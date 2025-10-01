메뉴 건너뛰기

용인시, 일본 구마모토시와 반도체 협력 등 교류도시 추진

정치

인천경기

25.10.01 14:42최종 업데이트 25.10.01 14:42

용인시, 일본 구마모토시와 반도체 협력 등 교류도시 추진

구마모토 TSMC와 용인 SK하이닉스의 산업적 유사점을 활용한 교류 방안 모색

경기 용인시는 일본 구마모토시와 교류도시 추진을 위해 29일 반도체 산업 육성, 청소년 교류, 관광 유치 등 다양한 분야의 협력 방안을 논의했다.
경기 용인시는 일본 구마모토시와 교류도시 추진을 위해 29일 반도체 산업 육성, 청소년 교류, 관광 유치 등 다양한 분야의 협력 방안을 논의했다.

경기 용인시는 일본 구마모토시와 교류도시 추진을 위해 29일 반도체 산업 육성, 청소년 교류, 관광 유치 등 다양한 분야의 협력 방안을 논의했다.

시는 용인을 방문한 일본 구로키 요시카즈 구모마토시 경제관광국장을 비롯한 대표단을 만나 반도체산업을 비롯해 양 도시의 상생과 발전을 위한 실질적 협력 방안에 대해 폭넓게 의견을 교환했다.

구마모토시는 일본 구마모토현의 중심 도시로, 일본에서 최다 발착 수를 기록한 사쿠라마치 버스터미널을 보유한 대도시다. 시는 지난 4월 반도체산업과 캐릭터 문화 상생 발전을 위해 교류 의향 서한을 발신하기도 했다.

이날 면담에서는 양 도시의 일반 현황을 공유하고, 구마모토시에서 추진 중인 TSMC 공장과 용인에서 조성 중인 SK하이닉스 반도체 클러스터를 중심으로 협력 가능성을 집중 논의했다.

또, 반도체 산업 확대에 따른 외국인 인구 유입에 대비해 관련 교육기관 설립 및 인재 양성 프로그램 등 중장기 교류 방안도 함께 검토했다.

양 도시는 반도체 클러스터 발전으로 외국인 유입이 급증하는 상황에 공감하고, 이에 대응하는 정책 협력의 시급성에 뜻을 모았다.

또, 상호 교류의 잠재력을 확인하고, 자매·우호도시 결연 추진을 위한 절차를 협의했다.

시 관계자는 "구마모토시의 자매결연 절차를 확인하고, 지속적인 실무협의를 통해 새로운 관계를 구축하자"고 제안했다.

