"살찌면 용납 못해" 전세계 미군 장성 소집해놓고 용모 지적한 미 국방부 장관

미국 버지니아주 콴티코 해병대 기지에서 9월 30일(현지시각) 열린 전군 수뇌부 소집 회의에서 도널드 트럼프 대통령과 피트 헤그스 국방부(전쟁부) 장관이 잇따라 연설을 통해 군 조직문화와 운용 원칙의 대대적 개편을 예고했다.트럼프 대통령은 "위험한 미국 도시들을 군의 훈련장으로 쓰자"며 시카고 등을 지목했고, 헤그세스 장관은 다양성·형평성·포용(DEI) 기조를 "군을 약화시킨 착각"으로 규정하며 승진·훈련·용모 기준을 전면 재정비하겠다고 밝혔다.먼저 연단에 올라 45분간 연설을 이어간 헤그세스 장관은 "다양성이 힘이라는 미친 착각을 끝내겠다"며, 진보적 DEI 정책에 관여한 지휘부 인사를 대거 해임해 왔다고 밝혔다. 그는 승진 체계를 "인종과 성별이 아닌 능력 중심"으로 재검토하고, 인종·성별 기준을 제거하겠다고 공언했다.또한 훈련·용모 기준도 1990년대 수준으로 되돌리겠다고 선언했다. 특수부대 외에는 면도를 하도록 규정하고, "살찐 병사와 장성은 용납할 수 없다"고 말한 그는 "전쟁은 당신이 남자인지 여자인지 신경 쓰지 않는다"며 여성 전투병에게도 남성과 동일한 체력 기준을 요구했다.이어 교관에게 욕설을 비롯해 강도 높은 기초훈련을 허용하고, 교전규칙도 "최대 살상력·현장 권한 중심"으로 재검토하겠다고 밝혔다.<가디언>은 헤그세스 장관이 취임 직후 고위 군 법률가들을 해임·전보 조치하고 자신의 변호사였던 전직 해군 장교 출신의 팀 팔라토레로 하여금 법률 자문 체계를 재편시켰다며, "지휘관에게 보다 공격적인 전술과 현장 재량을 부여하고, 전쟁범죄 기소를 완화할 여지를 넓히는 조치"라고 설명했다.한편 헤그세스 장관의 연설을 두고 <뉴욕타임스>(NYT)는 "초보 국방장관이 장성들에게 '승리하는 법'을 훈계했다"고 요약했다. NYT는 헤그세스 장관이 "지난 10년간 인종·성별 할당을 맞추려 기준이 낮아졌다"고 주장했지만 근거는 제시하지 않았다면서 그의 군에 대한 시각이 "이라크 12개월 복무와 주방위군 소령 경험에 거의 전적으로 규정돼 있다"고 지적했다.이어 NYT는 수백 명의 장성·제독이 핵 억지, 동맹 관리, 이란 핵시설 타격과 같은 복잡한 작전을 책임지는 현실과 달리, 헤그세스 장관의 연설은 분대·중대급 문제인 용모·체력 문제에 치우쳤다고 꼬집었다.미 상원 군사위원회의 민주당 간사인 잭 리드 상원의원 또한 성명을 통해 "헤그세스 장관이 미국의 고위 장성들에게 내린 최후통첩은 매우 우려스럽다"며 "그의 정치적 세계관에 따르거나 그렇지 않을 시 물러나라는 것은 매우 위험한 요구"라고 비판했다.헤그세스 장관에 이어 1시간 10분 가량 연설한 트럼프 대통령은 "당신들은 내부로부터의 적들과 맞서 싸우는 데 있어 핵심"이라며 "위험한 도시들을 주방위군뿐만 아니라 정규군의 훈련장으로 사용해야 한다. 우리는 곧 시카고에 들어갈 것"고 말했다.이어 그는 "샌프란시스코, 시카고, 뉴욕, 로스앤젤레스. 이 도시들은 전혀 안전하지 않다. 우리는 그 도시들을 하나씩 정리할 것"이라며 "그들이 침을 뱉으면, 우리는 때린다(They spit, we hit)"라고도 했다.이 같은 발언은 군의 국내 치안 개입을 제한하는 '포세 코미타투스법(Posse Comitatus Act)'과 충돌한다는 우려를 즉각 불러왔다. AP통신은 "트럼프 대통령은 이미 군의 법 집행 역할을 제한하는 약 150년 된 연방법인 포세 코미타투스법의 한계를 시험해 왔다"고 지적햇다.또한 "민주당은 당신들을 존중하지 않았다. 그들은 민주당원이기 때문"이라며 민주당에 대한 악의적인 비난과 미 해군의 베네수엘라 선박 격침을 옹호하면서 "배 한 척이 2만 5천 명을 죽인다"는 근거 없는 주장도 내놨다. <가디언>은 현장에 모인 장성·제독들은 대체로 무표정하게 연설을 들었고, 정치적 공격 대목에는 반응이 없었다고 전했다.트럼프 대통령 또한 시큰둥한 장군들의 반응에 "이렇게 조용한 방에 들어간 건 처음"이라며 "내 발언이 마음에 들지 않는다면 이 방을 나가도 된다. 물론 그 순간 당신의 계급도, 미래도 사라질 것"이라고 말했다. 그는 장성들을 만나기 전 취재진에게도 "내 마음에 들지 않는 사람이 있으면 나는 그 자리에서 그를 해고할 것"이라며 으름장을 놓았었다.