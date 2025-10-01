김두겸 울산시장 "지방자치의 핵심은 완전한 권한 이양, 스스로 책임도"

큰사진보기 ▲시도지사협의회 지방자치 30주년 영남권 정책토론회가 1일 창원컨벤션센터에서 열린 가운데 김두겸 울산시장이 발언하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

대한민국시도지사협의회 영남권 정책토론회가 1일 오후 2시 경남 창원컨벤션센터에서 열렸다.이날 토론회에는 김두겸 울산시장과 유정복 인천시장(대한민국시도지사협의회 회장), 박완수 경남도지사, 박형준 부산시장이 참석해 시도지사 특별대담과 전문가 토론을 진행했다.'대한민국 지속가능 발전과 영남권 역할'을 주제로 한 토론회에서 김두겸 울산시장은 "지방자치의 핵심은 완전한 권한 이양이며, "지방을 가장 잘 아는 지방 정부가 지방 사무를 스스로 계획하고 집행하며 책임지는 것"이라고 말했다.앞서 지난 8월 1일 이재명 대통령과 17개 광역 시도지사들 간의 첫 간담회에서 시도지사협의회 회장인 유정복 인천시장은 "지방 분권 정신을 헌법에 포함하는 지방분권형 헌법 개정안을 마련해야 한다"고 말한 바 있다.이날 대담의 주요내용은 지방자치 실현, 바람직한 부울경 행정체제, 광역대중교통망 확충과 미래에 대응할 주력산업에 대한 협력방안이었다. 시도지사들은 새정부에 대한 지역공약 관련 제언도 내놨다.한편 대한민국시도지사협의회는 최근 정부가 발표한 지역경제 회복 대책에 대해서는 "환영한다"며 "지방자치 실현과 지역 주도의 성장 기반 조성에 출발점이 되기를 바란다"고 밝힌 바 있다.