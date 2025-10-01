김경수 지방시대위원장 "못다 이룬 노무현의 꿈, 이재명 대통령 5극3특으로 완성"

큰사진보기 ▲김경수 지방시대위원장은 1일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 이재명 정부의 5극3특 국가균형성장 전략을 설명했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (10:00~11:10)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 김경수 / 지방시대위원장, 송경용 / 신부◎ 박정호 > 자, 이제 추석을 앞두고 특별한 순서를 마련했습니다. 여러 가지 현안도 쏟아지고 있지만 그래도 이재명 대통령, 이재명 정부, 국민주권 정부가 지방의 발전과 또 지방시대를 강조하면서 가고 있기 때문에 여기에 대해서 저희가 또 짚어보는 시간을 마련을 했습니다. 사실은 지방, 그동안 역대 정부에서 다들 강조해왔던 게 지방분권, 또 지방균형발전 이런 얘기를 많이 해온 거 아니겠습니까? 그런데 과연 그런 것들이 제대로 됐느냐. 잘 안 되지 않았느냐. 그래서 이번만은 좀 다르지 않을까 이렇게 기대를 또 하고 있거든요. 여기에 대해서 하나하나 짚어보는 시간을 특별하게 마련을 했습니다. 자, 오랜만에 뵙습니다. 김경수 지방시대위원장, 그리고 또 송경용 신부 함께 모셨습니다. 안녕하십니까?◎ 김경수 > 예. 안녕하세요. 반갑습니다.◎ 박정호 > 아 예 반갑습니다. 박수로 맞이하겠습니다.◎ 김경수 > 오랜만에 뵙겠습니다.◎ 박정호 > 네. 오랜만에 뵙습니다.◎ 김경수 > 전에 그때 대선 경선 때 토론 때 이 자리에서 뵀던 것 같은데.◎ 박정호 > 토론 때 여기서 뵀고. 맞아요. 인사드렸고. 그다음에 대선 과정에서 저는 또 대선 취재 현장에서 발언하시는 모습도 보고 막 그랬었는데 오랜만에 뵙습니다. 우리 송경용 신부님도 오랜만에 뵙습니다. 너무너무 반가운데요. 일단 짧게 우리 시청자분들께 인사 말씀 한 말씀 들어볼까요? 위원장님.◎ 김경수 > 우리 신부님부터 하셔야 되는 거 아니에요?◎ 송경용 > 아니에요, 아니에요.◎ 박정호 > 하하하. 서로 양보하는 훈훈한 모습. 위원장님부터. 예.◎ 김경수 > 예. 반갑습니다. 시청자 여러분. 지방시대위원장 김경수입니다. 지방시대위원회가 뭐 하는 데인지 질문을 많이 받는데요. 그건 좀 있다 설명드리고. 지역이 함께 성장하지 않으면 대한민국의 미래가 없습니다. 그래서 이번 정부는 이재명 대통령부터 지역을 대한민국의 새로운 성장 동력으로 만들겠다라고 하는 강력한 의지를 가지고 추진하고 있는데 오늘 그 부분에 대해서 좀 많은 얘기를 나눴으면 좋겠습니다. 반갑습니다.◎ 박정호 > 네. 반갑습니다. 그리고 우리 송경용 신부님. 이번에 퇴임하셨다는 얘기도 들었는데요.◎ 송경용 > 예. 교구 사제직을 =덜어냈고요=. 사제 직분은 계속 수행을 하고 있습니다.◎ 박정호 > 아 그렇군요.◎ 송경용 > 저는 이 스튜디오가 아주 익숙하죠. '송만나(송경용 신부가 만난 사람들)'라고 자주 진행을 했는데 이제 계엄 이후에 뭐 여러 가지 사정이 있었고 또 제 개인적으로 신상 변동이 많이 있어서 몇 달 못 했는데 다음 달부터 또 계속 다시 뵙겠습니다.◎ 박정호 > 송만나로. 좋습니다. 두 분 이렇게 함께 뵈니까 더 오늘 기분이 좋고 추석 선물 같은 그런 느낌도 듭니다. 그래서 오늘 지방시대위원장, 김경수 위원장과 송경용 신부와 함께 지방시대 어떻게 또 만들어갈 것인지 여기에 대해서 집중적으로 들여다볼 텐데요. 일단 아까 위원장님이 언급하셨어요. 지방시대위원회 이게 뭔지. 국민들도, 저희 시청자분들도 모르시는 분들이 많을 것 같은데 소개 말씀부터 좀 해주십시오.◎ 김경수 > 그전에 참 힘드시겠어요. 이렇게 계속 진행하시려면.◎ 박정호 > 아 저요? 하하하. 그렇습니다.◎ 송경용 > 쉬지 않고 방송을.◎ 김경수 > 아니 그러니까요.◎ 박정호 > 제가 살찔 틈이 없습니다.◎ 김경수 > 쉬는 시간도 없이 바로 이어서 하시네요.◎ 박정호 > 바로바로. 바로바로.◎ 김경수 > 지방시대위원회 하면 이제 다들 그게 뭐 하는 데냐고 묻는 분들이 많으신데.◎ 박정호 > 네. 궁금해요.◎ 김경수 > 근데 혹시 국가균형발전위원회라고 들어보셨죠?◎ 박정호 > 네. 들어봤어요.◎ 김경수 > 노무현 대통령님 때 처음 만들었고요. 그때 같이 만든 것 중의 하나가 자치분권위원회라고 지방자치를 담당하는 위원회가 두 개가 있었는데 쭉 두 개가 따로따로 활동을 해오고 있었는데 지난 정부 때 두 개를 그냥 합쳤어요.◎ 박정호 > 아 지난 정부 때 합쳐버렸군요 그냥. 통폐합.◎ 김경수 > 합쳐서는 세종시에 이제 대통령 직속위원회 중에는 유일하게 세종시에 갖다 놓고. 그리고 이름을 지방시대위원회로.◎ 박정호 > 아 그랬었군요.◎ 김경수 > 그래서 이제 지방 살리기, 균형발전과 자치분권을 담당하고 있는 대통령 직속위원회다. 이렇게 보시면 될 것 같습니다.◎ 박정호 > 네. 이재명 정부 초대 지방시대위원장. 이재명 대통령이 어떻게 보면 막중한 자리를 김경수 위원장한테 맡기고 잘해봐라 뭐 이렇게 하신 것 같은데. 어떤 주문을 좀 하셨습니까?◎ 김경수 > 이재명 대통령의 선거 때 균형발전 공약이 혹시 기억나는 게 있으십니까?◎ 박정호 > 균형발전 공약. 아마 뭐.◎ 김경수 > 혹시 5극3특이라고.◎ 박정호 > 5극3특. 아 맞아요. 예.◎ 김경수 > 예. 그것도 또 말이 어려워요. 하하하.◎ 박정호 > 5극3특. 맞아요. 그때 제가 지역에 취재 다닐 때마다 대선 현장에 많이 들었던 얘기. 5극3특.◎ 김경수 > 맞습니다. 그니까 전국을 수도권을 포함해서 5개 권역으로 나누고 그다음에 강원 전북 제주를 특별자치도로 발전시키겠다라고 하는 건데. 쉽게 얘기하면 수도권은 그 자체로 일종의 메가시티가 돼 있잖아요. 다른 지역은 시도 단위로 그동안 균형발전 정책을 추진해왔는데 해보니까 안 돼. 오히려 갈수록 수도권 집중화 심화되고 있어서 야 그러면 다른 지방도 이제는 시도별로 하지 말고, 따로따로 해서는 자기들끼리 경쟁해서는 지금 답이 없으니 수도권처럼 권역별로 묶어서 좀 메가시티를 만들어나가는 방식으로 해보자. 그게 이제 이재명 대통령의 균형발전 공약이에요. 그 방향으로 가야 되는데 이게 해본 적이 없는 정책인 거예요, 그동안. 정부 수립 이래로 시도가 계속 쪼개졌지, 쪼개지던 시도를 다시 묶어서 뭘 해보자라고 하는 정책은 처음이라. 저는 이제 경남도지사 때 제가 부·울·경 메가시티를 직접 추진해보기도 했었고 하니까 이제 이 대통령께서 당신이 그럼 이거 한번 처음 하는 거니까 설계를 한번 잘해봐라. 그다음에 그 설계도를 가지고 뭔가 성과가 남을 수 있는 정책들을 같이 한번 추진해봤으면 좋겠다. 이런 취지로 저한테 맡기신 것 같습니다.◎ 박정호 > 아 그니까 딱 봤을 때 정말 적임자고 일을 잘할 사람이다.◎ 김경수 > 이제 저로서는 제가 이제 꼭 해보고 싶었던 일인 거죠.◎ 박정호 > 그러니까요. 김경수 지방시대위원장이 성과를 낼 수 있다. 이런 국민들의 바람도, 기대도 있을 거라는 생각이 듭니다.◎ 김경수 > 성과를 떠나서 이제 이게 성공하지 않으면, 이번 정부에서 성공시키지 못하면 정말 이젠 앞으로는 답이 없을 것 같아요. 우리 수도권에 지금 인구가 몇 프로 몰려 있는지 아십니까?◎ 박정호 > 한 80% 이 정도 되나? 아닌가?◎ 김경수 > 하하하. 아 이게 오마이는 수도권 중심이 있어요.◎ 박정호 > 하하하. 감이 없으니까 저도.◎ 김경수 > 아니 농담이고요. 