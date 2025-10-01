첫 화면에 뜨던 의원 연락처, 시민과의 소통에 중요한 건 '접근성'

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인시의회 누리집에서 의원 개인 휴대전화 번호를 찾기 어렵다는 것을 직접 경험했으며 이에 관한 이야기도 듣곤 했습니다. 때마침 제보가 들어와 취재해 보니 최근까지 경기도 내 다른 대도시 의회와 달리 용인시의회는 누리집 첫 화면에서 의원 개인 휴대전화 번호를 바로 확인할 수 없었습니다.의정활동은 철저히 공적활동이고 시민을 위한 것입니다. 이를 위한 소통은 필수적이며 적극적이어야 합니다. 그럼에도 시민이 의원에게 직접 의견을 전하려면 몇 번의 클릭과 전화 단계를 거쳐야 한다면 소통의 벽이 생긴 것입니다. 의회 사무국 관계자 역시 "의원 개인 번호를 묻는 문의가 자주 있다"고 확인해 주었습니다.경기도의 다수 대도시는 의원 휴대전화 번호를 공개해 시민이 어렵지 않게 확인할 수 있습니다. 그만큼 직통 소통을 지원하는 셈입니다. 용인시의회도 이런 방식을 이용했습니다. 하지만 어느 순간 누리집 첫 페이지에서 의원 개인 번호가 사라졌습니다.<용인시민신문> 기사가 나간 후 의회는 "사실과 다르다"는 입장을 밝혔습니다. 누리집에서 의원 다수가 번호를 공개하고 있다는 것입니다. 확인해 보니 전화번호는 첫 화면에 보이지 않고 두세 번 더 클릭해 들어가야 찾을 수 있었습니다. 애초 공개해 오던 자리에서 전화번호가 사라졌다는 것이 '비공개'로 판단한 것은 두말할 나위 없는 잘못입니다. 그럼에도 처음에 있던 자리에서 옮겨 몇 번을 더 찾아 확인할 수 있는 공간에 번호가 있다니 '완전 비공개'는 아니지만 시민 누구나 쉽게 확인할 수 있는 구조도 아니었습니다.여기서 중요한 점은 '공개 여부'가 아니라 '접근성'입니다. 시민이 애써 꼬인 길을 찾아가야 번호를 확인할 수 있다면 실질적으로는 '절반의 공개'에 머무는 것입니다.의정활동의 중심은 시민입니다. 시민이 목소리를 내고 의원이 이를 직접 듣고 행정에 반영하는 선순환이 민주주의의 기초입니다. 그러려면 시민이 언제든 편하게 의원에게 연락할 수 있어야 합니다. 전자우편이나 게시판도 있지만 휴대전화번호 공개는 소통을 위한 의지를 드러내는 일종의 노력이 아닐까요.휴대전화 번호는 의원 개인의 사적 정보이기도 하지만 동시에 공적 활동을 위한 업무 도구이기도 합니다. 전화번호를 숨기면 민원 중개가 늘어나고 시민이 사무국을 거쳐야만 하는 구조가 고착됩니다. 이 과정에서 시민의 목소리는 약해지고 정책으로 이어질 기회는 줄어듭니다.지금 필요한 것은 간단합니다. 시민이 '꼬인 길'을 찾아 헤매지 않도록 '직통의 길'을 열어주는 것입니다. 누리집 메인 화면에서 의원별 연락처를 한눈에 볼 수 있도록 하고 공개 여부도 명확히 안내하는 방식으로 개선할 수 있습니다. 휴대전화 공개가 부담스럽다면 의정활동용 공용 번호나 전용 상담창구를 마련하는 방법도 있습니다.중요한 것은 시민이 '수고하지 않고' 연락할 수 있어야 한다는 점입니다. 행정의 디지털화가 빠르게 진행되는 시대에 시민이 여전히 전화를 찾기 위해 여러 페이지를 옮겨 다니는 것은 낡은 행정 방식입니다.의원과 시민의 거리가 가까워질수록 행정의 신뢰도도 높아집니다. 시민은 민원을 직접 전달하면서 더 구체적이고 실질적인 개선책을 제안할 수 있고 의원은 이를 바탕으로 정책을 다듬을 수 있습니다. 이는 결국 행정 효율과 시민 만족도를 동시에 높이는 길입니다.용인시의회가 이번 논란을 계기로 '연락의 문턱'을 낮추는 방향으로 나아간다면 시민과 더 가까운 의회로 거듭날 수 있습니다. 단순히 '번호를 공개하느냐 마느냐'의 문제가 아니라 '얼마나 쉽게 다가갈 수 있는가'가 핵심입니다.의정활동은 본질적으로 시민과의 소통에서 출발합니다. 누리집과 행정 절차를 시민이 직관적으로 이용할 수 있도록 개선하고 의원과 직접 연결될 수 있는 다양한 창구를 마련하는 것은 민주적 시정의 기본입니다. 용인시의회가 이 기본을 다시 세우는 일은 '비판'이 아니라 '개선'입니다. 시민들은 단순히 비난을 원하는 것이 아니라 더 나은 접근성과 더 편한 소통을 요구하고 있습니다.