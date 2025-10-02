무릎 꿇고 바친 명창의 노래, 옆에서 듣다 울컥했네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲남원 인월역참터 역마 조형물, 인월전통시장 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲양기권 명창의 산타령 양기권 명창 소리, 이완우 사진 편집 양기권 관련영상보기

에야디야 에헤에에야

상사디어라 산아지로구나.



지리산 서남쪽에 남원이 있고,

동편제 높은 소리 울려 퍼지네.

(후럼) 에야디야 에헤에에야

어야라디어라 산아지로구나.



남원에는 열녀는 춘향이가 있고,

형제간에 우애는 놀보 흥보가 살았네. (후렴)



남원엔 요천수는 섬진강에서 만나고,

이몽룡과 성춘향은 광한루에서 만났네. (후렴)



남원에 광한루는 영주각이 있고,

오작교 다리에서 견우직녀가 만났네. (후렴)



간다 못 간다 얼매나 울었나,

남원역 마당에 한강수가 되었네. (후렴)



남원에 서남쪽에 대강이 있고,

섬진강 강물이 띠처럼 흐르네. (후럼)

큰사진보기 ▲남원 운봉읍 국악의 성지, 전시관 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 국악의 성지 전시관, 강도근 명창 유품 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 국악의 성지 전시관, 강도근 명창 유품 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 국악의 성지, 판소리 독공실 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 국악의 성지, 악성(樂聖) 묘역 운상문(雲上門)과 악성사(樂聖祠) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 국악의 성지, 악성(樂聖) 묘역 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲ 남원 국악의 성지, 스승의 영전(靈前) 양기권 명창의 사모스승가(思慕師傅歌) 양기권 명창 소리, 이완우 사진 편집 양기권 관련영상보기

오늘이야 양기권이가

선생님을 찾아대고 왔습니다.

이곳이 어디라고

이렇게 홀로 계십니까?

언제나 그리웠던

스승님을 뵈우리다.

한번 헤어지면은

다시는 못 만나 뵐 줄을 몰랐습니다.

먼 후일에 선생님을

뵈올 날이 있으리라고 생각합니다.

선생님 선생님

잘 계시옵소서.

큰사진보기 ▲남원시 향교동 판소리 명창 강도근 생가의 판소리 학습실 위치 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲강도근 판소리 명창의 이별가, 제자 양기권 명창의 답가 양기권 명창 소리, 이완우 편집 양기권 관련영상보기

(스승의 이별가)

오냐오냐 잘 있거라.

나는 간다, 나는 간다.

헐 수 없이 나는 간다.

정처 없이 떠나는 몸이

어느 곳으로 가서 산단 말이냐?



(제자의 답가)

산도 설고 물도 설은

멀고도 먼먼 길을

뉘귀를 보랴고 가랴시요.

이제 가시며는 어느 때나 오랴시요?

오실 날이나 일러주시요.

꽃이 피고 새가 우는

명년 춘사월에나 오랴시요?

큰사진보기 ▲남원시 왕정동 대복사 관음전과 선방 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산 모데미꽃, 지리산과 섬진강 시인 김인호 ⓒ 김인호 관련사진보기