2019년에 처음으로 전 국민의 50%를 넘어섰어요.◎ 박정호 > 아 50%.◎ 김경수 > 이게 원래는 2011년에 50%를 넘어설 거다 이렇게 예측을 했는데 그게 8년 늦춰진 거거든요. 이 8년이 늦춰진 게 노무현 대통령의 혁신도시를 포함한 균형발전 정책을 강력하게 추진했던 게 8년 늦춘 효과만 나타난 거예요. 근데 이게 이제 사실은 노 대통령은 이거 8년 늦추려고 그런 거 했겠습니까? 그게 아니라 오히려 정말 수도권으로 몰리는 인구와 자본을 이제 비수도권으로 골고루 펼쳐보자라고 하는 게 목표였는데. 그래서 임기 말에 혁신도시에 플러스해서 이 혁신도시가 이제 진짜 제대로 지역의 성장 거점이 되려면 플러스알파가 필요하다 그래서 2단계 대책을 발표를 해요. 균형발전 2단계 대책을 발표를 했는데. 거기에 보면 혁신도시는 공공기관만 가 있잖아요? 기업이 가야 된다. 기업이 가지 않으면 이게 이제 제대로 된 거점이 되기 어려우니까. 자, 기업이 가게 하려면 어떻게 해야 될까? 온갖 정책을 다 모읍니다. 오죽하면 부동산 개발권까지 주겠다고 돼 있는 그런 정책을 다 모아서 발표를 했는데 그다음에 정권이 바뀌었잖아요?◎ 박정호 > 네. MB 정권.◎ 김경수 > 다 폐기됐습니다. 그래서 지금 혁신도시가, 저는 이제 그렇게 얘기하는데, 자라다 만 아이다. 오히려 또 이제 기업이 못 내려가면서 앙꼬 없는 찐빵이 됐다. 그래서 그걸 좀 제대로 살렸으면 지금처럼 50% 몰리지는 않았을 텐데 하는 아쉬움이 좀 있습니다.◎ 박정호 > 그니까 이 수도권 집중 현상을 해결하기 위해서 노무현 대통령 구상부터 해서 온 건데. 그 중간중간에 참 이런 것들이 있어서.◎ 김경수 > 예. 우여곡절이 많았습니다.◎ 박정호 > 참 어려운 상황까지 왔는데요. 그래서 이재명 정부 초대 지방시대위원장으로서 정말 사명감을 가지고 이거 아니면 큰일 난다라는 간절함을 가지고 이 일을 하고 계시고. 우리 송경용 신부님은 지방시대위원장에 김경수 전 지사가 임명됐다 이 소식을 듣고 어떠셨어요?◎ 송경용 > 가장 적임자가 됐다. 그 이유는, 노무현 대통령께서 시작하신 사업이잖아요? 그리고 그때 같이 청와대에 계셨고. 또 경남도지사로서 부·울·경 메가시티를 직접 추진했던 당사자잖아요. 그리고 저하고 사실 이제 오랫동안 여러 관계를 통해서 자주 만나고 여러 가지 일도 같이해보고 하면서 얼마나 진정성 있게 이걸 추진하려고 하는지를 알고 있었기 때문에 정말 잘됐다. 그리고 이걸 통해서 정말 우리나라가, 이 수도권 집중이라는 게 사실 이제 조선 시대 때부터. 그래서 이번 기회로 봉건 근대에서 좀 현대로 우리 대한민국이 완전히 새롭게 탈바꿈하는 그런 역사 정치 경제 생활 이 모든 것이 좀 전변하는 그런 계기를 좀 마련했으면 좋겠다. 이런 생각이 들어서 응원하고 있습니다.◎ 박정호 > 아 적임자.◎ 김경수 > 신부님이 혹시 워커홀릭인 건 아시나요? 방금 저 말씀을 고마운 말씀이신데 뒤집어 보면 적임자라고 하는 건 내가 이만큼 이렇게 열심히 해왔는데 이제 이 일은 네가 맡아서 제대로 다 해. 하하하. 그동안 정말 많은 상의들을 해왔었거든요. 특히 지역에 대해서 신부님 관심도 많으시고 그다음 뭐라도 신부님은 이제 구체적인 프로젝트를 가지고 사업을 추진하시는 일들이 워낙 많으신데 그런 일들을 가지고 이제 도와주시고 하셨거든요. 그러니까 그랬음에도 불구하고 이제 지금 사실은 오히려 이제 거꾸로 균형발전 입장에서 보면 수도권으로 사람이 계속 몰리고 있는, 거꾸로 가고 있는 상황이니까. 네가 맡아서 잘해봐라. 하하하.◎ 박정호 > 그렇군요. 김경수 딱 보시고 딱 가라. 이렇게 한 느낌도 좀 들고. 두 분이 이제 인연이 깊으시기 때문에 오늘 또 함께하는 이 자리가 또 뜻깊다. 이렇게 생각이 들고요. 어제 보니까 지방시대위원회 첫 본회의가 있었더라고요. 어떤 얘기들 있었는지 이거부터 한번 저희가 짚고 가보죠.◎ 김경수 > 지방시대위원회 본회의 하면 또 이제 그게 뭐야 할 텐데. 하하하.◎ 박정호 > 예. 국회 본회의만 저희가 많이 듣고 있어가지고.◎ 김경수 > 지방시대위원회는 위원회잖아요? 그럼 이제 위원들이 있을 거 아닙니까? 그걸 뒷받침하는 사무처가 있고. 사무처는 중앙부처에서 이제 파견 나와 있는 공무원들이 일을 하고 위원들이 이제 핵심적인 의사 결정을 해요. 근데 위원이 18개 부처 장관들하고 그리고 민간위원들이 있습니다. 민간위원들이 17분 있고. 거기에 당연직으로 현재 시도지사협의회장, 뭐 시장·군수·구청장협의회장 당연직 4분이 있어서 총 39분의 위원들이 있는데. 그 위원들이 처음으로 모여서 이제 전체 회의를 한 거죠. 그동안에는 이제 지난 정부에서 위촉해놓은 위원들이 임기가 아직 남아있어가지고 그걸 이제 위원들 다 교체한 다음에 어제 첫 회의를 한 겁니다. 첫 회의를 하고 그 자리에서 이제 이재명 대통령이 말씀하셨던 5극3특을 중심으로 하는 권역별 메가시티 정책을 어떤 그런 국가균형성장 전략설계도라는 이름으로 이제 1차 설계도를 완성을 했거든요. 그 완성한 설계도를 어제 그 위원회 회의에서 공식적으로 의결해서 정부 정책으로 확정을 했습니다.◎ 박정호 > 오 그래요. 어제 역사적인 본회의였다.◎ 김경수 > 저로서는 3개월 가까이 정말 직원들하고 그냥 뭐 하여간 밤낮으로. 이게 이제 왜냐면 책상머리에서 서류만 막 작성한다고 되는 게 아니고 그 개별정책들이 다 부처가 실행해야 되는 정책들이에요. 그리고 지방정부가 또 직접 해야 되는 거고 하니까 부처하고도 협의해야 되고 지방정부하고도 협의해야 되고 민간 전문가들도 또 워낙 전문가들이 많으시니까 그분들하고도 협의하고 그렇게 해서 정말 수십 차례의 협의를 거쳐서 만들어낸 합의안이다 이렇게 보시면 됩니다.◎ 박정호 > 보통 일이 아니네요. 보통 일이 아닐 거 같다. 앞으로도 그럴 거 같다는 생각이 들고.◎ 김경수 > 사람과 하는 일이 제일 힘듭니다. 하하하.◎ 박정호 > 그래서 이제 5극3특. 권역별 메가시티 추진 방향 뭐 이런 것도 시청자분들이 궁금하실 겁니다. 어떤 계획을 가지고 있느냐. 또 어떤 생각을 계속 발전시키고 결과물을 만들어 낼 것이냐. 이걸 물어보실 것 같아요.◎ 김경수 > 이게 정책 얘기하면 다 재미없어하실 건데. 하하하. 근데 핵심은 그런 거예요. 수도권이 어떻게 해서 경쟁력을 가지게 됐을까. 핵심은 수도권이 서울·경기·인천에 하나의 권역으로 기능을 하면서 경제권이 구축이 돼 있고 광역 대중교통망이 잘 짜여져 있잖아요. 거미줄처럼. 그러면서 생활권이 구축이 돼 있어요. 근데 각 시도에 가보면 도시마다 다 따로따로 돼 있잖아요. 그러니 개별 도시하고 수도권이 경쟁이 되겠습니까? 그래서 조금이라도 경쟁이 되려면 5극3특으로 묶어서 권역별로 수도권처럼 한번 발전시켜보자. 수도권을 그대로 옮겨가긴 힘들겠지만 그런 방향으로 이제는 개별 시도가 아니라 수도권, 충청권, 광주·전남권, 부·울·경, 대구·경북. 전국을 5개 권역으로 나누고 그 권역별로 메가시티를 만들어서 선택과 집중이 필요하겠다. 그렇게 하고 집중해나가면서 주변에 중소도시나 농·산·어촌을 함께 발전시키는 그런 전략으로 가야 그래야 지역도 이제 조금 수도권까지는 아니지만 지역에 있는 사람들이 수도권으로 떠나는 이 추세를 멈출 수 있지 않을까 그래서 하는 거죠.◎ 송경용 > 제가 얼마 전에 부산을 다녀왔거든요. 부산이 우리나라 제2의 도시잖아요. 그리고 부산하면 항구, 조선업. 그런데 최근에 부산의 정책 방향을 관광문화예술도시로 바꾼다 그래요. 그래서 왜 그러냐 그랬더니 조선업, 또 항구로서의 기능이 현저히 약화된 거예요. 그다음에 더 놀라운 건 거기서 해마다 3만 명의 젊은이들이 다 서울로 떠난다는 거예요. 그래서 인구도 줄고. 그리고 뭐 경남지사 하셨을 때도 그랬잖아요. 