비정규교수노조 경상국립대분회, '고용 안정' 등 투쟁 수위 높여

큰사진보기 ▲최승제 한국비정규교수노동조합 경상국립대분회장 1인시위. ⓒ 최승제 관련사진보기

경상국립대학교 강사, 학술연구교수, 겸임교원들이 '고용 안정'을 등을 내걸고 투쟁 수위를 높이고 있다.한국비정규교수노동조합 경상국립대분회(분회장 최승제, 아래 노조)는 올해 경상국립대와 임금‧단체협상에 대한 조합원 과반수의 찬성으로 쟁의행위를 가결했다고 1일 밝혔다.노조는 9월 29일과 30일 양일간 전체 조합원을 대상으로 쟁의행위 찬반투표를 실시해 재적인원 대비 54.0%, 투표인원 대비 84.3%의 찬성률로 쟁의행위를 가결했다.노조는 쟁의행위가 가결됨에 따라 경남지방노동위원회의 조정회의에서 조정 중지 결정이 내려질 경우 쟁의행위에 돌입할 수 있다고 밝혔다.노조는 '강사 고용 안정', '강사와 학술연구교수, 겸임교원 강의료 인상', '노동조건 향상', '복리후생비 확보', '비정규교수의 대학기구 참여 보장'을 요구하고 있다.노조는 "현재 대학의 요구안들이 '2018년 최초 임단협 이후 가장 나쁜 개악안'"이라며 "그간 개선되었던 비정규교수의 권리를 원점으로 후퇴시키는 안이라고 맞서고 있다"라고 밝혔다.