엄마 공부방의 한계, 지옥편

"담아, 노벨상 알지? 수학계의 노벨상이라고 부르는, 필즈상이라는 게 있거든. 최근에 한국 수학자 허준이 교수님이 그 상을 받으셨대. 인터뷰를 보니까 참 좋은 공부법이 있더라. 오늘 우리도 해 보자. 네가 문제를 내면, 엄마가 풀어볼게. 네가 선생님이 되는 거야."나는 고지를 앞둔 산행가처럼 들떠 있었다. 가뿐한 마음으로 잠시 자리를 비켜 주었다가 돌아와, 담이가 만든 문제를 본 순간 이 길이 험난해질 걸 예감했다. 나는 또 다시 길을 잘못 들었음을 깨달았지만 어찌할 바를 몰랐고, 어찌할 수도 없었다.그때는 주어진 테이프를 몇 개 이어붙일 때, 겹쳐진 길이를 주면 전체 길이가 얼마인지 구하는 문제를 풀 때였다. 2개의 테이프를 얼마만큼 겹쳐지게 붙이면, 전체 길이는 테이프 두 개의 길이에서 겹친 길이만큼을 빼는 문제였다. 물론 분수의 사칙연산을 배우는 단원인 만큼, 그 길이는 자연수와 분수로 이루어져 있었다.그럭저럭 잘 풀었던 것으로 기억했는데, 실력편 문제집에는 3개의 테이프를 붙이는 문제가 나왔다. 쉽게 풀 줄 알았던 담이가 헤매길래 내가 다시 설명한 뒤였다.담이는 테이프 7장을 이어 붙이는 문제를 냈다.개수를 늘리면 어려운 문제일 거라 생각한 것이 귀여워 웃음이 났지만, 동시에 <학습 내용>에 쓴 담이의 글씨가 눈에 들어왔다."겹(?) 붙치 종이 길이 구하기", 틀린 맞춤법에 삐뚤빼뚤한 글씨, 그마저도 쓰다 만 글씨라니. 순간 내 안의 국어 선생님이 올라왔지만 간신히 잘 눌렀다.나는 조사 하나 틀림이 없게 바른 문장으로 깔끔하게 설명했다. 문제는 그 다음이었다."자, 이제 네가 해봐. 선생님의 풀이를 보여줘.""나? 나는 못하는데?""네가 할 수 있는 걸 내야지?"나는 이 상황에 다시 화가 났지만, 한번 더 참았다."이걸 못 풀어? 방금 전에 세 개 붙인 거 풀었잖아. 똑같이 풀면 돼.""모르겠어."나는 조급해졌다."그래?, 그럼 뒷장에 2개 붙인 문제를 네가 내 봐.""이제 설명할 수 있겠어.""이제 7개를 붙이면 어떻게 해야하는지 알겠어?""아니.""그럼, 3개 붙인 문제도 내 봐.""이제 풀겠어?""아니.""그럼, 이 옆에 4개 붙인 문제도 만들고, 5개 붙인 문제도 만들어 봐.""이제 풀겠어? 7개를 붙이면, 겹쳐진 부분이 몇 개가 나와? 그럼 어떻게 하면 되겠어?"우리의 공부 한 시간가량 나는 내내 짜증섞인 말을 쏘아댔고, 담이는 괴로워했다. 기분 나쁘다고 중간에서 끝내는 것은 더 용납할 수 없었기 때문에, 우리 사이에 즐거움도 배움도 없단 걸 알았지만 멈출 수 없었다. 결국 7개의 테이프를 이어붙인 문제까지 끝내고, 우리는 연필과 책을 던지듯 자리를 떠났다.1학기까지 포함하면 엄마공부방에는 많은 고비들이 있었다. 격앙된 채 끝나버린, 이럴 거면 차라리 집에서 공부를 안 하는 게 낫겠다 싶은 날들이 숱했다. 그럼에도 나는 늘, 반성하고 사과하고 다음을 다짐했다. 나는 잘 참지 못하고 화를 냈지만 일관성이 있었고, 담이의 학습 상태와 기질에 대해 더 잘 알게 되면서 이해하고 받아들이는 것도 많아졌다.애초에 최수일 선생님께 전해 들은 개념학습의 핵심인 '선생님 놀이'는 우리집에서 '구두 평가'로 변질되어 버렸지만, 그럼에도 우리는 나아가고 있다고 믿었다. 그 길에 이르는 과정이라고 여겼다. 하지만 허준이 교수의 선생님 놀이까지 변질되는 것을 보고, 이 모든 문제는 내 문제임을 부정할 수 없었다.수학을 시작하는 아이들에게 중요한 것은 '얼마나 잘 가르치느냐', '옳게 가르치느냐'가 아니다. 명확하고 분명한 언어로 규명하고, 개념을 설명하는 것이 우선하지 않는다. 아이가 '할 만하다'고, '참 재미있고 신기하다'고, '그것을 내가 하고 싶다'고 느끼게 하는 것이 필요한 때이다.그것이 내 역할이라고 최수일 선생님도, 허준이 교수님도 말했고 나는 그 의미를 정확히 받아들였다. 하지만 정작 담이와 책상 앞에만 앉으면, 나는 옳은 개념을 가르치고 잘못된 개념과 표현을 고쳐 주기에 여념이 없었다. 그 때문에 아이가 좌절하고, 답답해 하지만 나는 여전히, '왜 이걸 못하지?' 한숨을 쉬고, 엄마의 실망에 아들은 다시 좌절하기를 반복하고있다.이불을 푹 눌러쓰고 누운 담이에게 사과하려고 다가갔다. 말도 꺼내기 전에 "대체 몇 번을 사과하는 거야?" 볼멘소리가 난다. "그래, 엄마가 또 잘못했어. 정말 미안해. 그래도 사랑해, 잘 자."목이 메어 겨우 자리를 피했다. 무수히 반복되었던 일인데, 그 날은 내게도 충격적이었다. 나의 이성과 지식은 나의 본능과 무의식과 달랐다. 내게 개선의 여지가 없는 것처럼 느껴져 무력한 밤이었다.잘 해보려던 나의 수고는 그 날을 계기로 완전히 길을 잃었다. 이후 며칠은 공부를 했는지, 무얼 했는지 별 기억이 없다.내가 처음 아이와 엄마공부방을 시작한다고 했을 때, 많은 이들이 우려를 표했다.'힘들 텐데''그게... 될까?''그냥 학원 보내세요.'보낼 때 보내더라도 나는 내가 지금 할 수 있는 걸, 해야 할 일을 해야만 했다. 그 와중에는 내심 '나는 할 수 있다'는 믿음도 있었다. 그런데 그 믿음과 자신감, 기대, 희망, 의지 같은 단단한 것들이 한 순간에 꺾였다. 회복할 수 없을 것만 같아 절망스러웠다.자포자기한 심정으로, 최고의 공부방을 만들어 보겠다는 열정과 의지를 잃어버린 채로, 그러나 다만 학교 숙제를 하고 가방을 챙기는 것을 우리의 평범한 날로 만들겠다는 작은 의지 하나를 겨우 붙들고 일상을 이어 갔다. 담이를 볼 때마다 죄스럽고 부끄러워 눈을 마주치기도 어려웠다.다행인 것은, 그런 내마음을 전혀 모르는 듯이 담이는 즐거워 보였다. 그렇게, 마음이 지옥같은 날들이 있었다.