젊은이들이 거기서 대학을 마치면 거기서 직장을 구하고 정주하는 비율이 지극히 낮아요. 거의 다 서울로 떠나요.◎ 김경수 > 부산을 요즘은 별칭으로 노인과 바다라고 부른다는 슬픈 얘기도 있는데요.◎ 송경용 > 그렇죠. 노인과 바다라고. 그래서 깜짝 놀랐어요. 근데 우리나라, 지금 김경수 위원장님께서 계속 지방 이야기하고 수도권 집중 이야기를 하는데. 저는 이제 뭐 어떻게 하다 보니 해외도 많이 다녔는데 우리나라같이 이렇게 초집중돼 있는, 서울에. 이런 나라가 없어요. 일본만 해도 동경에 동북권이 있고 오사카에 관서. 관동과 관서로 나누어져 있고요.◎ 김경수 > 그리고 나고야 있습니다.◎ 송경용 > 나고야도 있고. 고베도 있고 뭐 교토도 있고. 다 자기만의 고유성과 정체성, 역사성을 지키면서 발전하고 있거든요. 그리고 경제적으로도 그렇고. 또 영국도 뭐 런던만 있는 게 아니잖아요. 우리가 리버풀, 멘체스터, 뭐 다 많이 알잖아요. 각자의 특성과 정체성을 지키되 삶의 질이 오히려 지방으로 가면 더 높아진다 이런 게 아예 인식이 돼 있어요. 유럽도 처음에, 이제 우리가 수도권 집중하면, 유럽도 EU를 만들 때 처음에 작은 것이 아름답다 해서 뭐 통합하고 이런 걸 반대하는 흐름이 있었어요. 그런데 결국은 그것을 어떻게 극복을 했냐면 다극화를 한 거예요. 그래서 각 지역이 갖는 고유의 역사성, 정체성, 문화, 생활문화 이런 것들을 고유하게 지켜내면서 다극화에 성공을 했기 때문에. 우리가 지금 유럽 여행을 가면 수도만 가는 게 아니잖아요.◎ 김경수 > 지방 도시가 훨씬 잘 돼 있습니다.◎ 송경용 > 오히려 훨씬 더 아름답고 풍요롭다는 걸 느끼잖아요. 지금 그렇게 만들어 보자는 거죠.◎ 김경수 > 이게 통계로도 다 드러나는데요. 수도권 인구 집중 한국은 50% 넘었다 그랬잖아요? 이게 이제 해외 OECD 국가들 비교를 해보면 한국을 제외하고 다른 나라들 중에 가장 집중이 높은 데가 일본인데 34% 정도 됩니다. 도쿄권이 이제 그만큼 많이 몰려 있죠. 근데 유럽으로 가면 영국이 22%. 런던이 천만 도시라고 하는데도 전 국민의 21% 정도 몰려 있고 프랑스가 18%. 독일은 베를린에 8%밖에 안 돼요. 그런데도 이 나라들은 다 우리보다 훨씬 일찍부터. 영국 같은 경우는 2006년부터 야 이거 런던에 사람 몰리면 안 돼. 그러니까 전국을 8개 권역으로 나눕니다. 그래서 8개 권역으로 나누어서 균형발전 정책을 추진을 하고요. 프랑스는, 여기는 좀 더 심한데. 여기는 되게 중앙정부가 힘이 세거든요. 그러니까, 우리의 도에 해당하는 게 레종이라고 하는데 22개가 있었어요. 그걸 13개로 통폐합을 해버린 거예요. 그래서 아예 권역을 만들어버려요. 2010년에 시작해서 2016년에 그렇게 만들어버리고. 독일은 아예 옛날부터 워낙에 연방제니까 11개 대도시권으로 나눠져있고. 그러니까 이게 세계적인 추세입니다. 우리가 너무 늦었어요, 보면. 지금 생각해보면. 지금이라도, 하긴 뭐 늦었을 때가 가장 또 빠를 때라고 볼 수 있으니까요. 지금부터라도 그 방향으로 가야만 국가의 성장이 가능합니다.◎ 송경용 > 우리 또 장기가 있잖아요. 한번 시작하면 빨리빨리.◎ 박정호 > 금방 따라잡지. 추진력을 가지고.◎ 김경수 > 앞의 나라들이 열심히 했으니까 그거 잘 보면 그중에 보면 시행착오도 되게 많거든요.◎ 박정호 > 그거를 딱 피해서. 그러니까요. 지금 수도권 집중, 다른 나라 사례를 보면 그걸 다 뛰어넘어서 다극화 되고 있는 거 우리가 사례들이 있기 때문에 그걸 잘 연구해서 그걸 다 벤치마킹해가지고 좋은 것만 쏙쏙 넣어서 하면 된다.◎ 김경수 > 그다음에 수도권 집중의 가장 심각한 문제가 뭐냐 그러면 청년 집중이에요. 이게 한 해 동안에 비수도권에서 수도권으로 오는 인구가 얼마나 왔는지를 통계를 보면 작년 한 해 동안 4만5천 명이 수도권, 비수도권 오고 간 사람들 다 플러스마이너스 하니까 순수하게 늘어난 사람이 4만5천 명이 늘어난 거예요. 수도권에 비수도권에서 온 사람이 4만5천 명인데 2~30대는 6만6천 명이에요. 근데 40대 이상은 2만1천 명이 오히려 수도권에서 비수도권으로 빠져나가요. 그러니까 6만6천 명이 비수도권에서 청년들이 매년 수도권으로 몰려오고 있는데 이러니 부동산이 배겨나겠습니까? 또 거긴 또 다 1인 가구잖아요. 그다음에 그렇게 몰려온 청년들이 수도권에서라도 잘 살면 되는데 너무 힘들게 경쟁을 하잖아요. 그러니 출산율부터 해서 여러 가지 문제들이 생기고 있는 건데. 서울이 출산율이 또 제일 낮은 건 아시죠? 이제 뭐 이게 꼭 출산율을 바로 연결할 건 아닌데. 여러 가지 다른 이유가 있으니까. 이렇게 수도권으로 몰리면서 문제는 비수도권은 지역 소멸 걱정을 하는데 수도권이라도 잘 살면 뭐 수도권 잘 살아서 대한민국 이끌어 가면 되지. 이런 말씀들을 하시는데 문제는 수도권도 힘들어지고 있는 거예요. 차 가지고 다니십니까?◎ 박정호 > 네. 저는.◎ 김경수 > 되게 막히잖아요. 1년에 수도권에 차가 막혀서 도로에 버리는 비용이 얼마인지 아십니까? 어느 정도 될 것 같아요?◎ 박정호 > 글쎄요. 꽤 많을 것 같다는 생각이 드네요.◎ 김경수 > 작년 한 해 동안 41조 원입니다.◎ 박정호 > 41조요?◎ 김경수 > 교통 혼잡으로 인한 손실 비용이 41조에요. 수도권. 근데 그 수도권은 면적당 도로가 깔려 있는 비율이 비수도권보다 2.5배 가까이 도로가 많이 깔려 있어요. 그렇게 깔아놨는데도 한해 41조 원을 길거리에 버리고 있는 거예요.◎ 송경용 > 지방균형성장의 한 성공의 예로, 지금 출산율 이야기하셨으니까. 세종시가 처음에는 뭐 공무원들이 내려가서 다시 주말 부부 하면서 올라온다 이랬는데. 거기 정주 여건이 좋아지면서 출산율이 출생률이 유일하게.◎ 김경수 > 전국 1위입니다.◎ 송경용 > 전국 1위잖아요. 그러니까 얼마든지 우리가 어떻게 만들어가느냐. 어떻게 정주 여건을 환경을 조성해주느냐에 따라서 얼마든지 같이 성장할 수 있다는 얘기죠.◎ 김경수 > 우리 사무실이 세종시에 있잖아요? 그래서 세종시에 자주 갈 수밖에 없는데 가보면 정말 살기 좋게 만들어 놨어요. 그런데 세종시의 문제가 뭔지 아십니까? 아이 키우기 정말 잘 돼 있거든요. 그래서 유치원, 초등학교, 중학교. 거리에 나가보면 애들이 되게 많아요. 근데 고등학교를 보낼 때 대전과 서울로 보내요. 결국은 인서울을 위한, 또 대학을 좋은 대학을 보내야 된다 이게 거기에도 작동을 하는 거거든요. 이게 지금 수도권의 청년 집중 딱 맞물립니다. 청년들이 6만6천 명이 수도권으로 왔는데 왜 왔냐 조사를 해보니까 첫 번째 이유가 일자리에요. 지역에는 청년들이 갈만한 일자리가 별로 없다 그 얘기를 하는데. 또 지역에서 사업하시는 분들은 사람 구하기 어렵다 그러고. 이게 지금 미스매치가 계속되고 있는 거고.◎ 박정호 > 좋은 일자리가 더 필요하다는 거고.◎ 김경수 > 그렇죠. 두 번째 이유가 대학이에요. 교육인데. 근데 대학도 결국은, 수도권 대학을 가는 이유가 뭡니까? 또 그 대학을 나와야 좋은 일자리를 갈 수 있다 이렇게 연결되니까 결국은 청년들이 갈만한 일자리가 수도권 외에는 부족하구나. 이게 핵심이거든요. 이 문제를 해결하지 않고는 답이 없다. 이렇게 볼 수 있겠습니다.◎ 박정호 > 일자리 문제. 그리고 저도 마찬가지지만 교육 문제가 또 크고. 그걸 어떻게 풀어낼 것이냐. 근데 이게 또 단기간, 단시간 내에 풀기 좀 어려운 문제이기도 하잖아요. 그 계획을 어떻게 차근차근 해나갈 것이냐.◎ 김경수 > 그래서 일단 일자리 문제를 푸는 건, 비수도권 지방에도, 수도권에 미래산업, 첨단산업이 지금 집중돼 있는데. 청년들이 선호하는 일자리가 그런 대기업, 미래산업, 첨단산업 이런 거 아닙니까? 그런 것도 지방에 확실하게 육성할 수 있어야 되겠다. 