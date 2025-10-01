복지위 국감 증인·참고인 확정... 경계선지능 청년 다룬다

큰사진보기 ▲국회 본회의장 전경 ⓒ 국회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린IN뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

국회 보건복지위원회 국정감사에서 경계선 및 자립준비청년 특화 자활사업 필요성이 다뤄질 전망이다.국회 보건복지위원회는 9월 30일 오후 열린 전체회의에서 국정감사 증인·참고인 명단을 확정했다. 여야가 요구한 국감 일반증인·참고인 명단에는 증인 11명과 참고인 37명의 이름이 올랐다. 복지위는 오는 10월 14일부터 30일까지 보건복지부와 질병관리청 등 소관 부처와 산하기관 30여 곳을 대상으로 국정감사를 진행한다.자활기업 '홈케어마스터' 정은화 대표도 안상훈 의원의 신청으로 참고인에 포함됐다. 정 대표는 오는 10월 30일 복지위 국감에 출석해 경계선 청년과 자립준비청년 등 청년 특화 자활사업 확대 필요성을 증언할 예정이다.홈케어마스터는 지난해 실시된 '경계선지능 청년 일역량 강화훈련 및 일경험 시범사업' 일경험처로 참여했다. 정 대표는 같은해 9월 안상훈 의원 주최로 국회에서 열린 '경계선지능 청년 지원 정책토론회'에서 발언자로 나서기도 했다. 그는 경계선지능 청년들이 취업시장에 바로 진입하기 어려운 현실을 지적하며 보호된 일자리에서 단계적으로 일경험을 쌓을 수 있는 제도적 장치가 필요하다고 강조한 바 있다.안상훈 의원은 지난해 8월 '경계선지능인 지원에 관한 법률안'을 대표 발의해, 경계선지능인의 정의를 법률로 규정하고 국가·지자체가 조기진단, 교육, 자립, 고용 등을 지원할 수 있는 근거를 마련하고자 했다.또한 올해 1월에는 '국민기초생활 보장법 일부개정법률안'을 발의하며, 소득기준에 막혀 자활사업 참여가 어려운 경계선 청년·자립준비청년 등도 자활 프로그램에 참여할 수 있도록 길을 열어야 한다고 봤다. 개정안은 중위소득 50% 초과~120% 이하 구간의 취약 청년도 자활사업에 참여할 수 있게 하고, 지역 자활센터가 사회적·정서적 자립을 돕는 사례관리 기능을 강화하는 내용을 담고 있다.이날 회의에서는 지난 9월 26일 발생한 국가정보자원관리원 화재로 인해 복지서비스가 중단된 사태도 언급됐다. 박주민 위원장과 위원들은 "국민 복지 공백이 발생하지 않도록 철저한 현황 파악과 신속한 복구가 필요하다"고 강조했다.한편, 이번 국감에서는 이밖에도 의료 인력 확충, 지역 필수의료 공백, 장애인 탈시설 정책, 응급의료체계 개선 등 다양한 복지·보건 현안이 함께 논의될 예정이다.