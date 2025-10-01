경기도교육청, 중등학교 교사 등 2724명 선발

경기도교육청이 '2026학년도 경기도 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획'을 실시한다.
공립교사 선발인원은 중등 2250명, 보건 82명, 사서 5명, 전문상담 59명, 영양 48명, 특수(중등) 54명으로 총 2498명이다. 이와 함께 국립학교 교사 4명, 사립학교 교사 위탁 선발 222명을 포함해 총 2724명을 선발한다. 응시원서는 오는 10월 13일(월)부터 10월 17일(금)까지 '온라인 교직원 채용시스템(https://edurecruit.go.kr
)'에서 접수한다.
교육청은 1일 누리집을 통해 시험 계획 등을 공개했다.
중등교사 임용후보자 선정경쟁시험은 1차 시험과 2차 시험으로 구분해 진행한다. 1차 시험은 교육학, 전공, 한국사(한국사능력검정시험으로 대체)로 실시하며 선발예정 인원의 1.5배수를 합격자로 선정한다.
2차 시험은 1차 합격자를 대상으로 실기 평가(체육, 음악, 미술 과목만 해당)와 수업 실연(비 교수교과 제외), 교직 적성 심층 면접을 거쳐 최종 합격자를 선정한다.
1차 시험은 오는 11월 22일(토)에 시행하며, 2차 시험은 2026년 1월 14일(실기평가)과 20~21일(수업실연 및 교직적성 심층면접)에 모집 분야별로 진행할 예정이다.
특히 올해 시험은 제2차 시험과목 중 '수업능력평가'를 '수업실연'으로 일원화하고 이에 따라 수업설계역량 구상형 1문항, 수업실연 구상형 1문항으로 변경해 평가할 예정이다.
사립학교 교사 선발은 1차 시험만 교육청에 위탁해 진행하며, 지원자의 희망에 따라 공립학교 선정경쟁시험에 동시 지원이 가능하다.