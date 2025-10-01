용인 첫 시민 참여 공공협력 햇빛발전소 준공

큰사진보기 ▲용인시와 시민이 협력해 진행된 첫 번째 햇빛발전소가 처인구 백암면 근삼리에 설치됐다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

용인시와 시민이 협력해 진행된 첫 번째 햇빛발전소가 처인구 백암면 근삼리 지방동 318호면 사면에 설치됐다.

공공기관과 민간 조직이 함께 만든 첫 번째 햇빛발전소가 용인시 처인구 백암면 근삼리에 설치됐다. 용인특례시는 9월 25일 백암면 근삼리에서 '용인 1호 시민참여·공공협력 햇빛발전소' 준공식 행사를 열었다.경기도나 용인시 등 공공기관 소유 노는 공간을 활용해 시민이 직접 돈을 내고 수익을 나누는 새로운 형태의 에너지 사업이 본격 시작된 것이다.지방도 318호선 도로 사면 5788㎡ 공간에 들어선 이 발전소는 하루 907킬로와트의 전력을 생산한다. 태양광 발전을 통해 연간 1087메가와트의 전력을 생산할 것으로 기대되고 있다. 일반 가정 300여 가구가 1년간 쓸 수 있는 규모다.백암면 햇빛발전소의 핵심은 시민 참여다. 총사업비 18억 원 가운데 시민참여협동조합이 9억 1천만 원을 부담했다. 용인시가 4억 원, 경기도가 4억 9천만 원을 지원했다.시민참여협동조합 이보영 이사장은 "시민이 펀드 형태로 참여해 은행 이자보다 높은 연 6%의 수익을 받을 수 있다"며 "주민들이 준공식에 와서 많은 질문을 하고 참여 의사를 밝혔다"고 말했다.출자 모집은 9월 25일부터 시작됐다. 용인시에 6개월 이상 거주한 개인과 법인이 참여할 수 있으며, 1계좌 10만 원부터 최대 500계좌 5천만 원까지 투자할 수 있다.목표 금액 18억 1천만 원이 모집되면 마감된다. 이 금액은 시민·공공협력 햇빛발전소 추가 건립을 위한 공동 자금으로 활용된다. 출자에 참여한 시민은 햇빛발전소에서 생산된 전력을 판매한 수익을 연 1회 배당금으로 받는다.◇민·관 협력 기후 위기 대응 첫걸음= 이상일 시장은 준공식에서 "기후위기를 말로만 해서는 안 되고 행동으로 실천해야 한다"며 "미사용 부지에 태양광 발전을 해서 에너지 전환 노력을 계속 전개하면 탄소중립에 한 발짝 더 다가갈 수 있다"고 강조했다.이 시장은 "시민들이 함께 주도하며 참여해 주셨기 때문에 특별한 의미가 있다"며 앞으로 2호, 3호, 4호로 계속 확장해 나갈 것이라고 밝혔다.이어 "시민들이 더 많이 참여하고 용인시와 경기도가 예산을 더 만들어서 의미 있는 햇빛발전소를 계속 만들어 나가겠다"고 약속했다.신현녀 용인특례시의회 경제환경위원장은 축사에서 "시민이 직접 참여하고 공공이 책임지는 햇빛발전소는 지속 가능한 미래 에너지의 상징"이라며 "기후위기 대응과 재생에너지 확대라는 시대적 요구에 부응하는 성과"라고 평가했다.용인시는 3곳에 햇빛발전소 설치를 준비하고 있다. 처인구 마성IC 교통광장, 기흥호수공원 조정경기장, 포곡읍 시민체육센터 주차장에 1메가와트 규모의 발전소 건설을 계획 중이다. 인허가 절차를 밟아 내년 상반기에 착공하겠다는 게 용인시의 목표다.시민참여협동조합과 협력해온 용인에너지협동조합 심영수 이사장은 "1메가와트 규모로 설계한 이유는 기업과 직접 전력 거래가 가능하고 경기도 RE100(재생에너지 100%) 달성에 기여할 수 있기 때문"이라고 설명했다.용인 1호 햇빛발전소가 설치되기까지 어려움도 적지 않았다. 박영숙 미래성장전략과장은 "도로 사면을 이용한 태양광 발전 사례가 많지 않아 사용 허가를 받는 데 어려움이 있었다"며 "사업 필요성을 지속적으로 강조하고 관련 부서와 소통해 성사시킬 수 있었다"고 밝혔다.이 발전소는 경기도 'RE100 선도사업' 공모에 선정되면서 시작된 사업으로, 지역 특성에 맞는 에너지 신사업 발굴과 육성을 위한 시민 중심의 에너지 전환 모델이기도 하다.용인시는 주차장 태양광 의무 설치가 시행되면 민간과 협력해 태양광 설치가 원활히 이뤄지도록 지원할 계획이다. 박영숙 과장은 "민간에서 햇빛 발전소 설치 제안이 오면 적극적으로 검토하겠다"고 밝혔다.