그래서 지방에 성장엔진이 될 수 있는 전략산업들을 권역별로. 이제 시도별로 하려니까 너무 쪼개져서 이게 육성이 안 되는 거예요. 권역별로 전략산업을 선정해서 집중적으로 육성한다. 근데 기존 방식으로는 수도권에 있는 첨단사업 기업들이 안 내려간다. 그래서 이제는 이 정도 하는데 안 내려올래 할 정도로 파격적으로 해보자는 겁니다. 이재명 대통령의 기본 생각인데요. 그래서 5종 패키지라고.◎ 박정호 > 5종 패키지.◎ 김경수 > 요즘 이렇게 묶음이 유행이더라고요.◎ 박정호 > 하하하. 5종 패키지.◎ 김경수 > 그래서 종합선물 세트인데요. 첫 번째는 반도체나 바이오 기업 하시는 분들 만나보면 지방에 안 가는 이유가 요즘은 반도체 사업이나 바이오산업은 공장을 하나 지어도 절반 이상이 석박사예요. 연구개발을 꾸준히 해야 되기 때문에. 근데 지방으로 가면 인재를 뽑기가 어렵습니다. 이 이유가 제일 커요. 그런데 이제 그러면 왜 수도권 대학에서만 좋은 인재를 양성하는 이 체계를 유지해야 되냐. 그래서 만든 공약이 서울대 10개 만들기는 들어보셨죠? 근데 이게 이제 서울대와 똑같은 대학을 전국에 10개 만들겠다 이건 불가능하고요. 전략산업이 권역별로 선정이 되면 그 전략산업과 관련된 분야는 그 지역의 대학이 서울대 같은 대학이 되게 투자하겠다는 겁니다. 그래서 좋은 인재들이 그 지역에서도 나올 수 있게 하고. 그다음 두 번째, 그러려면 R&D도 집중해서 투자해야 될 거 아닙니까. 막 부처별로 흩어져 있거든요. 과기부, 산업부, 중기부. 그걸 모아서 집중투자 한다, 전략산업 선정이 된 곳에다가. 세 번째가 그것만으로는 부족하니까, 기업이 신기술 개발할 때 제일 어려운 게 규제입니다. 자율주행차 문제도 그렇고. 그래서 규제만큼은 지역으로 간다고 하면 그 지역을 전체 통으로. 광역 단위로 규제를 확실하게 기술개발과정에서 걸림돌이 되지 않게 해주겠다. 메가 규제 특구를 만들어주겠다. 거기에 재정과 세제지원은 기본이고. 네 번째로, 마지막으로 재정 지원한다고 해봐야 얼마나 되겠습니까. 세금 가지고 하는 게, 민간기업에. 그래서 국민성장 펀드를 150조를 만들어서 펀드 지원까지 결합시켜주겠다. 이래도 안 올래? 근데 문제는 그래도 안 옵니다. 여기에 뭐가 빠지냐 그러면 수도권은 대중교통으로 막 다닐 수가 있잖아요. 근데 지방 가보시면 아마 피부로 느끼실 텐데 차 없으면 못 다닙니다. 그렇게 하면 이게 이제 청년들에게 문제가 생겨요. 갓 사회에 나온 청년들이 차가 있을 리가 없잖아요. 집이 부자가 아니라 하면. 운전면허도 없는데. 그러니 대중교통으로 다녀야 되는데 수도권은 수원, 인천에서 서울로 일자리를 구할 수 있지 않습니까? 근대 부·울·경만 하더라도 창원, 울산에서 부산에 일자리를 구해서 출퇴근이 안 됩니다. 부산에 일자리를 구하면 방을 얻어야 돼요. 근데 부산에 방 얻어서 일자리를 구할 바에야 서울 가자. 이게 이제 기본이거든요. 그래서 이 구조를 깨줘야 되는 거죠. 그래서 대중교통망을 최소한 권역별로 거점도시들 간에는 서울처럼, 수도권처럼 대중교통으로 다닐 수 있게 해줘야 된다. 이게 기본이고. 거기에 주거, 주거 문제. 집 문제만큼은 지방이 훨씬 나을 거 아닙니까? 제도도 풀어주고. 여기에 핵심이 교육이에요. 애들 교육이에요. 이제 결혼하고 애를 낳게 되면 결국 교육 때문에 이제 서울에 있는 사람들이, 수도권에 있는 사람들이 지방을 가려고 하다가도 애들 교육 문제가 걸리면 못 가거든요. 그래서 이런 지역에 대한 아이들 교육 문제도 이제는 획기적으로 풀어보자. 그렇게 해서, 정말 이렇게 생활권까지 수도권처럼 획기적으로 투자해서 만들어나갈 테니 이제는 한번, 다시 한번 생각해봐야 되는 거 아니냐. 왜냐하면 기업도 수도권에 투자하면 비용이 너무 들어요. 비수도권에 투자하는 것보다 많게 들면 한 4배 가까이 들거든요. 그러니까 비용 경제적인 측면에서도 뻔히 손해인 줄 알지만 사람, 인재 문제나 여러 가지 문제 때문에 수도권에 울며 겨자 먹기로 이제 투자를 하는 거죠. 뭐 다른 여러 가지 요인이 있으니까 하긴 하지만. 그래서 이걸, 비수도권에도 정말 그런 기본적인 요건들은 갖춰서 확실하게 투자할 테니까 이번에는 같이 만들어 가보자. 인재 양성도 대학에만 맡기지 말고 기업이 직접 같이한다. 그렇게 가는 거죠.◎ 박정호 > 예. 위원장님 말씀 들어보면 해법은 다 나와 있는 것 같아요.◎ 송경용 > 근데 해법은 이제 오래전부터 나오고 있는데 이거를 어떻게 추진하느냐. 저는 그래서 이번에 좀 래디컬하게. 혁명적으로 추진하려는 의지가 있는 것 같아요. 저는 그렇게 하지 않으면 안 된다. 그리고 기업도 실제로 그 지방에 가서 투자하고 운영할 때 실제적인 이득을 가질 수 있다 이런 걸 좀 인식을 해야 될 것 같고요. 그다음 우리 김경수 위원장이 지사 할 때 그 진주나 창원에서 서울 오는 게 빨라요. 같은 경남 돌아다니는 것보다. 그래서 그 지역 내 대중교통망 이걸 구상했거든요. 어느 지역이나 똑같아요. 전라도도 마찬가지고 경상도도 다 서울로. 모든 길은 로마로 통한다. 모든 길은 서울로만 다 이렇게 뻗어왔기 때문에 지금 말씀하신 대로 그런 지역 내 소위 소지역주의도 극복을 해야 되고. 역사적으로 우리가 고정관념화 되다시피 한 지역 간 차별, 대립, 뭐 소외 이런 문지를 한꺼번에 우리가 극복할 수 있으려면 실제 시민들이 체감할 수 있어야 되거든요. 그러니까 그런 관점에서 좀 이번에는 좀 래디컬하게.◎ 김경수 > 그리고 기후 위기 시대에 대한 대응을 위해서도 반드시 필요합니다. 재생 에너지는 태양광이나 뭐 풍력 발전 이런 게 다 지방에서 많이 생산될 수밖에 없습니다. 왜냐면 수도권은 땅값이 너무 비싸서 수지가 안 맞아요. 그래서 전남 지역이 재생 에너지가 이제 많이 생산되는 이유도 그런 게 있는 건데. 재생 에너지가 지역에서 많이 생산이 되는데 수도권에 재생 에너지를 100% 써야 되는 첨단산업들이 집중되니까 수도권에서는 그 전력 문제를. 그니까 2040년, 뭐 2050년까지 100% 재생 에너지로 써야 될 텐데 그 문제를 해결할 방법이 없는 거예요. 그러니 태양광을 지역에서 만들어서 수도권까지 끌고 와. 이것도 말이 안 되는 거고. 그래서 이 문제도 사실은 해결하기 위해서도 전국에 골고루 그런 첨단산업들이 분산되는 게 맞다.◎ 박정호 > 네. 그래요. 이제 5극3특을 이루기 위해서 다양한 방안들. 이미 뭐 답을 우리가 다 이제 내놓고 있는데.◎ 송경용 > 저도 하나 질문하고 싶은데.◎ 박정호 > 아 질문. 아 예. 신부님의 질문. 좋습니다.◎ 김경수 > 아 아군이 아니었군요. 하하하.◎ 박정호 > 날카로운 질문을 준비해주십시오.◎ 송경용 > 이런 이제 성장, 균형, 지방, 분권 이런 얘기 하면 소위 지역에 이제 지역이기주의, 소지역주의 이런 게 나타나잖아요. 그리고 이제 이게 정치적 이해관계를 자꾸 내세우거나. 그래서 그런 거를 이제 5극3특으로 이렇게 묶을 때 그런 문제를 어떻게 극복하려고 하는지. 그것이 구체적으로 또 어떤 방법을 지금 마련하고 있는지 이런 것도 이야기를 해주시면 좋을 것 같아요.◎ 박정호 > 중요한 부분이네요.◎ 김경수 > 예. 그니까 권역으로 시도를 묶으면 시도들 간 조정이 잘 되겠냐. 이 걱정들을 많이 하시거든요.◎ 박정호 > 기득권 문제도 있고 하니까.◎ 김경수 > 그래서 그 말씀이신데. 조정하지 않으면 안 되게 만드는 방법으로 가지 않으면 조정이 안 됩니다. 실제로. 그 걱정이 일리가 있는 걱정이시거든요. 그래서 어떻게 하려고 하냐 그러면. 자, 방금 말씀드렸던 이런 투자를 권역별로 전략산업을 중심으로 확실하게 해줄 텐데 지금처럼 따로따로 있으면 해주고 싶어도 못 해준다. 