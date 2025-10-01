"15명 사망...학생 밥상 차리는 이들, 죽음의 눈물 닦아주자"

큰사진보기 ▲안전한 노동 행복한 급식 100만 청원운동본부 발족안전한 노동 행복한 급식 100만 청원운동본부 주최로 1일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '안전한 노동 행복한 급식 100만 청원운동본부 발족 기자회견 및 1차 캠페인'에서 참석자들이 "학교급식법 전면 개정! 학교급식실 민간위탁 운영 중단! 국가 책임 강화!" 등을 요구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"학교급식 노동자들은 골병이 들며 우리 아이들 밥상을 차리고 있습니다. 언제까지 이런 고통을 방치하려는 것입니까?"(한국진보연대 박석운 상임공동대표)

"학교급식 노동자들이 더 이상 죽음의 행렬을 잇지 않도록, 앞으로는 눈물로 만든 밥을 제 아이들이 먹지 않는 환경이 되도록 노력하겠습니다."(국회 교육위 고민정 더불어민주당 간사)

"올해 안 학교급식법 개정! 국가 책임 강화하자!"

"학교급식법 전면 개정! 안전한 급식실 보장하라!"

"그 위기의 중심에는 고강도·고위험·저임금 노동에 내몰린 급식 노동자들의 고통이 있습니다. 최근 5년간 179명이 폐암으로 산업재해 판정을 받았고, 15명이 이미 목숨을 잃었습니다. 이것이 바로 세계가 주목하는 'K-급식'의 화려한 겉모습 뒤에 가려진 참담한 실상입니다."

1일 오전 11시 30분, 서울 광화문 이순신 장군 동상에서 열린 '안전한 노동, 행복한 급식 100만 청원운동본부 발족' 기자회견에서 나온 말이다. 청원운동본부에는 전국학교비정규직노조, 한국진보연대, 전국농민회총연맹, 민주노총, 친환경무상급식풀뿌리연대, 평등교육실현을위한전국학부모회, 참교육을위한전국학부모회 등 41개 단체가 참여했다.50여 명의 참석자들은 다음과 같은 손팻말을 일제히 들었다.이날 청원운동본부는 발족선언문에서 "우리는 대한민국의 미래인 우리 아이들의 밥상과 그 밥상을 차리는 이들의 눈물을 닦아주기 위해 이 자리에 섰다"면서 "지금 친환경 무상급식 제도는 근본적 위기에 직면해 있다"고 강조했다. 그러면서 다음처럼 밝혔다.이에 따라 청원운동본부는 정부와 정치권에 ▲급식 노동자의 안전과 건강 보장을 국가의 책무로 명확히 한 학교급식법 전면 개정 ▲최소 인력 기준 법제화로 고강도 노동 완화 ▲민주적이고 투명한 운영을 위한 학부모와 노동자가 참여하는 학교급식위원회 설치 ▲급식실 민간 위탁 중단 ▲급식 노동자의 폐암 산재에 대한 범정부 종합대책 즉각 마련 등을 요구했다.청원운동본부는 "이번 100만 청원운동은 단순히 학교급식 노동자들의 노동조건 개선만을 위한 것이 아니라 공공 교육복지제도의 모델을 만들기 위한 것"이라고 설명했다.이날 양경수 민주노총 위원장은 "학교급식실 노동자가 이미 15명이 폐암으로 죽었다. 이것이 우리가 학교 급식실을 죽음의 급식실이라고 부르는 이유"라면서 "'더 이상 노동자가 일하다가 죽지 않는 세상을 만들자'고 대통령도 노동부장관도 나서고 있지만 학교 급식실의 위험한 노동은 계속되고 있다"고 짚었다. 그러면서 "급식실을 죽음의 급식실이 아니라 아이들의 건강과 안전을 보장하는 급식실이 될 수 있도록 힘을 모으자"고 제안했다.한편, 이날 비슷한 시각 서울 여의도 국회 정문 앞 길섶에는 '폐암 사망 학교급식 노동자 추모 분향소'가 마련됐다. 민주노총 소속 전국교육공무직본부가 세운 것이다.전국교육공무직본부는 이날 국회 앞에서 연 기자회견에서 "지난 9월 22일 학교 급식실에서 일하던 동료를 또다시 폐암 산재로 잃었다. 이번까지 학교 급식실 폐암 산재 사망자는 15명"이라면서 "반복되는 죽음은 개인의 불운이 아닌 구조적 직업병이자 중대 재해"라고 지적했다. 그러면서 이 단체는 "우리는 귀성길과 가족 만남을 포기하고 국회 앞에 분향소를 차린다. 반복되는 학교급식 폐암 산재 죽음을 알리고, 정부·여당 등에 대책을 촉구하기 위한 것"이라고 설명했다.