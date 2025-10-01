박완수 지사 "재정 뒷받침 없는 지방자치는 의미 없다"

큰사진보기 ▲1일 창원컨벤션센터에서 열린 ‘영남권 정책토론회-특별대담'. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 "재정의 뒷받침 없는 지방자치는 의미가 없다"라며 "교부세 확대와 제도 개선을 통해 지방정부가 자율적으로 정책을 선택할 수 있는 권한을 가져야 한다"고 말했다.박 도지사는 1일 창원컨벤션센터에서 열린 '영남권 정책토론회-광역시-도지사 특별대담'에서 이같이 밝혔다. 토론회는 지방자치 30주년을 기념해 대한민국시도지사협의회(회장 유정복 인천시장)이 주관해, "지속가능 발전과 영남권의 역할"이라는 주제로 진행됐다.특별대담에는 박완수 지사를 비롯해 유정복 인천시장, 박형준 부산시장, 김두겸 울산시장이 참여해, 지방자치의 방향성과 영남권 주요 현안을 공유하고, 지역 간 협력 방안에 대해 다루었다.유정복 인천시장은 "우리 사회는 여전히 중앙집권적 문화에 머물러 있다"며, "지방자치가 실질적으로 발전하려면 중앙과 지방이 대등한 관계에서 협력하는 체계를 정립하고, 지방분권형 개헌이 필요하다"고 강조했다.박형준 부산시장은 "지방자치 30년을 맞은 지금이야말로 과감한 개혁이 필요하다"며, "행정체제와 제도가 여전히 중앙에 종속된 구조를 벗어나야 지방이 경쟁력을 갖출 수 있다"고 말했다.김두겸 울산시장은 "지방자치가 제대로 뿌리내리기 위해서는 중앙으로부터의 완전한 권한 이양이 전제돼야 한다"며, "지역의 특성과 수요에 맞는 정책을 직접 결정하고 집행할 수 있어야 진정한 분권이 가능하다"고 강조했다.박완수 지사는 "지방자치가 30년을 맞았지만 재정적 자율권이 보장되지 않는다면 진정한 자치라고 할 수 없다"며 "지방정부가 스스로 사업을 결정하고 책임질 수 있는 재정권이 확보돼야 한다"고 강조했다.