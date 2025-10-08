'담력 체험장'이 된 죽음의 골짜기... 이곳들을 어찌 잊을까

"과거는 잊고 희망찬 미래를 향해 나아가자!"

큰사진보기 ▲경산 코발트 광산 학살터의 수직굴 입구의 모습. 누군가 가져다 놓은 시든 국화꽃 한 송이에 울컥해졌다. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲경산 코발트 광산의 수직굴 내부 모습. 콘크리트로 에워싼 수직 절벽으로 철제 계단이 설치되어 있는 모습이다. 이 안에 아직 수천 구의 유해가 수습을 기다리고 있다. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲거창 민간인 학살 사건의 대표적인 현장인 박산골 학살터의 모습. 당시 이 계곡에 며칠 동안 시신들의 핏물이 흘렀다고 전한다. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.19 혁명 직후 유족들이 세운 위령비가 1년여 뒤 5.16 군사 정변을 일으킨 박정희 정권에 의해 부서져 땅에 묻혔다. 정권의 야만성을 보여주는 대표적인 사례다. ⓒ 서부원 관련사진보기

수업 때마다 화두 삼아 꺼내는 말이다. 아이들에게 이런 이야기에 속아 넘어가선 절대 안 된다며 신신당부한다. 과거 자신이 저지른 추악한 범죄를 감추기 위해 꾸며낸 '감언이설'이라고 직격하며, 과거를 잊어서는 미래를 향해 단 한 발짝도 나아갈 수 없다는 점을 명토 박아둔다.학기 초 아예 '역사를 잊은 민족에게 미래는 없다'는 금언을 교과서의 첫 장에 직접 써넣도록 하고 있다. 기억과 다짐을 위한 경각심을 불러일으키고 지속하기 위한 방책이다. 자랑스러운 역사도 우리의 역사이고, 부끄러운 역사도 반드시 기억해야 할 우리의 역사다.하지만 참혹했던 역사를 기억한다는 게 말처럼 쉬운 일은 아니다. 직접적 가해자는 물론, 우리 사회의 집단적 성찰을 요구하는 일이기 때문이다. 기득권 세력일수록 과거를 들추는 걸 탐탁잖게 여길뿐더러 역사를 애써 기억하려는 이들의 노력을 폄훼하고 방해하기 일쑤다.그들이 자꾸만 잊으라고, 들추지 말라고 압박하는 역사라면 더더욱 기억의 끈을 놓지 말아야 한다. 그 대표적인 사례가 해방에서 분단으로 이어지는 시기의 역사다. 우리는 35년여 동안 일제의 식민지였고, 해방된 지 5년도 지나지 않아 6.25 전쟁을 겪어야 했다.미소 냉전과 극단적인 좌우의 이념 대립 속에 친일반민족행위에 대한 처벌은 흐지부지됐고, 동족상잔의 비극으로 귀결됐다. 일제의 수탈을 견뎌낸 한 핏줄의 남북한 사람들은 서로를 불신하며 적개심을 가지게 됐다. 현대사에서 이보다 더 참혹했던 역사는 일찍이 없었다.혹자는 이때의 역사가 대한민국의 현실을 규정한다고 확언한다. 우리 사회의 거꾸로 물구나무선 가치관의 전도와 모순은 팔 할이 친일 잔재 청산의 좌절과 분단의 고착화에서 비롯됐다고 말한다. 해방 직후의 혼돈 속에 정부 수립 과정의 첫 단추를 잘못 꿰인 탓이라는 거다.당시의 참혹했던 역사를 기억하고 성찰하는 데엔 답사만큼 좋은 방법은 없다. 