체육시설·청소년수련시설 강점인 용인시, 공연·전시 시설은...

경기 용인특례시가 인구 110만 명을 넘어서는 대도시로 성장하는 가운데 일상생활에서 평생교육과 함께 즐길 거리를 제공하는 문화·체육 인프라의 균형 있는 발전이 중대한 과제로 떠올랐다. 2015~2023년 경기도 주요 도시 통계를 분석한 결과 용인시는 체육과 청소년수련 분야에서 강점을 보인다. 반면 공연장·전시실·화랑 등 문화 예술 기반은 여전히 취약해 개선이 시급하다는 지적이 나온다.2015년부터 2023년까지 경기도 내 주요 도시(수원·성남·용인·화성·고양)의 문화시설 통계를 보면, 용인시는 공연 시설과 전시실 확충에 더 큰 노력이 필요함을 알 수 있다. 공연 시설의 경우 2015년 용인시는 공공 공연장 7곳, 민간 공연장 1곳을 보유했으나 2023년에도 공공 8곳, 민간 2곳으로 큰 변화가 없었다. 같은 기간 수원시는 공공 공연장 9곳(공연장 수 13개)을 유지했고 성남시는 공공 공연장 8곳에서 8곳(공연장 수 11개)으로 소폭 증가했다. 고양시는 공공 공연장 3곳에서 4곳(공연장 수 9개)으로 늘었다. 용인시가 다른 주요 도시에 비해 공연장 수가 적어 시민들이 다양한 공연을 접할 기회가 제한될 수 있음을 시사한다.전시실 역시 비슷한 양상이다. 2015년 용인시는 미술관 5곳, 화랑 0곳이었고 2023년에도 그대로였다. 반면 수원시는 2023년 미술관 2곳·화랑 1곳, 성남시는 미술관 3곳을 기록했다. 특히 화랑 수가 미비하다는 점은 용인시가 시각예술 기반에 더 투자해야 함을 보여준다. 영화관 스크린 수는 2015년 24개에서 2023년 66개로 약 2.7배 증가했지만 수원(87개)·고양(67개)에 비해 여전히 적다. 문화복지시설도 2015년과 2023년 모두 시군민회관 7곳·종합사회복지회관 1곳·문화원 1곳 등 총 9곳으로 정체돼 있다.체육시설은 두드러진 성장세를 보였다. 2015년 1019개였던 신고·등록 체육시설이 2023년 1천421개로 40% 늘었다. 같은 기간 수원시는 1539개에서 1556개, 성남시는 951개에서 1229개로 증가했다. 특히 골프장(2015년 28곳→2023년 29곳)과 자동차경주장(2015년 1곳→2023년 1곳)은 다른 도시에서 보기 힘든 용인시만의 특화 체육시설로 꼽을 수 있지만 실제 시민과 밀접도는 상당히 있는 것도 사실이다. 수영장은 2015년 17곳에서 2023년 21곳으로 늘었고 체육도장은 297곳에서 372곳으로 확대됐다. 체력단련장은 126곳에서 208곳으로 증가해 생활체육 인프라가 강화됐다.가상체험 체육시설은 2021년 2곳에서 2023년에도 2곳을 유지했다. 체육교습업은 같은 기간 68곳에서 118곳으로 크게 증가하며 새로운 스포츠 교육 수요를 반영했다. 이는 단순 시설 수 확장을 넘어 변화하는 스포츠 트렌드에 대응하려는 노력이 엿보이는 대목이다. 청소년수련시설은 2015년부터 2023년까지 10곳으로 변동이 없었다. 수원(8곳), 성남(9곳), 고양(8곳)과 비교할 때 경쟁력 있는 수준이다. 수련관 1곳, 문화의집 3곳, 수련원 1곳, 야영장 1곳, 유스호스텔 4곳 구성이 그대로 유지됐다. 청소년들의 건전한 성장과 활동을 지원하는 기반이 안정적으로 구축돼 있음을 보여준다.용인시는 체육 활동과 청소년 복지에서 강점을 보이며 인구 유입과 도시 성장에 발맞춘 노력을 이어가고 있다. 골프장과 자동차경주장 같은 대규모 레저 시설은 용인시의 지리적 특성을 잘 살린 성과다. 그러나 공연장·전시실·화랑 등 문화 예술 인프라가 정체돼 있다는 점은 용인시가 문화 도시로 도약하기 위해 반드시 해결해야 할 과제다.문화예술 인프라 부족은 시민들이 높은 수준의 문화 향유를 위해 인근 도시로 이동하게 만들어 도시 정체성 형성에도 부정적 영향을 미친다. 시민 삶의 질을 높이는 문화적 깊이가 뒷받침되지 않으면 양적 성장만으로는 한계가 뚜렷하다. 용인시는 지금까지 체육과 청소년 시설에서 두각을 나타냈지만 공연·전시 인프라를 보강하지 않으면 시민이 체감하는 문화 수준과 삶의 질은 정체될 수 있다.