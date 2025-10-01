5년 만에 다시, 22대 국회 첫 '탈시설지원법' 발의

장애인이 거주시설이 아닌 지역사회에서 자립해 살아갈 권리를 보장하기 위한 탈시설지원법이 22대 국회에 처음으로 발의된다. 탈시설을 지원하기 위한 국가 책무를 규정하고, 오는 2041년까지 장애인 거주시설을 단계적으로 폐지하는 내용이 담겼다.
"탈시설 로드맵 수립, 장애인 자립 국가 책임 제도화"
국회 보건복지위원회(복지위) 소속 서미화 더불어민주당 의원은 1일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이러한 내용을 담은 탈시설지원법(장애인 탈시설 지원 등에 관한 법률안)을 김선민 조국혁신당 의원과 공동 대표발의한다고 밝혔다. 공동발의 명단엔 민주당·조국혁신당·진보당 등 의원 39명이 이름을 올렸다.
탈시설지원법은 장애인 시설 입소 예방과 인권침해 시설 피해생존자 우선 지원을 목적으로 한다. 모든 시설 거주 장애인의 탈시설을 지원하기 위해 국가와 지자체의 책무를 규정하고, 보건복지부 장관이 탈시설 지원 기본계획을 수립·시행하도록 했다. 국무총리 소속 '중앙 장애인 탈시설지원위원회'와 지자체별 '지역 장애인 탈시설지원위원회'도 두도록 했다. 장애인이 시설의 일대다(多) 지원이 아닌 지역사회의 맞춤형 일대일 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 것이다.
탈시설은 장애인이 생활시설(장애인이 거주하는 모든 종류의 거주시설)에서 나와 지역사회에 있는 자신의 가정 등 일반 주거환경에서 필요한 지원을 받으며 자율적으로 살아가는 것을 말한다. 법안에 따르면 국가와 지자체와 장애인 생활시설의 장은 장애인 입소 정원을 단계적으로 감축·폐지해 2041년 내 모든 형태의 생활시설을 폐지하고, 생활시설의 신규 설치·입소를 제한해야 한다.
법안을 공동 대표발의한 서 의원은 이날 기자회견에서 "탈시설지원법은 정부와 지자체가 주도적으로 탈시설 로드맵을 수립하고 모든 장애인이 지역사회에서 자립할 수 있도록 국가 책임을 제도화하는 내용을 담고 있다"라며 "이제는 국가와 국회와 지자체가 함께 나서 탈시설에 대한 오해를 바로잡고 장애인의 권리를 실질적으로 보장해야 할 때"라고 말했다.
서 의원은 "다만 탈시설이 모든 장애인의 삶에 진정한 전환이 되려면 무엇보다 당사자의 의사와 속도를 최우선으로 존중해야 한다"라며 "시설 거주 장애인이 차근차근 지역사회로 나아갈 수 있도록 충분한 준비기간과 서비스 지원을 보장해야 한다"라고 덧붙였다.
서 의원은 "시설에 자녀나 가족을 맡기고 계신 많은 부모님께도 약속드린다. 어떤 경우에도 당사자 의사에 반해 강제로 시설에서 나가게 하는 일은 없을 것"이라며 "시설 장애인이 탈시설해 지역사회에서 자립을 선언한다면 시설 운영자도 가족도 더 이상 말리지 말고 적극 지지하고 지원해 탈시설할 수 있도록 해야 한다"라고 밝혔다.
아울러 "탈시설은 강제적 퇴소도, 강제 지역거주도 아니다"라며 "장애 당사자의 존엄에 기반한 전환 정책"이라고 말했다. 서 의원은 "장애 당사자 의원으로서 어떤 장애인이라도 자립적이고 존엄한 삶을 살아갈 수 있는 정책을 만들어갈 것"이라고 약속했다.
탈시설 당사자 "앞으로는 저처럼 힘들지 않길"
탈시설 장애인 당사자도 연대 발언에 나섰다. 시설에서 태어나 23년을 살다 나온 박경인 전국탈시설장애인연대 공동대표는 "그동안 시설 7군데를 옮겨 다녀야 했는데 제가 어디서 누구와 살지는 항상 윗사람들이 결정했다"라며 "24살에 시설을 나와서야 비로소 저 자신을 알아가는 시간을 가질 수 있었다"라고 떠올렸다(관련 기사: 유엔 위원 울린 '악몽 같은 경험'... 살아남은 두 사람의 이야기
https://omn.kr/29ofb).
박 공동대표는 "발달장애인 자립에 대한 지원이 충분하지 않아 시설에서 나오는 과정도 쉽지 않았다. 탈시설 장애인에게 주어지는 정착금조차 받지 못했고 혼자 모든 자립을 준비하는 과정이 너무나 힘들고 외로웠다"라며 "앞으로 탈시설하는 장애인은 저처럼 힘들게 나오지 않았으면 한다. 탈시설지원법에 따라 지원을 받으며 조금 더 편하게 나올 수 있길 바란다"라고 말했다.
국회에서 탈시설지원법이 발의된 건 약 5년 만이다. 지난 2020년 12월 최혜영 당시 민주당 의원이 대표 발의한 탈시설지원법은 2021년 4월 복지위에 상정됐으나 임기 만료로 폐기됐다. 최 전 의원은 장애인 거주시설 단계적 축소 기간을 '10년 이내'로 제시하고, 입소 정원을 축소하는 시설에 필요한 지원을 하도록 했다.