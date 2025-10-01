"인간이라면 누구나 '가자'를 지켜야, 한국도 나서야 한다"

큰사진보기 ▲노동당대전시당과 대전녹색당, 정의당대전시당, 대전변혁실천단, 성서대전, 팔레스타인긴급행동 대전모임 등은 1일 국군의 날을 맞아 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "이스라엘의 팔레스타인 집단학살을 즉각 중단하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

"이스라엘은 팔레스타인 집단학살 즉각 중단하라!"

"이재명 정부는 이스라엘 무기 수출을 즉각 중단하라!"

10월 1일 국군의 날을 맞아 대전지역 진보정당과 시민사회단체 회원들이 이재명 정부에 이스라엘 무기 수출 중단을 촉구하고 나섰다.노동당대전시당과 대전녹색당, 정의당대전시당, 대전변혁실천단, 성서대전, 팔레스타인긴급행동 대전모임 등은 이날 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고, "이스라엘의 팔레스타인 집단학살을 즉각 중단하라"며 "한국 정부와 방산 기업은 학살 공범이 되는 무기 수출을 중단해야 한다"고 목소리를 높였다.기자회견 참가자들은 이스라엘의 가자지구 공격이 전쟁이 아닌 집단 학살이라고 규정했다. 가자지구 보건부에 따르면, 2023년 10월 8일 이후 2년간 6만 6천 명의 팔레스타인인이 희생됐으며, 이 가운데 절반이 여성과 어린이로 알려졌다.이들은 "이스라엘은 인도적 지원을 봉쇄하고 기아 학살까지 자행하고 있다"며 "이는 팔레스타인인을 겨냥한 인종 청소"라고 비판했다.또한 한국 정부와 기업 역시 이 사태와 무관하지 않다고 지적했다. 이들은 "가자지구 침공 이후에도 한국은 이스라엘에 무기를 수출해 왔다"며 "대전 방위사업청과 한화그룹이 이스라엘과의 무기 협력에 앞장서고 있는 것은 부끄러운 일"이라고 규탄했다.이들은 특히 10월 1일 국군의 날 의미를 재정립할 것도 제안했다. 이들은 "군사주의와 무력을 기념하는 날이 아니라 평화와 인권, 국제연대를 새기는 날이 되어야 한다"며 "오늘을 평화를 위한 날로 만들기 위해 팔레스타인 민중과의 연대를 선언한다"고 밝혔다.이들은 ▲이스라엘의 팔레스타인 집단학살 즉각 중단 ▲한국 정부의 무기 수출 중단과 국제 제재 동참 ▲방위사업청·한화그룹의 이스라엘 무기 기업과 교류 중단 등을 촉구했다. 이어 "이스라엘이 학살을 멈추고 팔레스타인이 식민지배에서 벗어나는 날까지 연대 투쟁을 이어갈 것"이라고 강조했다.이날 규탄 발언에 나선 성서대전 전남식 목사는 "팔레스타인에 대한 폭력과 추방은 오래된 역사의 비극이며, 지금 벌어지는 참상은 명백한 집단 학살이다. 한국 정부와 교회, 기업, 시민사회가 침묵하지 말고 민간인 보호와 인도적 지원에 나서야 한다"고 촉구했다.팔레스타인 긴급행동 대전모임 이대희 활동가는 "전 세계 민중의 연대 투쟁이 이스라엘 학살을 막아내고 있다. 인간이라면 누구나 가자를 지켜야 하며, 우리는 국경을 넘어 팔레스타인의 해방을 위해 함께 싸워야한다"고 말했다.이어 우종우 노동당 대전시당 비대위원장은 "이스라엘은 구호 요원과 민간인까지 학살하며 국제인도법을 정면으로 위반하고 있다. 국제사회는 네타냐후 체포영장을 즉각 집행하고 무기 판매 중단, 긴급 구호 통로 개방에 나서야 한다"고 촉구했고, 조선기 정의당 대전시당 위원장은 "국군의 날은 군사주의 과시가 아니라 평화와 인권을 선언하는 날이 되어야 하며, 한국 정부도 팔레스타인 국가 인정에 동참해야 한다"고 촉구했다.한편, 기자회견을 마친 이들은 대전시교육청 네거리로 이동해 '팔레스타인에 자유를, 이스라엘 무기 수출 반대 캠페인'을 펼쳤다.