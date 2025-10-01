박덕흠 의원 보좌관, 뺑소니 운전 혐의 신고돼

큰사진보기 ▲박덕흠 국회의원 지역보좌관 A씨가, 영동세계국악엑스포 행사장에서 뺑소니 교통사고를 낸 혐의로 신고돼 경찰 조사를 받는 것으로 확인됐다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

박덕흠(국민의힘, 보은·옥천·영동·괴산) 국회의원 지역보좌관 A씨가, 교통사고 뺑소니 혐의로 신고돼 경찰 조사를 받는 것으로 확인됐다.이 사건은 지난 9월 30일 오후 3시 30분경 영동경찰서 중앙지구대에 112를 통해 신고가 접수됐다.영동세계국악엑스포 행사장에서 A보좌관이 운전한 차량이 차량출입 통제업무를 맡고 있는 경비업체 직원을 친 뒤 멈추지 않고 그대로 행사장으로 도주했다는 것이다.경비업체 관계자에 따르면 경비업체 직원들은 행사장 차량출입이 가능한 비표를 확인한 뒤에 진입시키는 방식으로 차량을 통제했다.사고 당시 경비원은 비표를 확인하기 위해 A씨에게 수신호로 멈출 것을 지시했지만 차량은 멈추지 않았다.이 과정에서 A씨가 운전한 차량이 경비원의 무릎부위를 쳤다. 하지만 A씨는 멈추지 않고 차량을 몰아 행사장으로 진입했다.차량이 그대로 진입하자 경비원은 112로 전화를 걸어 뺑소니 사고를 신고했고 지구대 소속 경찰관이 현장에 충돌했다.이어 30~30분 경 뒤에 경찰은 A씨가 몰던 차량이 나오는 것을 목격하고 차량을 세웠다.경비업체 관계자는 차량에서 내린 A 보좌관이 피해자와 경찰에게 "사고가 난 것을 알지 못했다"면서 "미안하다고 사과한 뒤 보험 접수를 했다"고 밝혔다.현재 이 사건은 영동경찰서 교통사고조사계에 배당돼 조사가 진행되고 있다.피해자는 병원치료를 받는 중이다.A 보좌관은 "뺑소니 교통사고는 아니다"면서 "경찰 입회하에 사건 접수를 했고, 보험처리까지 했는데 사건이 부풀려졌다"고 말했다.이어 "자세한 내용은 (경찰 조사과정을) 기다려 달라"고 밝혔다.충북지방경찰청 관계자도 "국회의원 보좌관이라고 해서 편의를 봐주는 일은 없다"면서 "원칙대로 처리한다는 것이 경찰청의 입장"이라고 밝혔다.