울산시장 선거전에 성인수 전 울산대 교수 가세... "광장 요구"

정치

부산경남

25.10.01 17:22최종 업데이트 25.10.01 17:22

민주당 '송철호-이선호-성인수' 경선 예상, 진보당 김종훈 동구청장도 "광장 진영과 동행"

9월 13일 울산롯데호텔 앞에서 1인 시위 중인 성인수 전 울산대 교수
9월 13일 울산롯데호텔 앞에서 1인 시위 중인 성인수 전 울산대 교수 ⓒ 박석철

8개월 앞으로 다가온 지방선거에서 울산광역시장 후보군이 윤곽을 드러내고 있다. 특히 지난 겨울 탄핵과 파면 요구에 동참했던 광장의 목소리가 후보 출마에 영향을 미치는 것으로 파악됐다.

현재 울산광역시장에 출마가 기정사실화 된 정치인은 국민의힘에선 현 김두겸 울산시장이다. 민주당에선 '울산선거개입' 대법원 무죄 판결에 이어 '사전뇌물수수 및 정치자금법 위반' 항소심에서도 무죄를 선고 받은 송철호 직전 울산시장과, 이선호 대통령실 자치발전비서관의 출마가 유력하다.

여기에 윤석열 정권 퇴진·탄핵·파면을 요구하며 광장에 선 울산시민정치회의 공동의장인 성인수 전 울산대 교수가 울산시장 출마의 뜻을 보이고 있는 것으로 확인됐다. 이에 따라 송철호-이선호-성인수 간 민주당 후보 경선이 불가피할 것으로 보인다.

지역 정가에 따르면 진보개혁 성향의 시민사회 등에서 성인수 전 울산대 교수에 대한 울산시장 출마 요구가 있는 것으로 알려졌다. 현재 정책과비전포럼 상임대표을 맡고 있는 성인수 전 교수는 민주당 울산시당위원장과 부울경메가시티울산포럼 상임공동대표를 지낸 바 있다.

광장의 요구에 의한 출마는 성인수 교수 뿐만이 아니다. 앞서 진보당의 김종훈 울산 동구청장도 최근 울산시장 출마를 시사하며 "지난 겨울 광장에서 함께 했던 진보진영과 함께 전진할 수 있어야 되는 것 아니냐"며 그 배경을 설명한 바 있다.

#성인수#울산시장선거#광장

댓글
박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