여러분들도 중앙정부가 투자를 하려고 하는데 그걸 받을 수 있는 그릇을 만들어줘야죠. 그렇지 않습니까? 그게 메가시티거든요. 그러니까 시도들이 통합을 하려면 시간이 너무 걸립니다. 또 통합, 행정 통합을 추진하다보면 잘 아시겠지만 대구·경북이 2019년에 합의해놓고 지금도 못 하고 있잖아요. 그래서 통합은 오히려 또 꼬리가 몸통을 흔드는 일도 생기고 디테일은 악마에 있어서 잘 안 된다고 하니 그러면 연합체를 만들어라. 그게 이제 지방자치법에 할 수 있게 돼 있어요. 특별지방자치단체라고 해서 연합체를 만들고 연합 집행부를 만들고 그다음에 광역의회까지 만들 수 있게끔. 광역연합을 만들면 그 광역연합체가 사업을 직접 할 수 있도록 확실하게 밀어주겠다는 겁니다. 밀어주겠다고 하는 게 전략산업 육성하겠다고 하지, 대중교통도 그 단위로 해서 깔아주겠다고 하죠, 뭐 인재 양성, R&D 온갖 걸 붙여주는데 지방 입장에서 저걸 받으려면 야 우리가 어떻게든 힘을 모아서 합의를 하자. 그렇게 이제 유도하고 합의가 되면 그걸 중앙정부하고 지방정부가 협약을 맺어서 그 협약대로 추진하게끔 그렇게 만들려고 그럽니다.◎ 박정호 > 네. 어떻게 들으셨습니까?◎ 송경용 > 좋은 생각입니다.◎ 박정호 > 좋은 생각입니다. 하하하. 이렇게 추진만 된다고 하면 그대로 되면 이것도 해결할 수가 있다.◎ 김경수 > 예예. 오히려 발 빠르게 시도들이. 그동안 이제 우리가 이런 입장을 가지고 협의들을 쭉 했더니 광주·전남은 이미 추진을 하고 있고요. 연말 안에 그런 메가시티를 만들겠다라고 하고 있고 다른 시도들도 이미 충청권은 만들어져 있는데 그동안에는 정부가 지원을 제대로 안 하니까 활성화가 안 됐던 거고.◎ 송경용 > 맞아요. 저도 그래서 그걸 얘기를 듣고 있어서. 지방시대위원회가 본격적으로 활동을 시작하면서 구체적인 사업 방향이 나오면서 지방의 분위기가 많이 달라졌다. 이런 얘기를 많이 듣고 있거든요. 그래서 좀 적극적으로 태도가 바뀌었다. 그래서 아주 바람직한 방향입니다.◎ 박정호 > 그러니까요. 지금 보면 이재명 대통령의 공약 이미 이제 나와 있었고 거기에 따라서 지방시대위원회가 이제야 정말 본격적으로 가동이 되고 있으니까 기대가 높다라는 건데. 저희가 보면, 아까도 보니까 국무회의 참석하셔서 말씀하시는 모습도 좀 보기도 했었는데. 시청자분들이랑 국민들은 그러시더라고요. 아 국무회의를 이렇게 또 중계되는 걸 보게 될 줄이야. 여러 가지로 좀 많이 달라진 모습이다. 그러니까 하나를 보면 열을 안다고 윤석열 정권 3년 동안 너무 힘들었기 때문에 지금 이 4개월 동안 달라지고 있는 대한민국의 모습을 보면서 위안을 받는 분도 계시는 것 같은데. 어떻습니까? 국무회의 참석해보시고 이 정부 분위기를 느껴보시면 어떻습니까?◎ 송경용 > 저는 사실 이 모습이 국민들이 20년 전에 볼 수 있었던 모습이었는데 이제 20년 늦게 본 셈이다 이렇게 얘기를 하는데. 노무현 대통령이요 국무회의를 생중계하자고 제안을 했어요. 그랬는데 장관들이 다 하나같이 반대를 해가지고. 하하하. 시기상조다 이러고. 근데 이제 그때는 못 했는데 지금은 왜 할 수 있게 됐냐. 저는 이재명 대통령의 기본적인 국정에 대한 철학이나 입장이 노무현 대통령하고 비슷한 점이 되게 많습니다. 국민들에게 일단 투명하게 공개하자. 그리고 국민들이 스스로 판단할 수 있게 하자. 그리고 그런 국민들의 집단 지성으로 이 어려운 일들을 풀어나가자. 이런 거 아닙니까? 근데 20년 전에는 못했던 게 그렇게 공개를 하면 공개된 국무회의를 지켜볼 수 있는 채널이 기성 언론밖에 없는 거예요. 그다음에 거기에 대해서 각종 비판들이나 뭐 말실수 이런 것 가지고 비판이 쏟아져 나와도 다른 채널로 그걸 방어할 수 있는 방법이 없는 거예요. 그때는 SNS도 활성화가 안 돼 있었고 유일하게 인터넷 언론들이 이제 막 등장하던 그런 시기라 도저히 그걸 소위 적대적인 언론의 공격을 방어할 수 있는 방법이 별로 없는 거예요. 근데 지금은 이재명 대통령 이렇게 공개를 해도, 예를 들어 그걸 공개해서 볼 수 있는 채널도 너무 다양해졌고. 그리고 또 유튜브로 잘라서도 다 보지 않습니까? 저처럼. 그다음에 혹시 이런저런 비판이나 공격이 들어와도 그건 이런 거야라고 정확하게 짚어줄 수 있는 그런 국민들의 참여도 그때에 비해서 훨씬 많아졌거든요. 그래서 이제는, 아 이제는 국민들을 믿고 해도 되겠다라고 된 것 같고요. 오히려 그렇게 해서 지금 국무회의에서 토론 과정을 중계해나가면서, 국민들 입장에서 아 국정이 저렇게 운영되는구나. 내가 낸 세금으로 정부가 저렇게 국정을 운영해나가는구나라고 하는 신뢰가 생기기 시작한 게 저는 제일 중요하다라고 생각합니다.◎ 박정호 > 윤석열 정권 때 보면 출근을 제대로 하는지 그것조차 의심스럽고 여러 가지 정황들이 지금 드러나고 있으니까. 그런 상황인데 이재명 대통령 국무회의를 생중계하고 또 장관들도 거기서 토론하고 있는 모습. 위원장님도 이제 발언하는 모습이 다 이제 그대로 나가고 이런 것들을 보기 때문에.◎ 김경수 > 근데 장관들은 부담이 있죠. 하하하. 공부해야 돼요. 하하하.◎ 박정호 > 장관들은 부담이 있을 거고, 공부해야 되고. 위원장님은 어떠세요? 좀 부담되세요, 위원장님은 어떠십니까?◎ 김경수 > 그니까 이제 균형발전 부분은 대통령께서 하도 주문이 많으셔서 부담이 됩니다. 내용은 어차피 서로가 이제 함께 많이 상의해왔던 내용들이라 저희는 추진해나가면 되는데. 그니까 그런 거거든요. 균형발전은 체계를 만들어서 이게 지속 가능하게 만드는 능력이 있고. 이게 되게 또 중요하거든요. 노 대통령이 만들어놨던 체계가 그동안 많이 흐트러져 있어서. 근데 체계 만들고 있으면 국민들 피부로 와닿는 성과가 잘 안 나와요. 그래서 이제 이재명 대통령님은 아 체계도 중요한데 프로젝트 단위로 확실하게 지금 할 수 있는 것도 없고 같이 해야지 이러면 두 가지를 같이 해야 돼요. 하하하.◎ 박정호 > 두 가지 같이. 일을 열심히 할 수밖에 없습니다. 지금 보면.◎ 김경수 > 멀티태스킹을 안 할 수가 없었죠.◎ 박정호 > 그러니까 저희 시청자분들도 '아 내 육십 평생 국무회의를 볼 줄이야.' 이렇게 박수로 댓글을 달고 계신데. 그만큼 우리 국민들께서도 야 진짜 달라졌고. 정말 국민주권 정부가 맞구나 이런 말씀을 많이 하실 것 같아요. 그리고 20년 전에 하려고 했다는 거다 말씀하셨고. 사실 지방시대. 국가균형발전 이것도 이미 진행이 다 돼서 우리가 성과를 보고 결실을 좀 봐야 되는 그 시점이기도 한데.◎ 김경수 > 2단계 균형정책 발표, 노 대통령님이 2007년에 발표를 하셨는데 그게 그대로 추진이 됐으면 저는 지금과는 전혀 많이 다른 상황이 됐을 거라고 생각합니다. 그때 인구가 50%를 넘는 시점이 언제가 될까. 참여정부 때 국토연구소에서 연구 결과가 나왔는데 2011년이 될 거라고 예측을 했었거든요. 근데 실제 50%를 넘어선 건 2019년입니다.◎ 박정호 > 그러니까 그게 효과가 있었다는 건데.◎ 김경수 > 8년 늦춘 게 이제 효과인데 한계이기도 한 거죠. 그러니까 혁신도시나 세종시를 만들어서 인구가 이동하기 시작하면서 처음으로 수도권에서 비수도권으로 빠져나가는 인구가 2011년에 처음으로 많아져요. 그러니까 해방 이후 정부가 수립된 이래로 수도권으로 계속 사람이 몰려왔는데 수도권에서 비수도권으로 나간 인구가 많아진 첫해가 2011년. 그 추세가 2016년까지는 이어졌는데 2017년 되면서 다시 역전이 됩니다. 그러면서 작년에 4만5천 명이 수도권으로 들어온 거죠.◎ 박정호 > 그리고 사실은 노무현 대통령께서 행정수도 완성에 정말 애쓰시고 노력하셨는데 이게 좌절되고.◎ 김경수 > 세종 가보니까요 행정수도 옮겨야겠더라고요. 하하하. 농담이 아니고 거기에 관사가 있어요. 