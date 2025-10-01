공존과 조화 위한 방향 모색…내용 세분화해 점진적 논의 필요

큰사진보기 ▲용인시민신문 주최로 용인특례시의회 4층 대회의실에서 용인시 다문화 정착을 위한 간담회를 진행했다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲용인시민신문 주최로 용인특례시의회 4층 대회의실에서 용인시 다문화 정착을 위한 간담회를 진행했다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시다문화협의회 이승협 기획실장이 기조 발표를 하고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시민신문 주최로 용인특례시의회 4층 대회의실에서 용인시 다문화 정착을 위한 간담회를 진행했다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

- 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

9월 15일 <용인시민신문> 주최로 용인특례시의회 4층 대회의실에서 용인시 다문화 정착을 위한 간담회가 진행됐다. 이날 간담회는 용인시의회 문화복지위원회 위원들과 용인시 여성가족과 관계자, 용인시다문화협의회, 시민이 참여해 다문화 사회로의 전환기에 놓인 용인시의 역할과 정책 방향에 대해 집중적으로 논의하는 자리였다.기조 발표에 나선 용인시다문화협의회 이승협 기획실장은 한국 사회의 다문화 현주소와 동화주의 및 다문화주의의 개념을 명확히 설명했다. 특히 다문화 가정 자녀들의 높은 이탈률(약 57%)과 이혼율(약 70%) 등 현실적 문제점을 지적하며, 기존의 한국어 및 문화 교육 지원의 낮은 성과도를 극복하기 위해 지역 특화 외국인 기술 학교 설립과 같은 실질적인 경제적 자립 지원책을 제안했다.이러한 발표 내용을 바탕으로, 간담회에 참석한 의원들과 시 관계자들은 현재 용인시 다문화 정책의 한계와 향후 정책이 나아가야 할 세부적인 방향성에 대해 열띤 토론을 이어갔다.이승협 실장은 대한민국이 2025년 기준 외국인 거주자가 약 250만 명(전체 인구의 4.9%)에 달하며 저출산, 고령화, 국제화로 인해 이미 다문화 사회 진입을 앞두고 있음을 강조했다. 한국이 역사적으로 단일민족 정체성을 자부해 왔기에, 이러한 가치와 다문화 사회의 조화는 미래를 좌우할 핵심 과제라고 역설했다.그는 다문화주의와 동화주의의 차이를 샐러드 접시(Salad Bowl) 이론과 비교해 설명했다. 다문화주의는 다양한 문화적 배경을 가진 집단이 각자의 정체성을 공공 영역에서 인정받으며 공존하는 것을 목표로 하는 반면, 동화주의는 이민자나 귀화인이 현지 문화에 동화하도록 수용하는 방식이다. 그는 중국의 '하나의 중국' 정책을 동화주의의 극적 사례로, 캐나다와 호주를 성공적인 다문화주의 국가 사례로 제시하며, 특히 호주는 언어의 자유와 지방정부 차원의 지원으로 이민자와 시민권자에게 동등한 서비스를 제공하고 있다고 소개했다.이 실장은 용인시 정책 제언으로 기술 교육 확대를 주장했다. 다문화 가정이 경제적 자립을 이룰 수 있도록 외국인 기술 학교를 설립하고, 국내 1·2·3차 산업 현장에 인력을 공급해 10년 이상 정주하게 되면 자연스럽게 한국어 교육과 영주권 취득으로 '반 한국인'으로 동화될 수 있다는 제안이다.이 실장의 발제 이후 이어진 토론에서 의원들은 용인시 다문화 정책이 현재 직면한 구조적 문제와 시민 인식의 간극을 좁히는 방안에 대해 집중적으로 논의했다.김희영 의원은 결혼 이민자 가족과 외국인 노동자를 하나로 뭉뚱그려 정책을 추진하는 방식이 혼란을 가중한다며 정책을 명확히 이원화해 맞춤형 정책을 수립해야 한다고 강조했다. 결혼 이민자 가족의 경우 언어·교육 문제와 자녀 정체성이 핵심이지만, 외국인 노동자는 노동법·인권 보호가 중심이므로 접근 방식이 달라야 한다는 주장이다.토론자들은 다문화 정책 추진 시 기존 시민들 사이에서 발생하는 역차별 논란도 간과할 수 없다고 입을 모았다. 김희영 의원은 다문화 가정을 위한 어린이집 입소나 특별 전형 등이 상대적 불이익으로 인식될 수 있다는 점을 지적했고, 여성가족과 담당자 역시 다문화 전형이 더 쉽게 대학 진학으로 이어진다는 인식이 퍼져 있어 인식 개선이 필요하다고 공감했다.임현수 의원은 다문화 인력이 한국인이 기피하는 업종을 메우며 경제 성장의 밑거름이 되고 있음에도 불구하고, 이들을 '도와줘야 할 대상' 혹은 '내 일자리를 빼앗는 존재'로 보는 시각이 공존한다며 사회적 인식 개선에 시간이 필요하다고 했다. 장정순 의원도 "한국을 이해하라"는 요구만 있을 뿐, 정작 한국인이 그들의 문화를 이해하려는 노력이 부족하다고 지적하며 문화 교류와 인식 개선의 필요성을 강조했다.박남숙 용인시다문화협의회 회장은 외국인들이 행정·제도권에 접근하는 데 공간적·심리적 거리감을 느낀다고 지적하며, 이를 해소하기 위해 조례가 중간 매개체 역할을 해야 한다고 강조했다. 윤원균 의원은 이번 간담회에 정작 다문화 가족 당사자들이 많이 참석하지 못한 점을 아쉬워하며, 현장의 목소리를 직접 듣는 자리가 돼야 한다고 지적했다.언어 교육 문제도 주요 쟁점으로 떠올랐다. 여성가족과 담당자는 다문화 가족들이 평일·주말 모두 일해야 하는 환경 때문에 야간 강의 제공이 어렵다고 토로하며, 강의실 부족 문제를 해결하기 위해 인근 관공서 협조를 요청 중이라고 밝혔다. 이에 대해 이승협 실장은 온라인 학습 프로그램을 제도적으로 연결해 주는 것이 효과적이라며, 서울시의 사례처럼 방문 교육 대신 영상·온라인 학습을 강화해야 한다고 제언했다.김상수 문화복지위원장은 "외대 한국어 학당에서 기업 종사 외국인 근로자들을 위한 한국어 교실을 운영하는 등 다양한 노력을 기울이고 있지만, 정책의 실질적 효과를 높이는 방안을 고민해야 한다"고 덧붙였다.이승협 실장은 다문화주의와 단일민족주의의 조화를 위해 법적 보호를 강화해야 한다고 강조했다. 특히 계절 근로 사업 등으로 들어오는 외국인들의 인권 보호를 위해 기숙사 제공 등 기본적인 중앙법상 의무를 철저히 검토할 필요성을 언급했다.임현수 의원은 자동차 정비 등 기술 분야 인력난을 언급하며 비자·거주 문제 등 국가 정책적 제약 개선을 촉구했다. 기주옥 의원은 일본의 다문화 공생 정책을 언급하며, 지방정부가 지역 특성에 맞춘 다문화 정책을 주도적으로 추진해 인구 문제에 대응해야 한다고 강조했다.이날 간담회는 용인시 다문화 정착 문제가 단순한 지원 차원을 넘어, 정책 대상의 명확화, 시민들의 심리적 거리감 해소, 경제적 자립 지원을 위한 교육 시스템 혁신이 동시에 이루어져야 한다는 점에 대해 참석자들이 공감대를 형성하고, 향후 세분화된 주제로 간담회를 이어가기로 의견을 모았다.