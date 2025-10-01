긴 추석 명절 갑자기 몸 아프면... 병원, 약국 이렇게 찾으세요

추석 연휴(10월 3~9일) 기간 전국에서 하루 평균 8800여 곳의 병·의원과 7000여 곳의 약국이 문을 연다. 추석 당일인 6일에도 2210곳의 의료기관이 문을 열 예정이다. 동네 병·의원이나 지역응급의료기관을 찾으려면 '응급똑똑'앱을 이용하면 된다.
1일 보건복지부는 긴 추석 연휴를 앞두고 의료기관 이용방법을 안내하면서 "연휴 기간에 몸이 아플 경우 먼저 문 여는 동네 병·의원이나 작은 응급실(지역응급의료기관, 응급의료시설)을 방문해 진료를 받아 보는 것이 좋다"고 당부했다.
이어 "경증인 경우 방문한 의료기관에서 의사의 판단에 따라 치료를 받으면 되고, 병원 진찰 결과에 따라 중증질환이 의심된다면 큰 병원으로 신속한 이송이 가능하다"고 밝혔다. 현재 지정된 지역응급의료기관은 232곳, 응급의료시설은 113곳이다.
특히 보건복지부는 갑자기 아플 때에 대비해 휴대전화에 미리 '응급똑똑' 앱을 받아두면 도움이 된다고 강조했다. 이 앱은 사용자가 입력한 증상정보를 바탕으로 정보를 제공한다. 직접 증상 등을 입력하면 이를 바탕으로 분류한 증상정도에 따라 중증환자는 응급실 방문을 안내하고, 경증환자는 가까운 병의원을 안내해주거나 스스로 할 수 있는 응급 처치 정보를 제공한다. 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 '응급똑똑'으로 검색하면 설치·이용할 수 있다.
먄약 '12세 이하' 소아가 갑작스레 아프다면, 소아·응급 전문의가 24시간 상담을 제공하는 소아전문상담센터 '아이안심톡(http://icaretok.nemc.or.kr
)'을 이용하면 된다. 아이안심톡도 응급똑똑 앱처럼 사용자가 증상정보를 입력하면, 상담보다는 진료가 필요한 경우엔 119신고나 의료기관 이용을 안내한다.
상담으로 가능한 경우에는 1 대 1 게시판에 문의할 수 있고, 상담 의료진은 입력된 소아환자의 현재 증상이나 과거 병력을 바탕으로 게시판 답글 또는 전화 안내를 해준다. 의료진이 답변을 남기는 즉시 보호자에게 문자 등으로 알려준다.
다만 호흡곤란이나 갑작스러운 팔다리 저림, 혀가 마비돼 말하기 어려운 경우 등 중증질환이 의심되는 증상이 나타난다면 즉시 119에 신고해야 한다. 특히 증상질환이 의심되는 증상에 대해 혼자 판단하기 어려운 경우 119로 신고하면, 의학적인 상담이 가능하다.
정부는 연휴 기간에도 국민들이 의료기관을 이용할 수 있도록 문 여는 병·의원을 일평균 약 8800곳을 지정해 운영한다는 계획이다. 응급의료포털(www.e-gen.or.kr
)을 이용하거나, 응급똑똑앱, 보건복지부 콜센터(국번없이 ☎129), 시도 콜센터(국번없이 ☎120)에 전화하여 가까운 곳의 문 여는 병·의원 및 약국을 쉽게 찾을 수 있다. 그럼에도 실제 문을 열었는지 여부를 확인하기 위해 해당 병·의원에 전화해 확인하고 방문할 것을 권했다.
정통령 공공보건정책관은 "국민들이 안전하고 편안한 설 연휴를 보낼 수 있도록 연휴 기간 동안 응급진료체계 운영에 최선을 다하겠다"면서 "몸이 아플 경우 먼저 동네 병·의원이나 작은 응급실을 확인하여 우선 이용해 주시길 바란다"고 재차 당부했다.