그래서 관사로 이제 이사도 하고 하는데. 세종시에 일주일에 이틀 있기가 쉽지 않습니다. 많이 있어도 3일. 어떤 데는 하루 가 있게 되고. 그래서 이제 장·차관님들한테 물어보니까, 특히 장·차관님 중에 기재부나 이런 좀 주요 부서의 장·차관님들은 하루 있기 힘듭니다. 그러니 장·차관들은 서울에 와 있고. 국회나 대통령실 때문에. 실·국장이나 과장 실무자들은 세종에 있으면서. 이게 사람이 영상이나 전화로 할 수 있는 업무 협의와 직접 보고 이렇게 이런 자리에서 얘기를 나누는 게 다르거든요. 그러면서 실제 행정의 비효율이 되게 많아졌어요.◎ 박정호 > 그것도 비용인데.◎ 김경수 > 예. 이건 진짜 시급하게 행정수도를 꼭 옮겨야 되는 이유가 피부로 세종시에 가보니까 알 수 있겠더라고요.◎ 송경용 > 그런 뭐 행정의 비효율도 있지만 세종시가 쾌적하고 좋아요. 공기도 좋고. 산책할 곳도 많고.◎ 김경수 > 그래서 어제 의결한 전략설계도 안에 들어가 있습니다. 행정수도 완성은 당연히 들어가 있고 그게 이제 법을 개정해야 되고 헌법 문제도 있으니까 시간이 걸리잖아요. 그 사이에는 대통령실 세종 집무실. 그다음에 국회 세종의사당. 이 두 개는 출발시켰습니다. 그래서 지금은 국제설계공모 준비를 하고 있고 아마 내년 초에는 국제설계공모를 이제 직접 들어갈 수 있을 것 같습니다. 그러면 이번, 빠르면 이번 정부 안에 실제 세종에 국회의사당이나 대통령실이 생기는 모습을 볼 수도 있지 않을까 싶습니다.◎ 박정호 > 그래요. 그걸 이제 우리가 눈으로 또 보게 되면, 진짜 대통령실과 아니면 국회가 세종에서 기능하는 모습을 보게 되면 아 되는구나. 그리고 이게 더 효율적이구나 이걸 느끼면서 행정수도 완성으로 가게 될 텐데. 지금 보면 해수부 부산 이전 이것도 상징적으로 다가오는 것 같아요.◎ 김경수 > 되게 중요하죠. 근데 우리가 이제 혁신도시에 공공기관 이전시켜 봤지만 공공기관 직원들과 가족들이 간 것, 그다음에 조그마한 신도시가 만들어진 것. 여기서 멈춰버린 것 아닙니까. 그래서 해수부만 이전한다고 부·울·경이 해양 수도가 되는 건 아니고요. 핵심은 관련 공공기관, 거기에 제일 중요한 관련 기업들이 가야 됩니다. 예를 들면 해양 물류산업 기업들이 가야 되는데 다행히 이재명 대통령도 이 부분은 워낙 생각이 확고하시니까 공약을 준비하는 과정에 이미 HMM이랑 협의를 하셨더라고요. HMM이 옛날 한진해운이 망한 다음에, 그 한진해운을 사실은 박근혜 정부에서 문을 닫게 만들어 버렸잖아요. 그러면서 우리나라에 해상 운송 화물이 전 세계적으로 물량도 많고 경쟁력도 되게 뛰어났는데 그게 완전히 무너진 걸 문재인 정부 때 이제 해양진흥공사 만들고 그러면서 새로 일으킨 거거든요. 그렇게 해서 만든 해운회사에요. HMM이라고 현대해상을 옮겨진 건데. HMM을 부산으로 옮기는 것까지 이미 협의를 다 하셨더라고요. 그래서 HMM을 중심으로 해양 물류산업과 관련된 기업들이 부산으로 다 옮겨가야, 그래야 실질적인 해양 수도가 되는 거죠. 그런 방향으로 준비하고 추진해가고 있다 보시면 됩니다.◎ 박정호 > 네. 그러니까 이 부서만 가서 끝나는 게 아니고 같이 가야 된다.◎ 김경수 > 그렇죠. 상징적인 거죠.◎ 박정호 > 예. 그런 것들, 딱 가서 상징적으로 끝나는 게 아니라 상징이 실용이 되고 효과를 낼 수 있는 쪽으로 가야 된다. 그걸 계속 지켜봐야겠네요. 계속 얘기를 하고.◎ 김경수 > 이 부분은 대통령님도 의지가 강하시고 또 해양수산부 장관이 되신 전재수 의원이 본인이 제안한 공약이에요. 그래서 본인이 성공시켜야 되는 사업입니다.◎ 박정호 > 전재수 장관님. 힘내십시오. 예. 열심히 하셔야 됩니다. 그래서 그걸 또 해내야 되고. 참 노무현 대통령 말씀을 하셨지만 그때 노무현 대통령이 이 균형발전을 얘기했을 때, 제 기억으로는 그때 또 여러 가지 공격도 좀 많이 받고 힘들었던 시기가 있었어요. 그래서 이 정권도 연장이 안 되고 넘어가다 보니까.◎ 김경수 > 그게 참 뼈아픈.◎ 박정호 > 생각이 돼서 이번에는 이재명 정부가 추진하고 있는 여러 가지 청사진과 계획과 정책들이 좀 연속성 있게 좀 잘 진행이 돼야겠다. 이런 생각도 들고. 그러기 위해서는 아까 국무회의 언급하셨지만 장관들을 포함한 여러 위원회가 또 열심히 일을 해야겠다는 생각도 들고. 그래서 지방시대위원회 분위기는 어떤지 이것도 좀 궁금해요. 내부 조직 분위기. 사실은 윤석열 정권 때는 제가 그냥 추측해보건대 일을 많이 안 했을 것 같다는 생각도 들고.◎ 김경수 > 뭔가 지금 내부 고발을 유도하시는. 하하하. 그런 건 아니고요. 와 보니까 아까 균형발전위원회와 자치분권위원회를 합쳤다 그랬잖아요. 합치면 보통 중앙정부와 지방정부에서 파견 나와 있는 직원들이 있는데 그냥 두 개를 단순 합하면 140명 정도 되거든요. 그걸 90명으로 줄여놨더라고요. 그다음에 결정적인 건 지방시대위원회는, 이게 균형발전위원회는 이게 계속해서 대통령 직속위원회로 활동하게 돼 있었는데 그걸 2028년이면 해산하게 만들어놨어요.◎ 박정호 > 어 그래요? 그걸 왜? 왜?◎ 김경수 > 그니까요. 그게 저는 깜짝 놀랐는데 아 이 사람들은 균형발전이나 자치분권 지방자치가 2028년이면 다 끝난다고 생각하는구나. 그래서 일단 지금 그 법부터 바꾸고 있는 중입니다. 이게 말이 안 되잖아요. 그래서 이제 지방시대위원회 이름도 바꾸고. 그니까 좀 이게 좀 멋을 부린 이름인 거죠. 지방시대위원회 거창하긴 한데 국민들이 들으면 뭔 말인지 모르는. 그래서 아예 좀 직관적으로 균형발전, 균형성장. 이번 정부는 균형성장인데. 균형성장과 자치분권이라고 하는 이름이 다 들어가는 자치분권균형성장위원회. 이런 식으로 이름도 국민들이 이해하기 쉽게 바꾸고. 그다음에 한시 조직도, 이게 한시 조직으로 갈 문제가 아니니까 조직도 좀 강화해서 제대로 해보자. 일을 제대로 하는 게 훨씬 중요한 거 아니냐. 그런 겁니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 그런 또 이제 바꿔야 될 그런 부분들이 있어요.◎ 김경수 > 내부 고발이었습니다. 하하하.◎ 박정호 > 내부 고발. 하하하. 잘 들었습니다. 그렇게 이제 발전적으로 일을 잘할 수 있게 바뀌어 나아가야 되고. 뭐 당연한 것이고. 이 지방시대위원회가 제대로 기능하기 위해서는 우리 국민들의 관심.◎ 김경수 > 되게 중요합니다.◎ 박정호 > 중요하다. 이건 다시 한번 강조해야 되고. 신부님께서도 아까도 해외 사례도 말씀하셨지만 지금 우리 대한민국에 대한 관심과 또 기대가 크단 말입니다. 이번에 이재명 대통령이 유엔 총회 가서 기조연설 할 때도 우리 대한민국이 민주주의 선도 국가. 빛의 이정표. 이 빛의 혁명으로 민주주의를 지켜낸 이런 국가로서 자부심을 많이 느끼게 했단 말입니다.◎ 김경수 > 그니까 지역을 발전시키는 균형발전이 이제 대한민국의 성장에도 중요하지만 민주주의를 튼튼히 만드는 데도 정말 중요합니다. 이 부분은 우리 신부님하고 정말 여러 차례 많이 이제 대화를 나눴는데. 제가 이제 저도 유럽에 1년 반 정도 있다 왔잖아요. 유럽에 있는 동안 한국과 이 동네는 뭐가 다른가 이런 게 자꾸 이제 눈에 들어오는데 그중의 하나가 우리나라 정치는 왜 맨날 싸울까? 하하하. 근데 그 동네도 싸우긴 하는데 우리하고는 좀 수준이 다르더라고요. 수준이라기보다 이 싸우는 강도나 이런 게 달라서 비교를 해보니까 소위 유럽에 있는 국가들의 연방의회에, 우리로 치면 국회에 국회의원들이 선출되는 과정에 어떤 경로를 밟아서 연방의원이 됐을까를 보니까 지방의회 출신이 대부분 50% 이상이에요. 많은 데는 6~70%가 다 지방의회를 거쳐서. 그래서 연방의회에 당선되면 30대, 40대 의원들도 많거든요. 