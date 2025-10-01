충북 교육계, 윤 교육감에 사과 및 의혹 해소 촉구 봇물

큰사진보기 ▲새로운학교충북네트워크 성명서 제목. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

충북체육회장으로부터 '골프 접대' 의혹을 받고 있는 윤건영 충북교육감을 향한 비판의 목소리가 거세다.지난 9월 30일 충북교육연대가 성명을 낸데 이어 충북교육발전소와 새로운학교충북네트워크도 1일 연달아 성명을 내고, 윤 교육감의 진정한 사과와 구체적이고 투명한 자료 공개를 통한 의혹 해소를 촉구했다.충북교육발전소는 "윤건영 교육감의 골프·만찬 접대 의혹은 청탁금지법·이해충돌방지법 위반 가능성에 더해 공직선거법 위반 의혹까지 거론되고 있다"며 "충북교육의 신뢰를 스스로 훼손하는 지경에 이르렀다"고 지적했다.이어 "학생과 교직원에게 정직과 청렴을 요구하는 교육 행정의 수장은 스스로 가장 높은 기준으로 자신을 증명해야 한다"며 "거듭된 변명과 책임 회피는 의혹만 키울 뿐"이라고 비판했다.앞서 윤 교육감 측은 골프·만찬 접대 의혹에 대해, '사적 모임'이었고, '접대받지 않았다'고 해명했다.충북교육발전소는 "직무 관련성이 제기되는 골프·만찬을 두고 '사적 모임'이라는 말로 빠져나갈 것이 아니라, 누구와 어떤 자리에 있었는지, 비용은 어떻게 처리했는지 공적 기준으로 소명해야 한다"고 주장했다.이어 "윤 교육감은 모든 증빙의 전면 공개와 일관된 사실 소명으로 결자해지하라"고 강조했다.새로운학교충북네트워크도 성명을 통해, 골프·만찬 접대 의혹에 대해 "충북교육청이 교육 현장에 내려보낸 수많은 청렴 지침을 한낱 종잇조각으로 만드는 자기모순이자, 묵묵히 교육에 헌신해 온 교원들에 대한 심각한 기만행위"라고 강하게 비판하며, 즉각적인 사과를 촉구했다.이어 윤 교육감의 '사적인 친목 모임', '비용 각자 부담'이라는 해명에 대해 "본질을 전혀 이해하지 못하는 안일한 인식의 발로"라며 "논란의 소지가 다분한 만남을 가지고도 '문제 없다'는 식의 태도로 일관하는 것은, 교육 수장으로서의 책임감과 무게감을 망각한 처사"라고 강하게 비판했다.새로운학교충북네트워크는 "우리 교원들은 더 이상 교육 현장이 불필요한 논란으로 상처받는 것을 원치 않는다. 윤건영 교육감은 이번 사건으로 실추된 교육계 신뢰를 회복하기 위해 교육정책 추진 과정에서의 투명성 확대와 소통을 전면 쇄신하고, 진실되고 성실하게 윤리적, 법적 책임을 다하기 바란다"고 요구했다.