역사의 현장을 찾아 눈과 귀로 직접 보고 듣는 건, 교과서를 통해 배우는 것과는 견줄 수 없는 뭉클한 감동과 교훈을 준다. '백문이 불여일견'이라는 선현의 일갈은 만고불변의 진리다.체코 출신의 작가 밀란 쿤데라는 '역사는 망각에 맞선 기억의 투쟁'이라고 했다. 이 금언을 곱씹으며 동료 교사들과 '잘못 꿰인 첫 단추'를 기억하고 성찰하기 위해 신발 끈을 동여맸다. 이번에 찾아가는 답사지는 경북의 경산 코발트 광산과 경남의 거창사건 추모 공원이다.지난 9월 28일, 대구의 민주주의 운동 관련 사적지를 방문한 뒤 광주로 돌아오는 길이었다. 두 곳 모두 6.25 전쟁 중 우리 국군의 손에 민간인이 집단 학살된 현장이다. 경산 코발트 광산의 경우, 정권에 따른 부침 속에 수십 년 동안 유해 발굴 작업이 여전히 '현재진행형'이다.당시의 민간인 학살터는 전국 방방곡곡에 산재해 있다. 전쟁 초기엔 파죽지세로 남하한 공산군에 의해, 인천상륙작전으로 전세가 역전된 후에는 국군에 의해 민간인들이 이적 행위를 이유로 떼죽음을 당했다. 중국군의 개입으로 전선이 교착되면서 민간인 학살은 더욱 늘어났다.국군의 손에 희생된 이들에겐 어김없이 '빨갱이'라는 낙인이 찍혔다. '빨갱이'여서 죽인 게 아니라, 죽이고 나서 '빨갱이'로 옭아맨 것이다. 연좌제가 서슬 퍼렇던 시절, 유족들은 부모와 자식의 죽음조차 입 밖에 낼 수 없었고, 생존을 위해 천륜을 부정해야 하는 처지에 내몰렸다.3500명. 수천 명이 죽으면 그저 '통계'일 뿐이라더니, 아무런 감흥이 없다. 100 단위로 떨어지는 걸로 보아 정확한 수치일 리도 없다. 정부의 추산으론 2500여 명이고, 학계와 시민단체 등에서는 5000명 안팎으로 파악하고 있다. 그나마 지금껏 수습한 유해는 500구 남짓이다.경산 코발트 광산 곳곳이 죽음의 골짜기였다. 전쟁이 일어난 지 채 한 달도 안 된 7월 20일부터 두 달 동안 예비 검속된 국민보도연맹원들과 대구 형무소 재소자들이 끌려와 학살됐다. 이곳은 지하 갱도를 갖춘 광산이어서 땅을 파서 별도의 무덤을 조성할 필요가 없었다.사살된 주검을 구덩이로 밀어 넣으면 그걸로 끝이었다. 유족들의 증언에 따르면, 당시 갱도가 주검으로 가득 차서 기름을 끼얹어 불태우는 만행까지 서슴지 않았다고 한다. 자물쇠로 굳게 잠긴 수직굴과 수평굴엔 아직도 수천의 유해가 수습을 기다리며 겹겹이 포개져 있을 테다.더더욱 기막힌 이야기가 있다. 이곳이 최근까지도 대학생을 비롯한 청년 세대의 담력 훈련장으로 활용됐다는 거다. 한 지상파 방송의 예능 프로그램에서 소개된 뒤 졸지에 '핫스폿'이 됐다고 했다. 도저히 믿기지 않아 유족에게 연신 캐물었지만, 사실이라며 고개를 주억거렸다.참혹했던 현대사를 증언하는 학살터가 예능 프로그램의 소재로 희화화되고, 청년들의 '놀이터'로 전락한 세태에 분노가 치민다. 이곳의 핏빛 역사를 알고도 그랬다면, 인간과 역사에 대한 공감 능력이 아예 없는 것이다. 유족들의 고통을 위로하진 못할망정 조롱해서야 되겠는가.수직굴로 오르는 길엔 찾아오는 발길이 끊긴 듯 잡풀만 무성하다. 우리를 맞이한 건 찬바람 날 때까지도 살아남은 산모기떼였다. 굴의 입구는 지붕 덮개가 반쯤 찢긴 채 폐허를 방불케 했다. 유해 발굴 작업이 계속되고 있다는 관련 기관의 말이 허언처럼 느껴질 정도였다.입구에 누군가 가져다 놓은 시든 국화꽃 한 송이가 이곳의 한 많은 사연을 말없이 들려주고 있었다. 