[사진] 바위 위 물 한 줌, 생명을 품다

큰사진보기 ▲금샘은 산짐승과 새, 곤충과 사람을 가리지 않는다. 누구든 이 물 앞에서는 차별받지 않는다. 오늘의 사회가 어떤가. 자본의 논리 속에서 생명은 서열화되고, 강한 자만이 살아남으며, 약한 자의 권리는 무참히 짓밟힌다. 일터에서 해고된 노동자, 집을 잃은 서민, 목소리 없는 존재들이 제도와 권력 앞에서 끝없이 배제당하고 있다. 그러나 금샘은 묵묵히 선언한다. “모든 생명은 존중받아야 한다.” ⓒ 정남준 관련사진보기

부산 금정구의 금정산 정수리에 올라서면, 눈에 띄는 작은 샘이 있다. 바위 위 움푹 패인 자리에 빗물이 고여 형성된 이 샘은, 오래전부터 '금샘'이라 불리며 부산의 역사와 신화의 기원을 상징해왔다. 전설에 따르면 금샘은 황금빛 물이 흘렀던 신령스러운 샘으로, 도시의 이름 '금정(金井)' 또한 여기에서 비롯되었다.겉으로 보기엔 단순히 작은 웅덩이에 불과할지 모른다. 그러나 이 물은 산짐승과 새들의 갈증을 풀어주고, 고요한 바람과 햇빛을 받아내며 산 전체를 비추는 거울이 된다. 큰 강과 바다는 많은 이의 시선을 끌지만, 생명의 근원은 언제나 이렇게 작은 곳에서 출발한다. 금샘은 우리에게 묻는다. 모든 생명의 가치가 존중되는 사회란 무엇인지, 강한 자와 약한 자를 가르는 경계가 무너진 세상은 어떤 모습일지.오늘날의 도시 부산은 초고층 빌딩과 항만, 소비의 속도 속에서 쉼 없이 달려가고 있다. 그러나 그 뿌리는 이처럼 바위 틈새에 고인 물 한 줌에 있다. 금샘의 물은 누구도 차별하지 않는다. 사람, 새, 짐승, 곤충까지도 찾아와 갈증을 달랠 수 있는 자리다. 이 작은 샘은 모든 생명이 평등하게 살아갈 권리를 지니고 있음을 보여주는 상징이다.금샘은 단순한 자연의 풍경이 아니다. 그것은 우리가 잊고 있는 삶의 근원에 대한 물음표이자, 인간 사회의 존엄과 평등의 원칙을 다시 세워야 한다는 메시지다. 바위 위에 고여 수백 년을 이어온 물처럼, 우리 또한 이 땅에서 이어지는 생명의 순환 속에 놓여 있다. 금샘 앞에 서면, 누구나 묻는다. "나는 이 작은 물 앞에서, 생명의 가치를 얼마나 존중하고 있는가."