근데 30대, 40대 의원들의 평균 정치 경력이 다 10년 이상이에요.◎ 송경용 > 그 지금 말씀하신 정치인들뿐만 아니라 우리 박정호 캐스터처럼 기자들, 언론인, 중앙일간지나 방송국 출신들도 거의 의무적으로 지방 기자를 거쳐야 그 경력 최소 5년 이상을 거쳐야 중앙에서 활동할 수 있게 하고요. 그래서 기본적으로 그걸 수습 기간이라고 생각, 훈련 기간. 그러니까 중앙일간지에서 활동하려면 그런 커리어가 있어야 된다. 지역을. 그리고 그렇게 오지 않은, 바로 중앙에서 온 사람은 또 지방으로 발령을 내요. 그런 제도가 돼 있고. 그래서 민주주의의 기초는 저는 다양성과 다원성에 있다고 생각하거든요. 우리나라 1극 체제에서는 민주주의 토대가 강화될 수가 없어요. 다양성과 다원성이 보장이 안 되기 때문에. 그래서 저는 이 균형발전, 자치분권 이거는 일상적 민주주의 토대를 강화하는 데, 우리 사회가 민주주의로 성장하고 더 높은 차원의 민주주의로 성숙하는 데 아주 관건적이다.◎ 김경수 > 그래서 풀뿌리 민주주의, 풀뿌리 민주주의 하는 게 아 이런 거구나. 그게 하나 있었고요. 두 번째가, 우리나라는 초중고 학교를 다니는 아이들이, 아이들의 소위 불행지수라고 해야 되나요 그게 너무 높아요. 오늘 기사를 보니까 우울증 약을 먹는 아이들이 그렇게 많다는 거 아닙니까? 계속 매년 늘고 있고 실제로 상담을 받거나 약을 먹는 아이가 50만 명 정도 된다는 거예요. 그래서, 근데 그 나라들은 보면 학교 다니는 애들이 너무 행복하고 즐거워 보이고 도대체 쟤들은 뭐 어떻게 학교를 다니길래 저럴까. 가서 보면 학교 가면 하는 게 예체능을 그렇게 많이 하더만요. 그리고 아이들 사이에서 가장 인기 있는 애는 운동 잘하는 애. 악기 잘 다루는 애. 그리고 아이들하고 팀워크를, 팀을 잘 꾸려나가고 하는 그런 리더십이 있는 애. 그런 친구들은 대부분 함께 운동하고 스포츠를 통해서 그런 리더십이 길러지는. 그런 학교의 상황인데 우리는 학교에 가보면 옆에 있는 짝이 내가 좋은 대학을 가기 위해서 경쟁해야 되는 나의 경쟁자잖아요. 그다음에 모든 초중고 교육이 학부모들 입장에서 보면 좋은 대학을 보내기 위한 과정으로 돼 있고 그러니 학교에 가더라도 열심히 뛰어놀면, 열심히 밖에 나와서 놀다가 수업 시간에 들어오면 땀 뻘뻘 흘리고 들어오면 선생님들이 수업 준비가 안 됐다고 야단치고. 이런 분위기에서 아이들이 행복하게 학교를 다닐 수 있겠습니까? 그러면서 생기는 문제가 그 동네의 아이들은 자기들끼리 그렇게 토론을 많이 해요. 특히 독일 같은 경우는 어떤 현안이든 자기들끼리 정치 현안에 대해서도 스스로 아이들끼리 토론하고 결론도 내고 뭔가 실천도 하고. 학교 선생님들은 그걸 개입하지 않고 그렇게 토론을 원활하게 할 수 있도록 도와주는 역할만 하고. 그런데 우리나라는 아이들이 학교에서 그런 토론을 한다 그러면, 정치 토론? 난리 나요. 하하하. 그러니까 대부분 주입식이고 선생님들이 강요한다라고 느끼고 그러면서 반발하고. 그게 지금 사실은 10대나 20대의 극우 보수화 우려를 많이 하는데 저는 학교가 그런 분위기가 되면 어느 쪽으로든 극단화되는 게 너무 당연한 거 아닌가.◎ 송경용 > 우리 김경수 위원장이 평소에 정치인으로서 강조했던 민주주의의 일상성을 위해서는 지역에서 여론 주도층, 또 영향력이 큰 교사, 공무원, 또 공공기관 종사자들이 정치에 참여할 수 있어야 된다. 그리고 교육에서 정당 활동을 할 수 있어야 하고 이런 지금 교육과정에서 정치적 의제에 대한 토론이, 자율적인 토론이 보장돼야 한다는 걸 내내 주장을 했었거든요. 그래서 그런 다양성, 다원성, 그리고 시민의 제한 없는 참여. 이런 것들이 우리나라 민주주의의 굳건한 토대가 되지 않을까. 그런 관점에서 지방시대 상당히 중요하고요.◎ 박정호 > 그러니까요. 어떻게 보면 여러 중요한 과제와 아젠다가 있겠지만 지방시대위원회를 어떻게 잘 이끌어내서 거기서 성과를 또 내느냐.◎ 김경수 > 오마이TV에서 많이 도와주시기를 바라겠습니다.◎ 박정호 > 아 그럼요. 저희가 요즘 아시겠지만 정치 현안이나 이런 것들이 마구 쏟아지고 있습니다. 다뤄야 될 게 너무 많고 갈등적인 요소들 이런 게 좀 많고 짚어야 될 게 많아서 우리한테 도움이 되고 우리 대한민국 발전에 꼭 필요한 이 지역의 문제, 지방의 문제를 다루는 게 참 어렵기도 하고 시간도 없기도 하고 그래요.◎ 김경수 > 우리 사회나 공동체가 건강하게 가려면 이런 뿌리, 토대에 해당하는 것들은 시간이 걸리더라도 정말 꾸준히 바꿔나가려는 노력이 되게 중요한 것 같아요. 그런 점에서 사실은 우리 송 신부님이 하시고 있는 일들이 대부분 그런 분야하고 관련된 일들이라.◎ 송경용 > 그것은 제가 방송하면서 제 할, 제가 할 일.◎ 박정호 > 송만나 시간에.◎ 송경용 > 따로 송만나 시간에 하고요. 저는 지금 말한 풀뿌리 자치운동이라든지 사회적경제라든지 뭐 도시재생이라든지 교육 문제 이런 다양한 활동을 하고 있지만 오늘은 지방시대위원회 일이니까. 저는 이제 그런 얘기를 좀 마지막으로 하고 싶어요. 우리 이재명 대통령, 김경수 위원장의 공통점이 지사, 지방행정을 해봤잖아요. 그러니까 소상하게 알고 있는 거예요. 대충 알고 있는 게 아니라, 추상적으로 알고 있는 게 아니라 정책을 보면 매우 구체적이에요. 그리고 그걸 추진해 본 경험이 있기 때문에 설득력이 있고 실력이 있어요. 그래서 이게 정말 좋은 기회다. 노무현 대통령의 꿈, 그리고 그 당시 이제 일부 시도, 시작을 한 것을 이 두 사람의 지혜와 경험과 추진력으로 좀 반드시 성공시켰으면 좋겠다. 그것이 단순히 어떤 경제적 물질적 성장의 차원에서가 아니라 저는 우리나라 역사와 지도를 새롭게 바꾸는 거다. 가치관, 그동안 수백 년 동안 내려왔던 고정관념화 된 이걸 좀 바꿔 내는. 그래서 우리 대한민국이 진실로 좀 현대화된 국가로, 또 민주주의가 계엄이나 이런 위협 없이 일상적으로 밑에서부터 작동되면서 발전하는 그런 나라로 가는 데 이 지방균형발전 이것이 정말 얼마나 중요한가 하는 거를 많은 분들이 좀 같이 공감해줬으면 좋겠고요. 이번 시대가 이 두 사람의, 이재명 대통령과 김경수 위원장의 콤비플레이가 좀 제대로 실현됐으면 좋겠고 마지막으로 한 마디. 심지어는 우익에 계신 분도 이걸 이런 말을 한 적이 있어요. 제 농담인데, 전우익 선생님이 혼자만 잘살면 되는겨? 라고 책도 쓰셨잖아요. 그래서 수도권, 이제 참 많이 묵었다 아닌가. 많이 먹었잖아요. 이제 좀 나눠야 될 때에요. 그리고 혼자만 잘살면 반드시 병이 생기고 갈등이 생기고 대립이 생기고. 또 좀 더 나아가면 폭력이 생깁니다. 그러니까 좀 철학적으로 또 가치관의 측면에서도 이 지방 성장, 함께 잘 사는 사회로 나아가는 데 지방시대위원회가 좀 큰 역할을 해줬으면 좋겠다. 그리고 많은 지지와 성원을 좀 해줬으면 좋겠다. 이런 바람을 갖고 있습니다.◎ 박정호 > 오늘 잘 나오셨네요.◎ 김경수 > 지금 아마 시간이 거의 마무리 돼가는 모양이죠? 마무리 말씀하시는 것 보니까. 하하하.◎ 박정호 > 오늘 나오신 이유를 증명하셨습니다. 예. 우리 신부님.◎ 김경수 > 조금 신부님 말씀에 좀 보태면. 수도권으로 그동안 많이 집중이 돼 있어서 이걸 비수도권으로 함께 분산시키는 것도 되게 중요합니다. 근데 이게 수도권의 배려 차원에서 비수도권에 나누는 방식. 이게 이제 그동안 20년 동안 그렇게 해왔던 거거든요. 균형발전 정책을. 이렇게 해보니까 잘 안 돼요. 그다음에 수도권에 이미 50% 이상이 몰려 있는데 만일 이게 수도권에 내가 갖고 있는 걸 뺏기는 느낌이거나 그런 식의 갈등 구조가 만들어지면 그럼 정말 심각해지는 거거든요. 그래서 균형발전 정책은 그렇게 해서는 안 되겠다. 그리고 성공하기도 어렵다. 