길잡이가 돼준 유족 한 분은 지난 몇 년 사이에 추모객이 더욱 줄었다며 안타까워했다. 당일 제주 4.3 사건의 유족회에서 찾아와 위령비에 헌화한 걸 두고 연신 고마워했다.거창사건 추모 공원은 경산 코발트 광산의 '미래형'이 될 것이다. 거창사건은 전쟁 중 국군이 빨치산 내통자를 색출한다며 산간 마을 주민 719명을 학살한 사건이다. 수십 년 동안 입 뻥긋도 하지 못했으나 1996년 말 특별법이 제정되면서 비로소 천인공노할 만행이 드러났다.김대중 정부로 평화적 정권 교체가 이루어지던 때였음에도, '민간인 학살'이라는 사안의 본질을 사건의 이름에 담지 못했다. 국군에 의한 집단 학살이라는 사실을 드러내기 꺼렸던 탓이다. 그런다고 가려질 역사가 아니었지만, 진상규명을 위한 노력은 '미봉책'의 연속이었다.거창사건은 전쟁 전후 민간인 학살을 최초로 공인한 사례다. '지연된 정의'일지언정 다른 사건이 가야 할 길을 밝혀주는 등대였고 나침반이었다. 추모탑 옆엔 무릎을 꿇은 국군의 조형물이 세워졌다. '어리석은 일부 군인들의 잘못'인 양 묘사했지만, 국군의 책임을 분명히 한 셈이다.거창사건의 전모가 드러나자, 이승만 정권은 도덕성에 치명상을 입었다. 그러나 발췌개헌이라는 무리수를 두며 정권 연장을 획책했고, 빨치산과 연루된 일인 양 역사를 왜곡해 유족들의 입을 틀어막았다. 4.19 혁명으로 이승만이 물러날 때까지 거창사건은 그렇게 묻히고 잊혔다.4.19로 유족들의 응어리진 한이 풀리는 듯했지만, 1년 뒤 5.16 군사 정변이 일어나 또다시 된서리를 맞게 된다. 집단 학살된 민간인 모두가 '빨갱이'로 규정됐고, 유족들이 세운 위령비는 부서진 채 땅에 묻혔다. 유족들은 유족임을 스스로 부정하며 모진 세월을 견뎌야 했다.파괴된 위령비는 박정희 정권의 극악무도한 만행을 증명하는 듯 지금도 바닥에 널브러진 채로 있다. 비석에 새겨진 글자도 형체를 알아볼 수 없을 정도로 짓이겨져 있다. 이마저 군인들이 유족들을 불러다 정으로 마구 쪼게 했다고 하니, 군부 정권의 야만성에 치가 떨릴 지경이다.두 곳을 답사하면서 새삼 깨닫게 되는 게 있다. 대한민국 현대사를 제대로 공부할 요량이라면, 전국에 산재한 민간인 집단 학살터부터 답사해야 한다는 것! 불의한 권력에 의해 은폐되고 왜곡된 역사적 진실을 바루는 일에 적극 동참하는 건, 민주시민의 당연한 책무다.'대한민국 현대사를 공부한다는 건, 구천을 떠도는 원혼을 위무하는 의례'다. 진상규명과 책임자 처벌, 희생자들의 명예 회복에 대한 목소리도 현대사를 알아가려는 사회적 분위기가 조성되었을 때 더욱 드높아질 것이다. 반민특위의 해체로 친일 청산의 열망이 물거품 된 전철을 반복해선 안 될 일이다.듣자니까, 우리 국군에 의해 자행된 민간인 학살 사건의 경우, 진상규명을 위한 제대로 된 노력 없이 보상부터 운위되고 있다는 얘기도 했다. 이는 유족들의 한 맺힌 상처에 소금을 뿌리는 짓이다. 감춰진 역사의 진실과 학살의 책임을 돈으로 퉁칠 순 없다.사건을 기억하는 유족들이 세상을 떠날 때까지 기다리자는 심보일까. 보상금을 활용해 유족들을 갈라치기하는 행태가 버젓하다. 대개 이들이 유족들에게 전가의 보도처럼 건네는 위로의 말이 곧, "과거는 잊고 희망찬 미래를 향해 나아가자!"는 거다.