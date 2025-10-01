경기 광주시, 지역 보건의료계획 평가 '우수 지자체' 선정

큰사진보기 ▲경기 광주시는 1일 서울 플로팅아일랜드 컨벤션홀에서 열린 제8기 지역 보건의료계획 성과공유회에서 제8기 지역 보건의료계획 시행 3차년도 평가 결과, ‘우수 지자체’로 선정돼 보건복지부 장관 기관 표창을 수상했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 광주시는 1일 서울 플로팅아일랜드 컨벤션홀에서 열린 제8기 지역 보건의료계획 성과공유회에서 제8기 지역 보건의료계획 시행 3차년도 평가 결과, '우수 지자체'로 선정돼 보건복지부 장관 기관 표창을 수상했다.보건복지부는 전국 243개 자치단체를 대상으로 제8기 지역 보건의료계획 2차년도 시행 결과와 3차년도 시행계획을 평가해 7개 시도와 33개 시군구를 우수 지자체로 선정했다.시는 2024년 시행 결과에서 사업 목표 달성과 개선 노력이 높은 평가를 받았으며 이를 구체적이고 종합적으로 분석해 2025년 시행계획에 반영한 점이 좋은 평가로 이어졌다.현재, 시는 '모두가 건강한 시민중심 광주'라는 비전 아래 ▲ 지역사회 협력을 통한 의료·보건·돌봄 연계 체계 구축 ▲ 생애주기별·생활터별 건강관리 기반 확립 ▲ 시민과 함께하는 건강생활 환경 조성 등 중장기 정책 전략을 추진하고 있으며 9대 중점과제와 19개 세부과제를 중심으로 보건의료 정책을 펼치고 있다.시 관계자는 "이번 수상은 지역 보건 증진을 위해 시가 기울여 온 노력을 인정받은 것"이라며 "앞으로도 제8기 지역 보건의료계획을 기반으로 시민들의 건강 욕구에 적극 대응해 지역 특성에 맞는 수준 높은 보건의료 서비스를 제공하고 더 나아가 시민 모두가 행복한 건강 도시 광주를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.