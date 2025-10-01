[경남] 공립중등교사 674명, 사립위탁 157명 공채

경상남도교육청(교육감 박종훈)은 2026학년도 공립 중등학교 교사, 보건 ․ 사서 ․ 전문상담 ․ 영양 ․ 특수(중등) 교사 674명과 사립학교 위탁 교사 157명을 공개 채용한다고 1일 밝혔다.
공립 모집 인원은 ▲중등교사 576명 ▲특수(중등)교사 32명 ▲보건교사 30명 ▲사서교사 5명 ▲전문상담교사 13명 ▲영양교사 18명을 포함해 총 674명이다.
이는 지난 8월 6일 사전 예고한 568명보다 106명 늘어난 규모다. 경남교육청은 "온라인 학교와 공동 교육과정 운영 등 고교학점제의 안정적 시행을 위한 교원 정원 확충 노력이 반영된 결과다"라고 설명했다.
또 경남교육청은 지역 55개 사립학교 법인으로부터 1차 시험을 위탁받아 22개 과목에서 157명을 선발한다. 이 가운데 9개 법인으로부터 위탁받은 10개 과목은 2차 시험까지 공립과 동일하게 시행된다.
응시 원서는 오는 13일 오전 9시부터 17일 오후 6시까지 '온라인 교직원 채용시스템(https://edurecruit.go.kr)
'에 제출해야 한다.
1차 시험은 11월 22일에 시행되며, 2차 시험은 실기 과목(체육·음악·미술·전기·정보·컴퓨터)의 경우 내년 1월 13~14일(미술 2일, 기타 1일), 교수·학습지도안 작성, 수업실연, 교직적성 심층면접은 내년 1월 20~21일에 각각 진행된다.
1차 시험 합격자는 12월 26일에 발표되며, 최종 합격자는 내년 2월 5일에 발표될 예정이다.
한편, 경남교육청은 현재 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등학교) 교사 222명을 채용 중이다.