큰사진보기 ▲'2025 경기 스타트업 서밋'이 10월 1일과 2일 양일간 수원컨벤션센터에서 개최된다. 사진은 개막식 모습.

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사는 '2025 경기 스타트업 서밋' 개회사를 통해 "대한민국을 스타트업 천국으로 만드는 길에 경기도가 앞장서겠다"고 밝혔다. 사진은 김동연 지사가 개회사를 하는 모습.

국내 최고 수준의 글로벌 스타트업 투자 박람회인 '경기 스타트업 서밋(G-SUMMIT)'이 10월 1일, 수원컨벤션센터에서 개막했다.경기도가 주최하고 경기도경제과학진흥원이 주관하는 이번 행사는 "제3벤처붐, 경기도에서 열어갑니다"를 주제로 2일까지 열린다.1일 오전 진행된 개막식에는 김동연 경기도지사를 비롯해 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장, 이제영 경기도의회 미래과학협력위원회 위원장, 김현곤 경기도경제과학진흥원장, 훌리오 에라이스 에스파냐 주한스페인 대사, 나초 마테오 '사우스서밋'(South Summit, 스페인) 대표, 소반 카니 '플러그앤플레이'(Plug and Play, 미국) 부사장 등 국내외 주요 인사들이 참석했다.이 자리에서 김동연 지사는 개회사를 통해 "경기 스타트업 서밋을 계기로 대한민국을 스타트업 천국으로 만드는 길에 경기도가 앞장서겠다. 경기도에서 제3벤처붐을 일으키겠다"는 의지를 밝혔다.김 지사는 "이 행사의 주제가 '제3벤처붐 경기도에서 열어갑니다'이다. 8년 전 제가 경제부총리에 취임하면서 제2벤처붐으로 혁신 성장을 이루겠다고 했었는데 감회가 새롭다"며 "지난 정부는 3년 동안 대한민국 경제 성장의 엔진을 꺼뜨렸다. 역대 최고치를 경신해 왔던 벤처투자 금액은 31%나 감소했고, 창업 벤처 열풍 또한 크게 위축됐다. 그 기간에도 경기도는 다르게 했다. 3차 벤처붐을 경기도에서 일으키기 위해서 노력했다. 스타트업 천국 경기도, 이것은 지사 취임하기 전 선거캠페인부터 내세웠던 저의 슬로건이었다"고 말했다.그러면서 "새로 출범한 국민주권정부에서도 국정과제에 글로벌벤처 4대강국 도약을 포함했다. 벤처스타트업을 육성하는 일이야말로 대한민국 경제의 진짜 성장을 이끄는 핵심 전략이다"라며 "스타트업 천국 경기도가 앞장서겠다. 판교의 성공사례를 확산시켜 누구나 창업에 도전하고 성공할 수 있는 생태계와 환경을 만들어서 대한민국 혁신 생태계를 공고하게 만들겠다"고 강조했다.이어진 축사에서 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장은 "경기 스타트업 서밋을 통해 대한민국이 글로벌 스타트업 허브로 도약하는 전환점이 되기를 바란다"며 "AI(인공지능)와 함께하는 스타트업의 도전이 더 큰 혁신을 이끌고, 경기도를 넘어 대한민국의 미래를 창조하는 힘이 되기를 기원한다"고 말했다.이날 개막행사에서는 서밋의 새 브랜드 BI인 'G-SUMMIT(지-서밋)' 선포식이 진행됐다. 내외빈이 무대에 올라 공동으로 선포하며, 경기도가 벤처 3.0 시대를 주도하겠다는 의지를 표현했다.본 행사인 기조세션에서는 '경기 스타트업 서밋' 글로벌 파트너인 '사우스 서밋'의 나초 마테오 대표와 '플러그앤플레이'의 소반 카니 부사장이 "글로벌 벤처 생태계의 현재와 미래"를 주제로 파이어사이드 챗(Fireside Chat, 대담)을 진행했다.이어 국내 대표 유니콘 기업 리더인 '퓨리오사AI'의 백준호 대표와 '메가존클라우드'의 이주완 의장이 창업부터 유니콘으로 성장하기까지의 경험과 글로벌 비전을 공유해 참가자들의 큰 호응을 얻었다.한편, 이번 서밋에는 국내 147개, 해외 33개의 국내외 스타트업 180개사와 글로벌 빅테크·기관 36개 등 총 216개의 국내외 기업·기관이 전시에 참여하한다.'AWS'(아마존웹서비스), '알리바바 클라우드', '퓨리오사AI', '메가존클라우드' 등 국내외 대표 혁신기업들이 공동관을 구성했다.또한, 이번 행사 기간 사전 접수된 스타트업과 투자자 간 1대1 현장 밋업(Meet-up)은 총 1500여 건이었으며, 이 중 500여 건이 전용 부스에서 진행되는 등 전체 네트워킹은 1000건 이상으로 지난해보다 두 배 이상 늘어날 전망이다.특히, 소프트뱅크 비전 펀드(Softbank Vision Fund, 영국), 어셈블리 벤처스(Assembly Ventures, 미국), 벤처락(Venturerock, 네덜란드), 앤틀러(Antler, 싱가포르) 등 세계적인 벤처투자사(VC)들을 비롯해 전 세계 200여 명의 투자자가 참여해 지난해에 비해 투자 규모가 대폭 확대됐다.이 외에도 이번 행사 기간 동안 5개의 대형 무대에서 AI, 딥테크, ESG, 글로벌 협력 등 50여 개 세션이 열리고, 100여 명의 국내외 연사가 참여해 발표와 토론을 진행되며, 대기업 8곳이 참여하는 오픈이노베이션 프로그램과 'G-스타 오디션' 결선, '글로벌 IR 챌린지' 등 15개 IR 대회가 열려 120여 팀이 투자 유치를 위한 무대에 오르는 등 다양한 프로그램이 진행된다.