해외영화제 4관왕 'K-페미니즘' 감독 "한국 여성들 응원 덕"

"기사가 안 뜨는 것까지가 이 다큐멘터리의 완성이구나."

유튜브에서 좋아요 약 1만 개를 받은 이 댓글은 다큐멘터리 <목줄을 끊으려는 여성들에게>가 어떤 작품인지를 단적으로 보여준다.꾸밈을 강요받는 여성의 삶을 목줄에 빗댄 이 작품은 한국에서 시작한 탈코르셋 운동을 다루고 있다. 최근 9개 해외영화제에 노미네이트 돼 파리 여성 씨네페스트(Paris Women Cinefest), 파리 레이디 무비메이커스 페스티벌(Paris Lady MovieMakers Festival), 더 헐 비전 필름 페스티벌(The HER Vision Film Festival), 마이애미 여성영화제(Miami Women Film Festival) 등 4곳에서 상을 받았다.다만 한국에선 이러한 소식이 알려지지 않아 "좋은 소식인데 왜 기사가 없냐", "페미니즘이라서 주목하지 않냐"는 반응도 뒤따랐다. 해외에 거주 중인 최연정 감독(28)은 지난 9월 30일 오후 6시(한국시간) <오마이뉴스>와의 화상 인터뷰에서 "대단한 성과가 아닌데 한국에서 꺼내기 어려운 '페미니즘'이란 주제를 다뤄 많은 관심을 받는 거 같다"면서 "페미니즘 작품을 만든다는 이유로 많은 공격을 받지만, 동시에 그것이 포기할 수 없는 이유이기도 하다"고 전했다.최 감독은 "여성들이 외적인 단점을 보완하는 것을 당연하게 여기지 않았으면 하는 마음으로 (작품을) 만들었다"며 "여성에게 꾸미는 것 외에 다양한 선택지가 있고 사회가 정한 아름다움으로부터 자유로워도 된다는 가능성을 보여주고 싶었다"고 밝혔다.이어 "비단 외모뿐만 아니라 성격, 가치관 등 사회가 여성에게 강요하는 것을 의심하고 진정으로 자신이 원하는 길이 무엇인지 고민하길 바란다"며 "현재를 살아가는 여성들 사이에서 새로운 변화가 일어나면 다음 세대의 여성들은 더 자유로운 삶을 꿈꿀 것"이라고 덧붙였다.아래 최 감독과의 인터뷰를 일문일답으로 정리한 내용이다."수상 소식을 접하고 '이게 무슨 일이지' 싶었다. 해당 작품을 만들고 해외에 한국의 페미니즘 운동을 알리고 싶다는 마음으로 많은 영화제에 출품했다. 한국에서 벌어지는 탈코르셋은 여성들의 새로운 움직임인 만큼 이를 향한 조롱과 무시도 많다. 그런데 이를 다룬 작품이 해외에서 성과를 거두는 모습을 보면서 '내가 틀리지 않았다'는 생각과 함께 달려온 한국 여성들에 대한 보상처럼 느껴져 감사했다.""2022년쯤 한국 여성들의 상황이 좋지 않았다. 2015년 때 촉발된 페미니즘 리부트는 점점 꺼져가는 듯했고 여성 범죄에 대한 뉴스를 계속 접하면서 비관적인 생각이 들었다. 그때 넷플릭스 다큐멘터리 <익스플레인: 세계를 해설하다> 성형수술 편을 봤다. 해당 작품에는 성형을 했거나 이를 결심한 사람들의 인터뷰가 나왔는데 모두 돈을 크게 들여 위험한 수술을 하거나 외모에 대한 강박적인 모습을 보였다.이들에게 필요한 해답은 성형수술이 아닌 아름다움에서 벗어나는 탈코르셋이란 생각이 들었다. 외적인 모습의 단점을 찾아 보완하는 일에는 끝이 없다. 아무리 화장을 하고, 다이어트나 성형을 한다고 해도 완벽한 아름다움에 도달할 수 없지 않나. 대중적으로 탈코르셋을 알리고 싶다는 생각에 직접 팀원들과 제작비를 모으면서 (작품 제작을) 시작하게 됐다.""물론 꾸미는 걸 좋아하거나 예쁜 자기 모습을 좋아할 수도 있다. 하지만 본질적으로 꾸미는 일은 나의 결점을 찾게 한다. 나의 모습에서 무엇이 부족하고, 무엇을 더 채워야 하는지 고민하는 과정에서 여성이 온전히 자기 자신을 포용하고 인정하는 건 어려워진다. 또 많은 비용과 시간을 꾸밈 노동에 사용함으로써 스스로 탐색하거나 다른 일에 도전하는 길도 좁아질 수밖에 없다. 이를 감내할 만큼 여성들에게 아름다움이 필요한가.우리는 사회가 부여한 여성상에 보이콧을 해야 한다. TV나 SNS에 등장하는 여성들의 모습이 지나치게 획일적이지 않은지, 우리가 그들의 모습을 당연하게 따라 하는 것은 아닐지 의심해보면 어떨까. 작품 속 메시지처럼 사회가 강요한 아름다움이란 목줄을 끊고 자신이 진정으로 원하는 욕구를 고민하며 진정한 해답들을 찾아 실천하자는 취지다.""<꽃눈의 시간>은 당시 동덕여대 학생들이 왜 시위를 하는지, 그들이 무엇을 요구하는지 제대로 알리고 싶다는 마음으로 만들었다. 정확한 사실을 알리는 기사가 많지 않아서 잘 모르고 비난하는 사람들에게 상황을 설명하고 싶다는 목적으로 제작하게 됐다. <책상>은 10대 학생들이 학내에서 겪는 성희롱 등을 알려 이들에게 힘을 보태고 싶었다.""내가 제일 좋아하고 잘하는 게 페미니즘이다. 그간 작품을 만들면서 사이버폭력을 당해 악플 고소를 진행한 적도 있고 트라우마로 인한 병원 치료를 받기도 했다. 그럼에도 누군가는 여성에 대한 이야기를 해야 하지 않겠는가. 특히 익명이 아닌 얼굴을 내놓고 활동하는 창작가로서 페미니즘을 이야기하기 때문에 더 파급력이 클 것이라고 생각한다.여성들의 응원도 큰 이유다. 한때 학원 강사를 하며 가르쳤던 아이들이 이번 작품 소식을 듣고 '영화제 수상을 축하드린다', '선생님 작품을 너무 잘 봤다'고 연락을 주는데 그때마다 울컥한다. 내가, 그리고 지금의 여성들이 새로운 변화를 만들어야 이 어린 여성들이 더 자유로운 삶을 살 수 있을 거란 기대감이 있다.""페미니스트로서, 페미니즘을 이야기하는 감독으로서 죽지 않고 살아남고 싶다. 또한 불법 촬영에 대한 작품을 준비하고 있는데 한국으로 돌아가면 하나씩 시작하려고 한다."