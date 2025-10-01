명절에도 국회 앞 농성... "급식실 죽음의 행렬 멈춰야"

큰사진보기 ▲국회 앞 기자회견을 진행하고 있는 전국교육공무직본부 ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언 중인 전국교육공무직본부 충북지부 김미경 지부장 ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견 중 눈물을 훔치는 전국교육공무직본부 정인용 본부장 ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언 중인 유청희 한국노동안전보건연구소 집행위원장 ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲15번째 폐암 산재 사망 희생자를 추모하며 묵념하는 기자회견 참가자들 ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 앞에 마련된 분향소에 헌화하는 기자회견 참가자들 ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

민주노총 공공운수노조 전국교육공무직본부(이하 본부)가 추석 연휴에도 국회 앞에서 농성에 돌입했다. 지난 9월 22일 발생한 학교급식실 노동자의 15번째 폐암 산재 사망을 추모하며 분향소를 세우고 정부와 국회에 대책 마련을 촉구하기 위해서다.본부는 10월 1일 오전 기자회견을 열고 "이번 죽음은 단순한 사고가 아니라 반복된 죽음이며, 정부와 교육당국의 책임 방기에서 비롯된 비극"이라고 규정했다. 현재까지 학교급식실에서 폐암 산재 판정을 받은 노동자는 175명이며 이 중 15명이 사망했다.15번째 폐암 산재 희생자와 같은 지역인 충북지부 김미경 지부장은 동료의 죽음을 애도하며 깊은 비통함을 전했다. 그는 "20년 넘게 아이들의 밥상을 책임져온 조리사가 폐암 판정을 받고 불과 한 달 만에 세상을 떠났다. 함께 웃으며 밥을 짓던 동료가 이제는 쓸쓸한 영정으로 남았다"며 목소리를 떨었다.이어 "순직 인정을 받아든 손으로 또다시 영정을 붙잡아야 하는 현실에서 우리는 도대체 무슨 잘못을 했단 말인가. 얼마나 더 영정을 쌓아야 정부가 나서겠는가"라고 울분을 토했다. 김 지부장은 "고인의 희생이 헛되지 않도록 끝까지 외칠 것"이라며 정부와 국회의 책임 있는 대책을 거듭 촉구했다.교육부는 2025년 예산에서 급식실 노동환경 개선 관련 항목을 30% 삭감했다. 고용노동부가 내놓은 노동안전 종합대책에서도 학교급식 문제는 빠졌다. 대통령 공약에 포함됐던 '노동안전 특별위원회' 과제에서도 학교급식은 제외됐다.현재 산업안전보건법에는 조리흄 관리 기준 자체가 없으며, 교육청별로 제각각 검진·기준을 운영해 지역별로 위험도가 달라지는 기형적 구조가 형성돼 있다. 환기설비 역시 설치 후 유지관리 기준이 없어 고장이 나도 수리되지 않고 방치되기 일쑤다.유청희 한국노동안전보건연구소 집행위원장은 기자회견에서 "급식실 환기시설 개선과 위험성평가·작업환경측정이 제대로 이뤄지지 않아 노동자들이 병들고 있다"며 "공공기관 수준으로 식수인원을 낮추고 인력을 충원해야 노동강도를 줄이고 발암물질 노출을 줄일 수 있다"고 강조했다. 그는 "죽은 노동자는 돌아오지 않는다"며 시설 개선과 예방 조치를 서둘러야 한다고 말했다.본부는 이번 사망 사건을 계기로 다시 국회 앞에 분향소를 설치하고 농성에 돌입했다. 이들은 "추모만으로는 끝낼 수 없다"며 ▲환기설비 실사용 기준에 따른 전면 재점검 ▲학교급식법 개정안의 조속한 통과 ▲조리흄 법적 관리 기준 신설과 WHO 권고 반영 ▲환기설비 유지관리 기준 및 예산 의무화 ▲교육당국의 위험수당 대폭 인상과 고강도 노동 완화 대책 마련을 요구했다.