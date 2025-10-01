메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
[국제발신]/[국외발신] 정부 문자? 100% '스미싱'... "URL 클릭하지 마세요"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

25.10.01 17:43최종 업데이트 25.10.01 17:43

[국제발신]/[국외발신] 정부 문자? 100% '스미싱'... "URL 클릭하지 마세요"

과기정통부, 국가정보자원관리원 화재 악용 '정부 사칭' 증가... KISA, 스미싱 공격 감시 강화

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
스미싱 유포(예상) 문구 정부시스템 장애 관련 공식 안내 문자·SNS 안내 문자에는 인터넷주소(URL)가 포함되어 발송되지 않는다.
스미싱 유포(예상) 문구정부시스템 장애 관련 공식 안내 문자·SNS 안내 문자에는 인터넷주소(URL)가 포함되어 발송되지 않는다. ⓒ 과학기술정보통신부

최근 발생한 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 사고를 틈타 스미싱(smishing) 범죄가 늘어남에 따라 정부가 국민들에게 개인정보 탈취 및 금전적 피해로 이어지지 않도록 특별히 주의해줄 것을 당부했다.

'스미싱'이란 문자메시지(SMS)와 피싱(Phishing)의 합성어로, 악성 앱 주소가 포함된 휴대폰 문자(SMS)를 대량 전송한 후 이용자가 악성 앱을 설치하거나 전화를 하도록 유도하여 금융정보·개인정보 등을 탈취하는 수법을 말한다.

1일 과학기술정보통신부와 한국인터네진흥원(KISA)에 따르면 이번 정부시스템 화재로 대민서비스가 중단된 것을 악용해 정부·공공기관을 사칭하거나 민원서비스 안내를 미끼로 한 수법을 사용하고 있다.

AD
대표적인 예로 정부 시스템 장애 관련 공식 안내 문자 메시지나 사회관계망서비스(SNS) 안내 메시지 첫 머리에 [국제발신]/[국외발신] 문구가 포함된 경우 스미싱 문자이므로 절대로 URL 클릭을 하지 말아야 한다고 강조했다. 특히 안내 메시지에는 인터넷주소(URL)를 포함해 발송되지 않는다는 점 또한 잊지 말 것을 당부했다.

만약 스미싱 의심 문자를 받았거나 문자 내 인터넷 주소 바로가기(URL)를 클릭한 이후 악성 앱 감염 등이 의심된다면, 곧바로 24시간 무료로 운영하는 한국인터넷진흥원 118상담센터(☎118)로 신고하고 상담받을 수 있다.

한편 과기정통부와 KISA는 보호나라(www.boho.or.kr)를 통해 스미싱·피싱 피해 주의에 관한 보안 공지를 했다. 또 KISA는 스미싱 공격에 대한 모니터링을 강화하기로 했다.

#국정자원#스미싱#정부안내문자#과학기술정보통신부#KISA

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

유창재 (karma50) 내방
  • 트위터

    • 용산 대통령실 마감하고, 서울을 떠나 세종에 둥지를 틀었습니다. 진실 너머 저편으로...

    이 기자의 최신기사올 추석 차례상 평균 19만9693원... 지난해보다 1.8% 낮아

    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기

    오마이TV

    톡톡 60초