[단독] 한수원, '현수막 논란' 월성본부장 등 주요간부 3명 직위해제

큰사진보기 ▲경주시 문무대왕면 장항리 소재 한수원 본사 주변에 1일 월성원자력본부 간부들의 징계를 반대하는 내용의 현수막이 걸렸다. 사진 독자제공. ⓒ 경주포커스 관련사진보기

큰사진보기 ▲월성원자력본부가 지난 9월 15일 경주도심에 게첩했던 현수막. ⓒ 경주포커스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경주포커스에도 실렸습니다.

한국수력원자력(아래 한수원)이 경주 월성본부의 홍보 현수막 논란과 관련해 1일 주요 간부 3명을 직위해제 했다.<경주포커스>가 입수한 1일 자 한수원 인사 발령에 따르면, 정원호 월성원자력 본부장, 허대영 월성원자력본부 대외협력처장, 김춘식 월성원자력본부 대외협력처 지역협력부장이 직위 해제 조치되었다. 정 본부장은 지난 2024년 12월 9일 부임했다.한수원은 신임 월성원자력본부장으로 권원택 원전사후관리처장, 대외협력처장에 김정호 중앙연구원 기획관리실장, 대외협력처 지역협력부장에 서정훈 상생협력처 사회공헌부장을 각각 발령했다.이번 인사는 지난 9월 논란이 됐던 경주 시민을 조롱하는 듯한 현수막에 대한 문책성 인사로 분석된다.당시 월성본부는 "5년 동안 월성원자력본부가 경주시 지방세로 2190억원을 냈다지요", "이번 벚꽃마라톤 때 월성본부가 무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아" 등의 문구를 담은 현수막을 경주도심 16곳에 게첩했으나, 비판이 쏟아지자 2시간여 만에 모두 철거했다.그 후 9월 22일 전대욱 사장 직무대행이 기자회견을 열고 공식사과 한 바 있다.