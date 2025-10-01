윤석열 정부, 극우성향 언론단체에 3년간 1억8천만 원 지원

큰사진보기 ▲한국언론진흥재단한국언론진흥재단 ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲윤석열 정부 시절 한국언론진흥재단의 2021~2025년 연도별 보수성향 단체 지원현황표 ⓒ 서창식 관련사진보기

윤석열 정부 시절 한국언론진흥재단이 극우 성향 언론단체에만 집중적으로 지원금을 몰아준 사실이 드러났다.진보당 손솔 국회의원(내란세력청산특별위원회 위원장)이 9월 30일 공개한 자료에 따르면, 보수 편향 단체 지원이 2023년 이후 급격히 증가했다. 2023년 2건(3979만 원), 2024년 8건(1억740만 원), 2025년 4건(3300만 원) 등 3년간 총 1억8019만 원이 집행됐다.수혜 단체는 '미디어연대', '공정미디어연대', '미디어리터러시희망재단' 등 윤석열 정권 출범 이후 신설된 단체들과 '자유언론국민연합' 같은 극우 성향의 단체들이었다.자유언론국민연합은 4400만 원을 지원받은 뒤 윤석열 탄핵 반대 운동에 앞장섰고, 미디어연대 역시 유튜브 채널을 통해 극우 인사를 초청하고 민주당·민주노총을 공격하며 방송3법 저지 활동에 나선 것으로 확인됐다.손솔 의원은 "윤석열 시절 언론진흥재단은 사실상 '극우진흥재단'이었다"며 "정권 비호 단체에는 지원금을 퍼주고 비판 언론에는 탄압을 가한 결과, 한국의 세계 언론자유지수가 2022년 43위에서 2024년 60위권으로 추락했다"고 비판했다. 또"윤석열의 언론 장악 시도가 내란 사태로 이어졌다"며 "다가올 국정감사에서 '언론 장악 쿠데타'의 진상을 규명하고 책임자 처벌을 이끌어내겠다"고 강조했다.진보당 내란세력청산특위 관계자도 기자와의 통화에서 "윤석열 정부 출범 이후 극우단체에 제공된 정부·공공기관의 지원과 알박기 등 부당한 인사를 전면 조사 중"중이라며 "진보당은 이 과정을 통해 권력과 극우세력 간의 부당한 결탁을 밝혀내고 반드시 청산해 나가겠다"라는 뜻을 밝혔다.한편, 내란세력청산특위는 윤석열 정부 출범 이후 정부 및 공공기관이 극우단체에 어떤 방식으로 지원을 해왔는지 전수 조사 중이다. 이를 토대로 정권과 극우단체 간 유착 실태를 드러내겠다는 방침이다.