버려진 검은 개 두 마리... 나의 깊은 곳에 숨어 있던 무력함

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

검은 개

- 김명기

장마 같은 가을비가 유난하다

굵은 빗방울 너머 호젓한 골짜기 초입에

버려졌던 검은 개 두 녀석이 무심히

나를 쳐다본다 어느 발에 치이다

어떤 손에 이끌려 버려졌을까

물끄러미 바라보는 눈빛이

가을비처럼 묽다

버린 놈보다 비좁은 견사에 가둔

너는 더 나은 놈이냐고 묻는 것 같다

빗물 고인 깨진 시멘트 바닥 위로

구슬픈 망가처럼 비는 내리고

폐허 아닌 폐허에서 우리는 서로 낯을 익힌다

애써 서원誓願하지 않아도

이보다 더 낮은 곳이 있을까

아무런 믿음이 없어도 더 이상 잘못이 아니지

굽은 발등이 다 젖도록

헐거워진 목줄에 기대어

다시는 믿을 수 없는 약속처럼

짖는 법을 감추고 서 있다

▲골짜기에 버려진 듯 감추어진 울음들 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트)

출처_시집 <돌아갈 곳 없는 사람처럼 서 있었다> 걷는사람, 2022시인_김명기 : 2005년 계간 <시평>으로 작품 활동을 시작했다. 시집 <북평장날 만난 체 게바라> <종점식당> <돌아갈 곳 없는 사람처럼 서 있었다>가 있다.어떤 사물을 오래 응시하다 보면 어느새 눈 앞의 대상은 희미해지고, 문득 자신에게 이르는 긴 통로를 발견하게 된다. 시선 끝에 머물고 있는 검은 개 두 마리, 그 길은 종종 내면의 가장 부끄러운 곳을 향한다. 버려지고 상처 입은, 불안한 그 눈빛 앞에서 우리는 애써 외면했던 자신의 초라함, 황량한 폐허를 마주하게 된다. 그것은 어쩌면 나의 가장 깊은 곳에 숨어 있던 무력함과 누추의 다른 이름이 아니었을까. (정은기 시인)