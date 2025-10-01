"지방선거, 각개약진은 필패 ... 광장연합정치로 내란세력 심판"

큰사진보기 ▲경남정치개혁광장시민연대는 10월 1일 오전 경상남도의회 현관 앞에서 “광장의 힘으로 내란정당 심판하고 경남 정치의 세력 교체를 이루자”라고 선언했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남정치개혁광장시민연대는 10월 1일 오전 경상남도의회 현관 앞에서 “광장의 힘으로 내란정당 심판하고 경남 정치의 세력 교체를 이루자”라고 선언했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경남정치개혁광장시민연대는 10월 1일 오전 경상남도의회 현관 앞에서 “광장의 힘으로 내란정당 심판하고 경남 정치의 세력 교체를 이루자”라고 선언했다. 왼쪽부터 전창현, 이병하, 송영기 대표. ⓒ 윤성효 관련사진보기

12.3 불법계엄 이후 광장, 거리에서 '윤석열 탄핵·파면'을 외쳤던 시민들이 2026년 6월 지방선거를 앞두고 '국민의힘 심판'과 진보민주진영 승리'를 결의했다. 경남정치개혁광장시민연대(상임공동대표 이병하)는 1일 오전 경상남도의회 현관 앞에서 "광장의 힘으로 내란정당 심판하고 경남 정치의 세력 교체를 이루자"라고 밝혔다.시민연대는 오는 10월 중순에 정당과 협의체 연석회의를 열어 '선거제도 개혁과 지방선거 연대, 역량 결집 방안'을 논의하고, 교육감 선거와 관련해 '진보교육감 선거연대 기구'를 후보 단일화 등에 대해 다룬다.또 시민연대는 10월 하순경 울산·부산지역과 간담회를 열어 공동 협력 방안을 협의했다. 이들은 선거연대를 통해 '반국민의힘 연대'와 '승리하는 연대, 상생하는 연대, 지속가능한 연대', '선거 승리를 넘어 민주적 지방자치 실현 지향', '부울경 연대'를 해나가기로 했다.시민연대에는 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당, 노동당, 기본소득당 경남도당이 참여하고 있다. 이들은 지방선거에 '광장후보'를 내는 방안을 검토하고 있다.시민연대는 "광장의 힘으로 내란정당 심판하고 경남 정치의 세력 교체를 이루자"는 제목의 회견문을 발표했다.이들은 "위대한 대한민국의 국민은 '빛의 혁명'과 '광장연합정치'를 통해 내란세력의 재집권을 저지하고 광장후보의 당선을 이루었다"라며 "하지만 아직도 내란세력의 기반은 견고하고 저항은 집요하며 사회대개혁의 실현은 초기 단계에 있다"라고 설명했다.경남 상황 관련해 이들은 "수구세력의 텃밭으로서 여전히 정치적 기반이 견고하게 유지되고 있다"라며 "따라서 경남에서 국민의힘의 텃밭을 허무는 것은 내란세력의 청산과 대한민국의 진보민주적 발전과 경남의 민주적 주민자치 실현을 위해서도 반드시 필요하다"라고 강조했다.또 이들은 "'빛의 혁명'을 이끌어 왔던 광장의 힘과 연대가 흩어지지 않고 더욱 강화되어야 한다. 각개약진은 필패이며 광장의 역량을 모으지 않고서는 경남의 정치세력 교체를 이룰 수 없다"라고 강조했다.시민연대는 "경남에서 내란세력의 정치 기반을 붕괴시키고 지방선거에서 진보민주세력의 승리를 이루어 민주적 주민자치를 실현하기 위해 출범하였다"라며 "이를 위해 우리는 '광장연대-정당 협의체'를 구성하여 진보민주세력의 역량을 결집할 계획이며 부산과 울산의 광장정치 시민단체들과도 연대하여 내란정당 청산의 물결을 부울경으로 확대할 계획"이라고 밝혔다.교육감 선거 관련해 이들은 "진보교육감의 선거연대와 승리를 위해, 교육감 선거를 준비하는 진보 후보 진영과 진보교육감을 바라는 모든 단체에게 '(가칭) 경남 진보교육감 만들기 연대'를 제안한다"라며 "진보교육감 선거연대를 위한 모든 논의와 결정은 새로운 연대조직에서 할 것을 제안하며, 광장연대는 이것에 적극 참여할 것"이라고 밝혔다.경남정치개혁광장시민연대는 "내란청산과 민주주의의 발전은 시대의 흐름이고 단결과 연대는 승리의 공식이다. 모든 진보민주세력과 과장의 역량을 모아 2026년 지방선거에서 내란정당을 심판하고 경남의 정치세력을 교체하여 진보민주적 지방자치라는 도민의 열망을 실현할 것"이라고 결의했다.이날 기자회견에는 교육감 선거 출마예상자인 송영기 포럼사람과교육 대표, 전창현 (사)경남교육포럼 대표가 참석했다.