비수도권 지역은 권역 단위로 수도권처럼 수도권이 만들어왔던 발전 경로를 비수도권도 그대로 권역별로 만들어가고 수도권은 수도권대로 지금 이 과밀과 집중으로 몸살을 앓고 있으니까 비수도권과 동반성장 해나가면서 수도권의, 수도권에 맞는 수도권의 발전 경로를 만들어야 되는 거 아니냐. 수도권의 경쟁 상대가 비수도권이 아닌 거죠. 오히려 글로벌 국제도시들과 경쟁해야 되는 도시가 됐고 그래서 글로벌 경제 수도로서 수도권은 어떻게 발전해나가야 되냐. 그 안에 살고 있는 사람들의 삶의 질을 얼마나 높일 수 있을 거냐. 여기에 집중하는 게 맞다고 봅니다. 수도권 사람들의 삶의 만족도고 전국에서 거의 최하위 수준이거든요. 뭐 다 여러 가지 이유가 있지 않겠습니까? 그래서 수도권은 삶의 질이 높은, 행복 지수가 높은 글로벌 경제 수도가 되고 다른 지역들은 권역별로 수도권이 그동안 성장 동력이 돼 왔던 걸 비수도권 지역이 함께 대한민국의 성장 동력이 될 수 있도록 만드는 그런 과정으로 만들어야 된다. 이렇게 생각합니다.◎ 송경용 > 저도 한 마디. 교장 선생님들이 마지막으로 마지막으로 하면서 꼭 한 마디 덧붙이잖아요.◎ 박정호 > 아 그렇죠. 그렇죠.◎ 송경용 > 그 생각이 났는데.◎ 김경수 > 신부님께는 제가 동의하도록 하겠습니다.◎ 송경용 > 그 이런 정책을 추진하는 데 우리가 좀 빼놓지 말아야 될 게 시민 참여입니다. 우리가 자치분권을 이야기하잖아요. 그 자체 핵심은 그 주민과 시민이 참여하는 거잖아요. 그래서 이번에 우리 응원봉 혁명의 결과로 이 새로운 정권이 탄생을 했고 우리 그 응원봉에 참여했던 시민들이 국정 과제에 포함시켜달라고 요구했던 것이, 그리고 실제로 채택이 됐죠. 시민 참여의 양과 질을 대폭 늘려달라. 그리고 시민참여위원회를 구성해달라. 이런 요구가 했었고 그것이 채택이 돼 진행 중인데. 저는 이 균형성장발전, 또 지방시대위원회의 일을 추진하는 데 있어서도 각 지역에 있는 지역 주민들의 참여가 제도적으로 좀 보장이 돼야 되겠다. 그래야 유럽이 했던 것처럼, 유럽의 성공적 요인 중의 하나가 시민 참여거든요. 그래야 그 지역이 갖고 있는 역사성, 고유성, 정체성이 제대로 반영이 되고 그게 지속 가능하게 된다는 거죠. 그래서 시민들이 공론장에 참여하고 주체로서 그 사업을 추진해가는 한 일주체로서 꼭 참여할 수 있으면 좋겠다 이런 부탁을 좀 드립니다.◎ 김경수 > 신부님하고 싱크로율이 되게 높은데. 이런 대화를 하도 많이 해와서 그런 것 같긴 한데 사실은 저도 마지막, 분명히 아마 마지막으로 한 말씀 하시죠 뭐 이런 거 꼭 있더만요.◎ 박정호 > 맞습니다. 예. 레퍼토리입니다.◎ 김경수 > 그 얘기를 이걸 준비를 해놨는데 신부님한테 선수를 뺏겼어요.◎ 박정호 > 하하하.◎ 송경용 > 미안합니다. 한마디 더 하셔도 돼요.◎ 김경수 > 그니까 풀뿌리 민주주의의 핵심이 결국은 주민자치, 생활자치거든요. 그렇지 않습니까? 근데 지금 지방시대에 왔더니 원래 균형발전위원회, 자치분권위원회의 중요한 축 중의 하나가 주민자치, 사회혁신 이 분야였는데 조직에서 아예 사라져 있어요. 그래서 다시 살렸고. 그다음에 주민자치를 우리 위원회의 주요 업무 중의 하나로 지금 만들고 있는 중이거든요. 주민자치, 주민들이 스스로 풀뿌리 민주주의를 만들어나가는 이 토대가 없이는 집을 지을 수가 없습니다. 민주주의라는 집을 짓는 건 불가능한 거죠. 그래서 이 부분이 정말 우리 지방시대위원회뿐만 우리 사회, 그리고 국가 차원에서 정말 핵심적이고 중요한 일이라고 생각합니다.◎ 박정호 > 네. 두 분이 같이 오셔가지고 말씀해주시니까 지방시대위원회의 앞으로 과제와 꼭 필요한 것들을 정말 자세하게 짚을 수 있어서 너무 좋았고요. 제가 뭐 개인적으로 보니까 케데헌이 요즘에 정말 인기라서 서울도 난리가 났는데. 케데헌 시리즈를 각 권역별로 좀 하나씩 만들어서 한 번 틀까.◎ 김경수 > 케데헌의 문제가 뭐냐 그러면, 지방시대위원회 입장에서 보면 케데헌에 나오는 배경이 다 서울이에요.◎ 박정호 > 맞아요. 하하하.◎ 김경수 > 아니 그래서 케데헌 때문에 오신 해외 관광객들이 서울만 왔다가.◎ 박정호 > 그러니까 케데헌 2, 3 이거를 권역별로.◎ 김경수 > 그렇게 된 이유가 지방이 대중교통이 불편해서 가도 이게 관광산업 자체가 일본이나 유럽처럼 다니기가 불편해요.◎ 박정호 > 큰맘 먹고 가야 되니까.◎ 김경수 > 그 문제도 있습니다.◎ 박정호 > 예. 그런 것도 해결해가면서. 아마 제가 볼 때는 서울 와서 좋아하시는 분들 많으신데 각 권역별로 가면 정말 좋아하실 것 같아요. 아 이런 곳이 있었나라고.◎ 김경수 > 예. 그런 불편함을 빨리 해소를 해야죠. 기존의 불편함을.◎ 박정호 > 알겠습니다. 불편함 말씀하셨는데 제가 불편한 질문 하나 좀 드릴까요?◎ 김경수 > 예.◎ 박정호 > 지금 여러 지역에서나 이런 데서는 내년 지방선거에 김경수 위원장이 역할을 하는 게 아니냐 이런 얘기도 뭐 조금씩 언급이 되는 것 같기도 한데 어떻습니까?◎ 김경수 > 아니 분위기 좋았는데 갑자기 이렇게 곤란한 질문을. 하하하. 지금은 말씀드린 대로 지금 지방시대위원회가 정부와 함께 하고 있는 일이 저는 이 시기에 해내지 않으면 안 되는 정말 중요한 일이라고 생각합니다. 이 일을 제대로 못 하고 다른 일을 어떻게 할 수 있겠습니까. 그래서 지금 설계도를 어제 의결했는데 이 설계도에 맞게 정말 성과가 국민들에게 느껴질 수 있도록 만드는 데 집중하고요. 그 일을 해내면서 국민들이 뭔가 다른 좀 임무나 이런 요구가 있다면 그거는 그때 가서 국민들과 상의해서 결정할 문제라고 생각하고요. 지금은 지금 이 일을 하는 게 너무도 중요하다. 이렇게 생각합니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 두 분과 말씀 나누다 보니까 한 시간이 다 된 그런 시간이 됐는데요. 두 분은 보내드리면서 끝으로 이제 추석 연휴 앞에 왔으니까 추석 인사 한 말씀 들어볼 텐데. 먼저 신부님 말씀 듣고 마지막으로 위원장님 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 신부님 추석 인사.◎ 송경용 > 예. 올해 2025년은 정말 여러 가지로 중요한 한 해였습니다. 우리 시민들이 승리했죠. 이 승리의 경험을 정말 마음속에 잘 간직해서 다시는 우리나라가 이렇게 엉뚱한 사람들, 무도한 사람들에 의해서 위협받거나 불안해하지 않는 그런 나라가 되기를 진심으로 바랍니다. 올 추석 정말 행복하고 건강하고 평안하게 보내실 수 있기를 바라고요. 다음 달부터 제가 송만나로 다시 돌아올 테니까 많이 봐주시기 바랍니다. 고맙습니다.◎ 박정호 > 네. 고맙습니다. 위원장님.◎ 김경수 > 사실은 이게 이제 5극3특이나 균형성장 정책이라고 하는 게 정책을 이런 곳에 나와서 얘기하니 참 쉽지 않거든요. 말씀하신 대로 워낙 요즘 국민들이 자극적인 뉴스가 워낙 많아서. 근데 이제 이런 자리를 만들어주셔서 우리 오마이뉴스 오마이TV에 감사드리고요. 이번 추석 연휴가 되게 길잖아요. 아마도 국민들이 지난 한 해 동안 진짜 힘들고 피곤했는데 그 힘들고 피곤했던 국민들이 좀 충분히 쉴 수 있도록 하라라는 그런 어쩌면 배려 아닌가 싶기도 하고. 그래서 연휴 기간 시청자 여러분들께서도 충전하시고 이번에 확실하게 충전해서 이제 진짜 대한민국 재충전한 기분으로 그 기운으로 함께 만들어갔으면 좋겠습니다. 진짜 대한민국의 핵심은 진짜 지방시대, 진짜 균형발전도 꼭 있다는 말씀을 함께 드리겠습니다.◎ 박정호 > 네. 고맙습니다 위원장님.◎ 김경수 > 고맙습니다.◎ 박정호 > 말씀 잘 들었고요. 신부님 고맙습니다.◎ 송경용 > 고맙습니다.◎ 박정호 > 네. 두 분과 함께 박수로 인사드리겠습니다. 고맙습니다.