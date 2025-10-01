마산만 암반조간대 등 경남 3곳, '이곳만은 지키자'에 선정

큰사진보기 ▲마산만 암반조간대. ⓒ 창원물생명시민연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲마산 원동무역 사옥 ⓒ 마산YMCA 관련사진보기

큰사진보기 ▲산청군 철수마을 골프장 예정지. ⓒ 차황골프장반대주민대책위원회 관련사진보기

창원 마산만 암반조간대, 마산 원동무역 사옥, 산청 철수마을과 병연정이 한국내려널트러스트로부터 '이곳만은 지키자'에 선정되었다.1일 한국내셔널트러스트(이사장 전의찬)는 내셔널트러스트문화유산기금(이사장 김홍남)과 공동으로, 제23회 '이곳만은 지키자' 수상작을 발표했고, 전국 9곳 가운데 경남이 3군데가 포함된 것이다.한국내셔널트러스트는 매년 보존 가치가 높지만, 훼손 위기에 처한 자연환경과 문화유산에 대한 선정 작업을 벌여왔고, 일반 시민이나 지역 시민사회단체 등이 추천하고 시민 평가, 전문가 서류심사, 현장 심사를 거쳐 최종 수상작을 선정했다.'이곳만은 지키자!'는 우리 사회에서 개발 사업으로 훼손되는 자연환경과 문화유산의 현실을 알리고 보전 활동의 확산을 위한 시민 홍보활동이다.창원물생명시민연대가 응모한 마산만 암반조간대는 49차례의 매립으로 마산만 내만에 유일하게 남은 약 300m 자연 해안선으로, 암반 조간대가 항만시설 용지와 자동자전용부두로 매립될 예정이다.마산YMCA가 제출한 마산 원동무역 사옥은 창원마산 최초로 조선인이 설립한 무역주식회사로 마산 지역 독립운동사와 근대경제사에서 중요한 문화유산으로 평가받고 있다.차황골프장반대주민대책위원회가 응모한 산청군 철수마을과 병연정은 차황면 일대에 들어설 골프장 예정지인 임야로, 주민과 환경단체는 골프장의 오폐수가 광역친환경단지와 단계천을 흘러 진주시민의 식수원인 진양호로 유입된다며 우려하고 있다.시상식은 오는 25일 오후 2시 교원투어 지하 4층 강연장에서 열린다.