[주장] 환자 없는 보건의료 리더십, 산업외교만 자랑한 복지부

지난 9월 30일 보건복지부는 보도자료를 내고 한국이 아시아·태평양경제협력체(APEC) 보건실무그룹(Health Working Group, HWG) 의장경제로 선출되었다고 밝혔다. 보도자료에는 "의료 인공지능·디지털 헬스의 효과성, 전국민 건강보험 등 우수한 국내 보건의료 시스템의 역량을 국제적으로 인정받은 결과"라며 자랑스러운 어조가 가득했다. 그러나 시민의 입장에서 되묻고 싶다. 우리는 이 소식에서 도대체 무엇을 축하해야 하는가? 바이오·디지털 헬스 주가 상승 전망인가?APEC은 회원국을 '국가'가 아니라 '경제체(economy)'라 부른다. 이는 중국·홍콩·대만 문제를 피해가는 정치적 중립 표현일 뿐만 아니라, APEC의 본질이 어디에 있는지 잘 보여준다. APEC은 처음부터 무역·투자 자유화를 목적으로 만들어진 경제 협력체다. 따라서 보건실무그룹 역시 환자 치료 체계 개선보다는 헬스산업과 경제 성장에 초점이 맞춰져 있다.이번 서울에서 열린 보건과 경제 고위급 회의(HLMHE)에서 실제로 논의된 의제도 마찬가지였다. 코오롱그룹 이규호 부회장이 APEC 기업인 자문위원회(ABAC) 산하 바이오헬스케어 워킹그룹 의장 자격으로 회의를 주재하며 발표한 내용은 헬스데이터 2차 활용, AI 기반 의료, 유전체학 응용, 민관 협력 같은 산업적 의제였다. 세계보건기구(WHO), OECD, 아시아개발은행 인사들이 참석하긴 했지만, 그 무대의 중심은 기업인이었다.보건복지부는 이번 의장국 선출의 성과를 강조하면서 향후 협력 의제로 청소년 정신건강(Youth Mental Health)을 내세웠다. 그러나 한국 정부와 보건의료 시스템이 과연 이를 실현할 역량과 의지가 있는가? 지금 한국에는 섭식장애를 포함해 청소년 정신건강 문제를 다룰 전문 인프라도 없고, 정액수가제에 갇힌 장기입원 중심의 폐쇄병동 시스템 외에는 단계적·연속적 치료 지원 체계도 없다. 건강보험은 모든 정신질환 중 사망률이 가장 높은 섭식장애에 대해서는 보장을 사실상 외면하고 있으며, 가족들은 환자의 고통을 온전히 감당하며 고립돼 있다.그렇다면 보건복지부가 말하는 "청소년 정신건강"은 실제 청소년들의 안전한 치료 환경이 아니라, 새로운 디지털 멘탈헬스 앱 시장을 뜻하는 것일 가능성이 크다. 국내 기업들은 이미 불면증 앱, 섭식장애 앱에 이어 "불면증과 섭식장애의 '사후 증상'인 우울증 치료 앱"까지 내놓겠다고 공언해왔다. 이 발언은 각각의 질환을 독립적이고 복잡한 병리와 치료적 맥락을 가진 문제로 보지 않고, 단순한 제품 파이프라인으로 취급하는 무지를 드러낸다. 환자가 겪는 고통과 경험은 배제된 채, "퀴즈와 기록으로 증상이 완화된다"는 식의 설명은 사실상 투자자를 향한 언어다. 결국 환자의 삶과 죽음의 문제는 기술산업의 '시장 확대' 담론 속으로 치환되고 만다.국내 환자와 가족의 현실은 황폐하다. 섭식장애 환자는 전문병동 하나 없이 입원조차 거부당하거나 폐쇄병동에서 비전문적 처치를 받는다. 가족들은 환자의 고통과 돌봄을 홀로 감당하며 방치돼 있다. 그러나 정부는 이런 현실에 부끄러워하기보다, 국제무대에서 "보건의료 리더십"을 자랑했다. 그 이유는 간단하다. 이번 회의는 환자를 위한 보건의료가 아니라, 기업을 위한 보건의료 산업 무대였기 때문이다.따라서 이번 의장국 선출은 보건복지부가 축하할 만한 공공 보건 성과가 아니다. 오히려 산업통상자원부가 기업 성과로 자랑했어야 할 산업외교의 이벤트였다. 그런데도 보건복지부는 이를 국민 모두가 자랑스러워해야 할 보건의료 업적처럼 포장했다.국민 건강은 주가 그래프에 있지 않다. 국제적 리더십은 화려한 AI·바이오 슬로건이 아니라, 환자와 가족이 안심할 수 있는 치료 환경을 구축하는 데서 나온다. 전문병동, 다학제적 치료팀, 건강보험 보장, 지역 기반 네트워크… 이것이 없다면 한국의 보건의료는 여전히 환자 없는 보건의료다. APEC 보건실무그룹 의장경제 선출은 정부가 산업 성과를 포장한 외교적 이벤트일 뿐이다. 보건복지부가 국민에게 요구해야 할 것은 '축하'가 아니라, 부끄러움과 반성, 그리고 체계 구축의 약속이다.