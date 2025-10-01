"혼자서는 은행 못 가요" 180일 금융교육 후 청년들이 변했다

큰사진보기 ▲토스는 지난 29일 180일 간의 경계선지능 청년 금융자조모임 여정을 마치며 성과공유회를 진행했다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

"과거 보이스피싱 피해를 당하고나서 '왜 속았을까' 자책만 했거든요. 보이스피싱이 얼마나 교묘하고 지능적인 수법인지 배우고, 올바른 대처법을 익히게 됐어요."

"아들이 원래 혼자 은행을 못갔거든요. 교육을 듣고 나서는 혼자 통장 개설하고 인터넷뱅킹까지 하더라고요."

AD

큰사진보기 ▲금융자조모임에 참여한 청년이 교육 전 설정한 금융목표를 발표하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲토스 배은영 대외협력본부 매니저가 금융자조모임 진행 내용을 공유하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲안규찬 토스 대외협력총괄이사와 금융자조모임 참여 청년들이 수료식에서 기념사진을 촬영하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린IN뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/

토스(주식회사 비바리퍼플리카)는 지난 9월 29일 서울시 강남구 역삼동 토스 라운지에서 경계선지능 청년 금융 자조모임 성과공유회 '180일의 동행, 작은 변화의 시작'을 열었다. 이번 행사는 지난 4월부터 서울특별시경계선지능인평생교육지원센터(아래 밈센터), 사회적기업 '프리웨일'과 6개월간 함께한 금융교육의 일환으로 마련됐다. 성과공유회에는 토스와 서울시 평생교육과, 밈센터, 프리웨일 관계자와 참여 청년, 부모들이 참석했다.안규찬 토스 대외협력총괄이사는 "처음에는 낯설고 어렵게만 느껴졌던 금융이 점차 익숙해지고, 작은 실천들이 쌓여 목표를 이뤄가는 과정을 보며 청년들의 잠재력과 가능성을 확인할 수 있었다"며 "금융교육이 단순한 돈 관리법을 넘어 삶을 바꾸는 따뜻한 동행이 될 수 있도록 지원을 이어 나가겠다"고 말했다.최소정 서울시 평생교육과장은 지난 2024년 토스와 서울시가 경계선지능인 평생교육 지원을 위해 체결한 업무협약을 언급하며 "짧은 기간임에도 많은 지원이 이어졌는데, 오늘 성과공유회가 그 결실"이라고 말했다.교육을 함께한 프리웨일은 경계선지능 자녀를 둔 부모들이 모여 지난 2022년 설립한 사회적 기업으로, 경계선지능 청년을 직접 고용하며 이들의 자립을 돕고 있다. 프리웨일을 설립한 청년숲협동조합 권오진 이사장은 "교육을 통해 청년들의 금융이해력 점수가 크게 향상됐다고 들었다"며 "숫자의 상승만이 아니라 자기 속도대로 배우며 보여준 학습 의지와 변화가 더 큰 성과"라고 강조했다.부모 대표로 참여한 김남열씨는 "혼자 은행에 가기 어려워하던 아들이 교육 이후 스스로 계좌를 개설하고 급여 관리에도 관심을 가지게 됐다"며 "금융교육을 통해 큰 변화를 경험한 만큼 앞으로 지속적인 지원이 이뤄지길 바란다"고 말했다.이날 공유회에서는 참가 청년들도 직접 무대에 올라 저축 습관, 소비 기준, 금융사기 예방 경험 등 '180일 동안 달라진 나의 금융생활'을 발표하며 작은 변화가 어떻게 자립의 발판으로 이어질 수 있는지를 보여줬다.권지웅씨는 소비일기를 작성하며 충동구매를 줄이고 150만 원 저축 도전에 성공했다. 이민영씨는 "예전에는 돈이 생기면 물건을 사면서 돈을 쓰는 게 힐링이었다"면서 "교육을 들은 후에는 명확한 소비 기준에 따라 돈을 쓰게 됐다"고 말했다. 돈에 관심은 있었지만 금융 개념에 대해 잘 알지 못했던 권도원 씨는 투자에 대한 관심을 갖게 됐다. 김우형 씨는 과거 보이스피싱 피해 경험을 돌아보며 "이제는 스스로 대처할 수 있는 자신감을 얻었다"고 밝혔다.이어 토스 배은영 대외협력본부 매니저는 이번 교육의 성과를 발표했다. 배 매니저는 먼저 "경계선지능 청년들은 금융교육을 체계적으로 받아본 경험이 거의 없고, 부모가 대신 금융을 관리하는 경우가 많아 실제 금융 경험이 부족하다"며 "이로 인해 금융사기에 취약하고 경제적 자립이 늦춰지는 어려움이 있었다"고 진단했다.토스는 이를 개선하기 위해 지난 4월부터 9월까지 6개월 동안 금융 자조모임을 운영했다. 참여 청년들은 공통·소그룹 교육을 비롯해 1대1 면담과 매월 미션 수행에 참여했으며, 이를 통해 금융 지식을 실제 생활에 적용하도록 돕는 데 집중했다.성과는 뚜렷했다. 금융이해력 조사를 사전·사후로 진행한 결과, 평균 점수가 44점에서 79점으로 크게 향상됐다. 사전 조사 결과, 지출과 신용 영역은 비교적 높은 이해도를 보였지만, 소득·저축·투자에 대한 이해는 낮았다. 그러나 반복 학습과 맞춤형 지도로 교육을 받은 뒤 소득 이해도는 두 배 이상 오른 84점, 저축·투자 이해도 역시 2배 이상 상승했다. 참가자 중 한 명은 만점을 기록하기도 했다.금융 습관과 태도의 변화를 확인하기 위한 '행동기반 평가'도 이뤄졌다. 참가자와 부모가 함께 참여한 이 평가는 '소득 관리 및 예산수립', '금융태도 변화' 등 다섯 영역에서 진행됐다. 그 결과, 초기 평균 3.5점(5점 만점)에서 최종 4.2점으로 향상됐다. 특히 소비 일기 작성을 통해 많은 청년들이 소비 습관의 변화를 체감했고, 부모들 역시 자녀의 금융 태도 변화에 긍정적인 평가를 내렸다.배 매니저는 "작은 변화들이 모여 청년들이 스스로 자립할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "토스는 앞으로도 경계선지능 청년을 포함한 다양한 청년들이 금융을 통해 삶을 변화시킬 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 전했다.성과발표에 이어 2부에서는 퀴즈대회가 진행됐다. 참가자들은 한 달 전 배포된 문제집을 바탕으로 모바일 퀴즈에 참여해 세금, 이자 수익, 금융사기 예방, 신용거래, 예금자보호법 등 그간 배운 내용을 점검했다. 청년들은 팀을 이뤄 문제를 풀며 서로의 성과를 공유하고 배운 내용을 생활 속에서 다시 확인했다.3부에서는 퀴즈대회 우승자와 개인 금융 미션 달성자에게 상장이 수여됐으며, 모든 참가자들에게는 수료증이 전달됐다.경계선지능을 가진 청년들에게 금융교육은 단순한 지식 습득을 넘어 자립과도 연결되는 중요한 과제 중 하나다. 이번 프로그램을 함께한 김성아 밈센터 센터장은 "경계선지능 청년들이 금융을 잘 이해하지 못해 사기를 당하는 경우가 많다"며 "180일간의 긴 여정에 청년들이 꾸준히 참여해 사기 예방부터 자립에 필요한 금융관리까지 배운 게 큰 의미가 있다"고 축하를 전했다.