'부산 센텀시티 일반산업단지 노동 현황은...' 민주노총부산본부 기자회견

큰사진보기 ▲센텀시티 일반산업단지 노동환경 현황조사 결과 및 요구안 발표 민주노총부산본부 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

9월 30일 화요일 오전 11시 30분 노동자상담소&노동자쉼터 '여럿이함께' 앞에서 센텀시티 일반산업단지 노동환경 현황조사 결과 및 요구안 발표 민주노총부산본부 기자회견이 개최됐다.민주노총 부산본부는 8월 11일부터 9월 30일까지 센텀시티 일반산업단지에서 일하고 있는 노동자들을 위해 노동상담소&노동자쉼터 '여럿이함께'를 운영했다. '여럿이함께' 활동의 일환으로 센텀시티 일반사업단지 노동자들의 노동환경에 대해 알아보기 위해 9월 1일~9월 26일까지 온라인 설문조사를 진행했고 457명의 노동자들이 참가했다. 기자회견은 이 조사에 대한 결과분석을 발표하고 부산시와 해운대구청에 노동환경 개선을 위한 정책을 촉구하기 위해 개최됐다.민주노총부산본부 강기영 미조직전략조직국장이 온라인 설문조사 결과를 분석한 내용을 발표했다. 강 조직국장은 "센텀시티 일반산업단지는 평균 고용인원이 30인 미만인 개별 중소·영세 사업장이 55% 이상을 차지하고 있다. 산업단지를 조성하고 관리하는 주체가 부산시라는 것이 무색할 만큼 산업단지 노동자는 저임금, 취약한 복리후생제도, 포괄임금제 등 열악한 노동환경에 놓여있다"는 것이라고 설명했다.그리고 "직장에 대한 불만족으로 퇴사를 고민해 본 적이 있는 노동자들의 비율이 71%를 넘었다. 센텀산업단지의 20~30대 비율은 70% 이상이다. 청년들이 일하는 공간의 노동환경이 회사를 그만두고 싶은 환경이라면 그 책임은 지자체에 있는 것이다. 사용자를 위한 규제 완화에만 집중해 온 산업단지 정책을 노동권이 보장되는 산업단지 정책으로 즉각 전환해야 한다"고 부산시의 정책전환을 촉구했다.민주노총부산본부 김재남 본부장은 기자회견문 낭독을 통해 "센텀시티 노동환경 현황조사에서 노동자들은 정부의 최우선적 정책 과제로 최저임금인상과 포괄임금제 등 노동법위반으로 피해주는 사용자들에 대해 처벌할 것을 요구했다"고 밝혔다. 이어 김 본부장은 "부산시가 우선해야 할 정책으로는 편의시설 및 교통시설 확충을 요구했다. 센텀시티 일반산업단지가 첨단산업 노동자 고용 및 지역경제 활성화, 청년이 일하고 싶은 산업단지가 되기 위해서는 노동권 보호와 노동현장의 환경개선이 선행되어야 함을 다시 한 번 강조한다"고 말했다.민주노총부산본부는 기자회견을 마친 후, 센텀 산업단지 노동자들을 대상으로 실태조사, 기념품 나눔, 버스킹 공연 등을 진행하는 마당사업을 이어갔다.노동상담소&노동자쉼터 '여럿이 함께'는 9월 30일 클로징파티를 마지막으로 운영이 마무리 됐다.