의 미국 진출 초창기 때 "미국 가서 슬펐다. 서럽고 전단지 돌리고. (노래가) 미국 빌보드차트에 들어갔을 땐 믿을 수가 없었다"며 힘들었던 경험을 토로하자, "씨를 뿌릴 때가 힘들었군요"라며 위로했다.박 위원장은 이에 "(미국 시장이) 한국이란 나라에 관심이 없었다"고 말했다. 그러나 걸그룹 블랙핑크의 사진을 보면서는 "톱그룹으로 자리매김했다"며 "대중문화교류위원회에서 세계 최고인 미국의 '코첼라'를 이길 페스티벌을 기획하는 게 목표"라고 말했다.이 대통령은 박 위원장과 민간위원 26명에게 위촉장을 수여한 뒤 위원들에게 "'오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘'이라는 백범 김구 선생의 말처럼 K컬처는 우리들만의 것이 아니라 전세계인이 함께 소통하고 공감하는 매개체로 발전했다"며 "높은 문화의 힘으로 세계를 선도하는 대한민국이 됐으면 좋겠다"고 말했다.이어 "오늘 출범하는 대중문화교류위는 민관 원팀 플랫폼"이라며 "대한민국과 세계를 잇는 가교로 교류협력 확대와 관련 산업 성장까지 함께하도록 큰 역할을 해달라"고 당부했다.이 대통령은 마지막으로 "정부는 여러분과 함께 우리 대중문화가 전 세계인에게 웃음, 감동, 공감을 넘어서 한국 경제 핵심산업으로 거듭나도록 적극 지원하겠다"며 "팔길이 원칙이라고, 지원은 하되 간섭하지 않는다는 원칙을 지켜서 현장에서 자율성이 최대한 발현되도록 지원하겠다"고 약속했다.강훈식 대통령 비서실장은 지난 5일 브리핑에서 대중문화교류위원회 위원장에 내정된 박진영 대표에 대해 "한국을 대표하는 가수 중 한 명으로 K팝 세계화를 위해 노력해 왔다"며 "전 세계인들이 우리 대중 문화를 더 많이 즐기고, 우리 역시 외국의 다양한 문화를 접하면서 문화가 꼽히는 대한민국을 만드는 데 기여할 것"이라고 소개한 바 있다.