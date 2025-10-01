"창원시의회, 대미투자 철회 촉구 결의안 채택해야"

큰사진보기 ▲진보당 창원의창.성산.마산.진해지역위원회, 1일 창원시의회 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"트럼프의 약탈적 투자강요 거부한다. 창원시의회는 일방적인 관세 거부, 대미투자 철회 촉구 결의안을 채택하라."진보당 창원의창‧성산‧마산‧진해지역위원회가 1일 창원시의회 앞에서 이같이 외쳤다. 트럼프 대통령과 미국 정부가 한국에 3500억 달러를 직접투자하고 그 수익의 90%를 미국이 가져가겠다고 한 것에 대해, 창원공단에도 영향을 미칠 수 있기에 창원시가 나서야 한다는 것이다.이들은 "3500억 달러는 한국 외환 보유고의 84%이며, 관세를 25%에서 15%로 낮추었을시 한국이 얻을 이익은 150억 달러 정도로 평가되고 있다"라며 "이를 방어하기 위해 3500억 달러를 미국에게 주라는 것은 어불성설이다. 그러므로 이재명 정부는 대미투자에 대해 전면 재검토해야 하고, 이와함께 협상내용을 국민들에게 상세히 공개해야 한다"라고 밝혔다.이영곤 위원장(창원성산)은 "이재명 정권은 국민주권정부답게 미국의 강압적이고 약탈적인 관세 협상 요구에 당당하게 맞서야 한다"라며 "이것이 무슨 동맹이냐. 약탈적 동맹관계를 끊지 않고서는 국가 경제도국민의 생존권도 보장할 수 없다. 주권국가의 존립도 위협받는 미국놈 종살이를 벗어날 수가 없다"라고 말했다.이 위원장은 "창원시 상황 또한 마찬가지이다.경남 수출이 전년 대비 16.5%나 감소한 걸로 발표되었다. 미국의 수탈로 인해 창원기업인들과 노동자들 경제상황은 더욱 나빠질 것으로 예상된다. 걱정이 이만저만이 아니다"라고 설명했다.창원시의회 해외연수를 거론한 이 위원장은 "나라 경제가 미국의 강압적 관세 협상으로 거덜 날 상황인데 이러한 때 창원시 의원들은 국외연수를 다녀왔다. 가뜩이나 시장권한대행 체제로 어려운 상황에서, 산적한 지역현안 문제 해결을 위해 힘을 모아도 어려울 판에, 여야 없이 함께 임기말 줄줄이 유럽 연수를 간다는 게 말이 되느냐"라며 "창원시의원들은 대오각성해야 한다. 창원시회는 지금 당장 대미 투자 전면 재검토 촉구 결의안을 채택해야 한다"라고 강조했다.진보당은 회견문을 통해 "트럼프와 미국의 외환 약탈은 우리 창원시에도 고스란히 영향을 주고 있다. 창원상공회의소에 따르면 창원시 제조업의 75.5%가 미국의 관세 정책에 직간접적으로 영향을 받고 있으며, 특히 자동차, 반도체, 제약, 철강, 알루미늄 기업의 경우 직격탄을 맞고 있다"라며 "25%관세로 인한 피해가 단순계산으로도 1조 800억여원에 달할 것으로 예상된다고 한다. 대미수출의존도가 전국 평균보다 2배나 높은 창원지역의 경우 제조업 기업만의 문제가 아닌 창원시민 전체의 일자리와 생존권이 걸린 문제다"라고 설명했다.창원시‧시의회에 대해, 이들은 "미국 투자가 성공하면 미국제조업은 부흥하고, 미국 현지 일자리가 늘어나겠지만, 대한민국과 창원의 제조업에서 일하는 '노동자와 주민에게는 무엇이 남는가'"라며 "창원시의회는 트럼프의 관세정책과 대미투자 강요에 대해 침묵하고 있으며, 창원시는 대응조치라며 대출지원과 이자조정 등의 정책으로 '밑빠진 독에 물붓기'를 하고 있다"라고 밝혔다.이들은 "트럼프는 관세를 25%에서 15%로 낮추기 위해 3500억달러 투자를 '선결조건'으로 이야기 하고 있다. 현재의 약탈적 투자 강요는 끝이 아니라 시작일 것이다"라며 "창원 경제를 위태롭게 하는 협박성 발언을 연일 이어가고 있음에도 근본적인 원인에 대해서는 입 다물고 있는 것은 누구를 위한 정치인가"라고 따졌다.창원시에 대해 진보당은 "트럼프의 통상적 약탈에 겁먹고 굴복할 것이 아니라 국민생존권을 위해 나서야 한다"라며 "대출지원 정책을 넘어, 근본적인 경제구조와 무역다변화를 위한 제조업의 도시 창원의 경제와 일자리를 어떻게 지키고 유지 발전 시킬지에 대한 국가적 차원의 대책을 요구해야 한다"라고 제시했다.창원시의회에 대해 이들은 "'일방적인 트럼프관세 규탄, 대미투자 철회 촉구'결의안 채택을 통해 창원시민의 목소리를 미국과 이재명 정부에 전달하고 요구해야 한"라고 밝혔다.